Werder Bremen gegen BVB (Borussia Dortmund): Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 32. Spieltag der Bundesligasaison 2018/19 empfängt Werder Bremen heute Abend Borussia Dortmund. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Werder Bremen gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und Livestream

Die Partie heute könnt ihr live und in voller Länge bei Pay-TV-Sender Sky verfolgen. Die Übertragung aus Bremen startet um 17.30 Uhr. Sky-Kunden haben darüber hinaus die Möglichkeit, das Spiel auch per Livestream in der SkyGo-App zu sehen.

Bremen gegen Dortmund im LIVE-TICKER

Wer das Top-Spiel am heutigen Samstagabend nicht live am Bildschirm schauen kann, wird durch den SPOX-Liveticker ab 18.30 Uhr auf dem Laufenden gehalten und verpasst keine wichtige Spielszene.

Werder Bremen - BVB: Highlights und Tore auf DAZN

DAZN-Abonnenten können sich schon wenige Minuten nach Abpfiff eine ausführliche Zusammenfassung der Partie auf der Streaming-Plattform anschauen. Dort findet ihr nicht nur die Highlights zu Bremen gegen Dortmund, sondern die Höhepunkte aller Bundesliga-Spiele sowie Live-Partien der Champions und Europa League sowie ausgewählter europäischer Top-Ligen.

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund: Sechs-Punkte-Spiel

Für beide Mannschaften geht es heute darum, den Anschluss nicht zu verpassen: Borussia Dortmund hat nach der 2:4-Niederlage im Derby vergangenes Wochenende gegen den FC Schalke 04 zwei Punkte Abstand auf den FC Bayern München, die Meisterschaft scheint dem BVB kurz vor Schluss zu entgleiten.

Werder Bremen hingegen kämpft darum, nicht endgültig aus dem Rennen um die internationalen Plätze zu fallen. Der SVW steht momentan auf Rang neun der Tabelle und hat schon vor diesem Spieltag vier Punkte Abstand auf den letzten internationalen Platz. Keine Punkte heute, und das Ziel Europa League scheint wohl in weite Ferne zu geraten.

Bremen gegen den BVB: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Lukasz Piszczek hat die Woche über trainiert. Er könnte am Samstag auf der rechten Abwehrseite sein Comeback feiern und die Not auf dieser Position beseitigen. Bei Werder Bremen fehlt Niklas Moisander aufgrund einer Gelbsperre.

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Friedl, Augustinsson - Sahin - M. Eggestein, Klaassen - Osako, Rashica - M. Kruse

Dortmund: Bürki - Piszczek, Weigl, Akanji, Diallo - Witsel, Delaney - Sancho, M. Götze, C. Pulisic - Alcacer

Borussia Dortmund: Derbyniederlage zur falschen Zeit

Derbyniederlagen sind immer schmerzhaft, aber das 2:4 vergangene Woche im Revierderby gegen den FC Schalke 04 tat besonders weh: Borussia Dortmund verliert langsam aber sicher den Anschluss an den FC Bayern München, hatte aber Glück, dass auch der Rekordmeister am Wochenende beim 1:1 gegen Nürnberg patzte.

So muss der BVB weiter auf einen Patzer der Bayern hoffen, aufgrund der schlechteren Tordifferenz muss nun aber schon eine Niederlage oder zwei Unentschieden in den letzten drei Spielen für den FCB her.

Lucien Favre hatte nach der Derbyniederlage die Meisterschaft schon abgeschrieben, allerdings widersprach ihm Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke prompt.

Die letzten fünf Spiele von Borussia Dortmund

Datum Gegner Wettbewerb Ergebnis Sa., 30.03.19 VfL Wolfsburg (H) Bundesliga 2:0 Sa., 06.04.19 FC Bayern München (A) Bundesliga 0:5 Sa., 13.04.19 1. FSV Mainz 05 (H) Bundesliga 2:1 So., 21.04.19 SC Freiburg (A) Bundesliga 4:0 Sa., 27.04.19 FC Schalke 04 (H) Bundesliga 1:2

Werder Bremen: Bittere Wochen nach Bayern-K.o.

Auch bei Werder Bremen ist inzwischen Ernüchterung eingekehrt: Die beiden Spiele des Jahres gegen den FC Bayern in der Bundesliga und im Halbfinale des DFB-Pokals gingen beide denkbar knapp verloren, daraufhin folgte ein blutleerer Auftritt bei Fortuna Düsseldorf.

Die internationalen Plätze sind deshalb schon fast außer Reichweite, ein Sieg heute gegen Borussia Dortmund deshalb fast Pflicht, wenn man nächstes Jahr doch noch Europa-League-Luft schnuppern will.

Die letzten fünf Spiele von Werder Bremen

Datum Gegner Wettbewerb Ergebnis So., 07.04.19 Borussia Mönchengladbach Bundesliga 1:1 Sa., 13.04.19 SC Freiburg Bundesliga 2:1 Sa., 20.04.19 FC Bayern München Bundesliga 0:1 Mi., 24.04.19 FC Bayern München DFB-Pokal 2:3 Sa., 27.04.19 Fortuna Düsseldorf Bundesliga 1:4

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund: Die letzten fünf direkten Duelle

In dieser Saison traf man sich schon zweimal im Signal-Iduna-Park: In der Bundesliga konnte Dortmund knapp gewinnen, im DFB-Pokal setzte sich Werder Bremen im Elfmeterschießen durch.

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 05.02.19 DFB-Pokal Borussia Dortmund Werder Bremen 2:4 i.E. 15.12.18 Bundesliga Borussia Dortmund Werder Bremen 2:1 29.04.18 Bundesliga Werder Bremen Borussia Dortmund 1:1 09.12.17 Bundesliga Borussia Dortmund Werder Bremen 1:2 20.05.17 Bundesliga Borussia Dortmund Werder Bremen 4:3

Bundesliga: Die Tabelle vor dem Samstagabendspiel des 32. Spieltags

Beide Mannschaften brauchen dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren.