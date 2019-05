Werder Bremen - BVB heute live im TV und LIVE-STREAM: Wer überträgt SVW gegen Borussia Dortmund?

Am heutigen Samstag empfängt Werder Bremen den BVB. Alles was ihr zur Partie zwischen dem SVW und Borussia Dortmund wissen müsst und wo ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Werder Bremen - Borussia Dortmund: Datum, Stadion, Anpfiff

Die Partie des 32. Spieltags der Bundesliga wird wird um 18.30 Uhr angepfiffen. Austragungsstätte ist das Bremer Weserstadion, welches knapp über 37.000 Zuschauern Platz bietet.

Werder Bremen heute gegen BVB: TV-Übertragung und LIVE-STREAM

Das Topspiel zwischen Werder Bremen und dem BVB wird nicht im Free-TV übertragen.

Stattdessen zeigt der Pay-TV-Sender Sky das Spiel live und in voller Länge. Sky beginnt mit der Berichterstattung zum Spiel rund eine Stunde vor Anpfiff, also um 17.30 Uhr. Martin Groß kommentiert die Begegnung live aus dem Weserstadion in Bremen.

Sky sendet das Bundesliga-Topspiel Bremen - BVB im TV auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHD. Zudem ist die Partie live und in voller Länge im Livestream bei Sky Go abrufbar.

Werder Bremen vs. Borussia Dortmund heute im LIVE-TICKER

Solltet ihr kein Sky-Abo haben, könnt ihr die Begegnung zwischen Werder Bremen und dem BVB auch im ausführlichen Liveticker von SPOX verfolgen.

BVB zu Gast bei Werder Bremen: Der Schiedsrichter

Marco Fritz wird die Partie leiten. Dominik Schaal, Marcel Pelgrim und Johann Pfeifer assistieren dem Schiedsrichter. Frank Willenborg und Arne Aarnink sind als Videoschiedsrichter im Einsatz.

Bremen gegen Dortmund: Die Vorschau

Werder Bremen will sich die Chanen auf Europa bewahren. Die Grün-Weißen stehen mit aktuell 46 Punkten nur vier Zähler hinter dem siebtplatzierten TSG Hoffenheim. Da RB Leipzig und der FC Bayern im Pokalfinale stehen, reicht dieser vakante Platz, um in der kommenden Saison in dr Europa League zu spielen.

Borussia Dortmund hingegen befindet sich im Kampf um die Meisterschaft. Der BVB hat derzeit lediglich zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern München. Der FCB empfängt an diesem Wochenende Hannover 96.

Werder Bremen gegen BVB: Personalsituation

Bei Werder fehlen Moisander (5. Gelbe Karte), Bargfrede (Oberschenkelverletzung) und Petsos (Oberschenkelverletzung).

Der BVB muss auf Hakimi (Mittelfußbruch), Zagadou (Knieprobleme), Reus und Wolf (beide rot-gesperrt) verzichten.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Borussia Dortmund hat nur zwei Punkte Rückstand auf den FC Bayern München. Falls Der Rekordmeister gegen Hannover 96 verlieren sollte, könnte der BVB mit einem Sieg die Tabelenführung übernehmen.