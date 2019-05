Bundesliga: Schommers verlässt Nürnberg nach Saisonende

Trainer Boris Schommers wird den bereits abgestiegenen Bundesligisten 1. FC Nürnberg am Saisonende verlassen. Der 40-Jährige hatte den Club im Februar interimsmäßig als Nachfolger des entlassenen Michael Köllner übernommen, konnte den neunten Abstieg des fränkischen Traditionsvereins aber nicht verhindern.

"Er hat sich in einer schwierigen Phase bereit erklärt, dem Club zu helfen und der Mannschaft für das letzte Drittel der Saison eine Stabilität verpasst, die ihren Beitrag dazu leistete, dass wir die Bundesliga mit erhobenem Haupt verlassen können", sagte Aufsichtsratschef Thomas Grethlein.

Schommers, der am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) beim Auswärtsspiel in Freiburg zum letzten Mal auf der FCN-Bank sitzen wird, hatte sich Hoffnungen auf eine Weiterbeschäftigung als Cheftrainer gemacht.

Nürnberg: Österreicher Damir Canadi Topkandidat auf Trainerposten

Als Topkandidat auf den Posten gilt der Österreicher Damir Canadi, der zuletzt Trainer vom griechischen Erstligisten Atromitos Athen war, mit dem er zweimal in Folge einen internationalen Startplatz erreichte. Aktuell ist Canadi, der von November 2016 bis April 2017 den SK Rapid Wien betreut hatte, vertragslos. Den neuen Club-Coach will Sportvorstand Robert Palikuca noch in dieser Woche präsentieren.

Als künftiger Sportdirektor ist beim neunmaligen Meister Peter Hermann im Gespräch. Der 67-Jährige ist aktuell noch Assistent bei Bayern München. Palikuca bezeichnete Hermann schon einmal als "interessanten Mann".

Club-Legende Marek Mintal, bislang als Assistenztrainer von Schommers tätig, wird künftig die U21 des FCN in der Regionalliga betreuen.