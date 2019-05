Wer überträgt / zeigt das Rückspiel zwischen Union und VfB Stuttgart im TV und LIVESTREAM?

Am kommenden Montag trifft Union Berlin vor heimischem Publikum auf den VfB Stuttgart. Dabei geht es um nichts Geringeres als den Bundesliga-Aufstieg beziehungsweise -Klassenerhalt. Welcher Sender das Spiel im TV überträgt und wer die Partie im Livestream überträgt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Wer überträgt das Rückspiel Union Berlin - VfB Stuttgart live im TV?

Die morgige Relegations-Begegnung zwischen Union und Stuttgart wird weder im Free-TV noch beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein. Die Übertragungsrechte der diesjährigen Bundesliga-Relegation liegen beim Sportsender Eurosport, welcher das Relegationsspiel live und exklusiv überträgt.

Eurosport strahlt die Partie mit Anpfiff um 20.30 Uhr live sowie in voller Länge im Pay-TV auf dem HD-Sender Eurosport 2 HD Xtra aus. Erste Vorberichte, Analysen und Experte-Einschätzungen gibt es eine Stunde vor Spielbeginn, um 19.30 Uhr, auf Eurosport 2. Folgendes Personal ist am Montag mit von der Partie:

Experte: Matthias Sammer

Matthias Sammer Moderator: Jan Henkel

Wer zeigt die Partie FC Union Berlin - VfB Stuttgart im LIVESTREAM?

Von der Pay-TV-Übertragung abgesehen, zeigt Eurosport die Partei Union - VfB Stuttgart außerdem im Livestream, genauer im Eurosport Player.

Die Live-Übertragung im Stream beginnt ebenfalls pünktlich zum Anpfiff um 20.30 Uhr.

Der Eurosport Player ist kostenpflichtig und in verschiedenen Abo-Varianten buchbar. Für beispielsweise 4,99€/Monat ist der Eurosport Player im Jahres-Pass erhältlich. Neben Bundesliga-Highlights überträgt Eurosport unter anderem Live-Events aus der Welt des Rad- und Wintersports.

Union Berlin gegen VfB Stuttgart: Highlights der Bundesliga-Relegation

1 FC Union Berlin - VfB Stuttgart: Austragungsort und Schiedsrichter

Das Relegation-Rückspiel Union Berlin - VfB Stuttgart findet am Montag im Stadion an der Alten Försterei in Berlin statt. Unions Heimspielstätte hat Platz für insgesamt 21.717 Zuschauer und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit bis zum letzten Platz ausverkauft sein.

Christan Dingert leitet die Partie als Schiedsrichter. Folgendes Gespann steht dem 38-Jährigen zur Seite:

Assistenten: Tobias Christ, Timo Gerach

Vierter Offizieller: Robert Schröder

Video-Assistenten: Guido Winkmann, Florian Badstübner

Bundesliga, 2. Liga: Tabellen-Endstände mit Union und VfB Stuttgart

Bundesliga-Tabelle der abgelaufenen Saison:

Pl. Team Sp. Tore Diff. Pkt. 1. Bayern München 34 88:32 56 78 2. Borussia Dortmund 34 81:44 37 76 3. RB Leipzig 34 63:29 34 66 4. Bayer Leverkusen 34 69:52 17 58 5. Borussia M'gladbach 34 55:42 13 55 6. Wolfsburg 34 62:50 12 55 7. Eintracht Frankfurt 34 60:48 12 54 8. Werder Bremen 34 58:49 9 53 9. TSG Hoffenheim 34 70:52 18 51 10. Fortuna Düsseldorf 34 49:65 -16 44 11. Hertha BSC 34 49:57 -8 43 12. 1. FSV Mainz 05 34 46:57 -11 43 13. SC Freiburg 34 46:61 -15 36 14. Schalke 04 34 37:55 -18 33 15. FC Augsburg 34 51:71 -20 32 16. VfB Stuttgart 34 32:70 -38 28 17. Hannover 96 34 31:71 -40 21 18. 1. FC Nürnberg 34 26:68 -42 19

Zweitliga-Tabelle der Saison 2018/19: