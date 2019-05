TSG Hoffenheim - Werder Bremen heute live: Die Partie im TV, LIVESTREAM, LIVETICKER

Zwei Spieltage vor Saison-Ende geht es für die Teams im oberen Tabellen-Abschnitt um nichts Geringeres als das Erreichen der Europapokal-Ränge. Während Hoffenheim diesbezüglich die wesentlich bessere Ausgangsposition hat, muss Werder zwingend beide verbleibende Spiele gewinnen, um sich noch Hoffnungen machen zu dürfen. Alles was ihr im Vorfeld bezüglich Spieldaten, Live-Übertragung, Liveticker und Highlight-Berichterstattung wissen müsst, erfahrt ihr hier bei SPOX.

TSG Hoffenheim gegen Werder Bremen: Alle Daten zum Spiel

Die heutige Begegnung TSG 1899 Hoffenheim gegen Werder Bremen wird heute um 15.30 Uhr angestoßen. Als Austragungsstätte fungiert die Sinsheimer PreZero-Arena, welche bei TSG-Heimspielen Platz für insgesamt 30.150 Zuschauer hat.

Geleitet wird die Partie vom 38-jährigen Bastian Dankert aus Schwerin, der seit 2008 anerkannter DFB- und seit 2014 FIFA-Schiedsrichter ist. Folgendes Schiedsrichter-Gespann steht dem Unparteiischen heute zur Seite:

Assistenten: Rene Rohde, Markus Häcker

4. Offizieller: Christian Leicher

Video-Assistenten: Bibiana Steinhaus, Alexander Sather

Auf Bundesliga-Niveau treffen beide Vereine heute zum insgesamt 22. Mal aufeinander. Dabei reichte es für die Hausherren aus Hoffenheim bislang für drei Siege, während die Bremer in 21 Duellen neun Siege einfahren konnten. Neun Begegnungen endeten ohne Sieger.

1899 Hoffenheim - Werder Bremen heute live: Im TV/LIVESTREAM/LIVETICKER

Eine Live-Übertragung von Eurosport fällt am heutigen Bundesliga-Samstag weg. Stattdessen strahlt Sky alle acht Begegnungen live und exklusiv im Pay-TV aus. Ab 15.10 Uhr meldet sich Sky-Kommentator Holger Pfandt aus der PreZero-Arena in Sinsheim zu Wort.

Mit der Vorberichterstattung geht es viel früher los. Bereits ab 13.30 Uhr führt euch Moderatorin Britta Hofmann zusammen mit den Sky-Experten Christoph Metzelder und Dietmar Hamann durch die ersten Analysen und Vorberichte.

Das Spiel TSG Hoffenheim - Werder Bremen zeigt der Bezahlsender im TV auf Sky Sport Bundesliga 7. Außerdem bietet Sky seinen Kunden, die ein Bundesliga-Abo besitzen, einen zusätzlichen Livestream via Sky Go an.

Des Weiteren tickert SPOX das Spielgeschehen über die gesamten 90 Minuten live, sodass ihr die Live-Ergebnisse ebenso bequem von unterwegs mitbekommt. Zum SPOX-Liveticker der Partie 1899 Hoffenheim - Werder Bremen geht's hier lang. Die Live-Konferenz am 33. Spieltag findet ihr hier.

TSG Hoffenheim gegen SV Werder Bremen: Spiel-Highlights

Diejenigen, die das Live-Spielgeschehen verpasst haben, können sich kurz nach Spielende eine Zusammenfassung vom Duell in Sinsheim auf DAZN anschauen. Nur 40 Minuten nach Abpfiff strahlt DAZN die ersten Spielbilder in Form eines Highlight-Clips aus.

Darüber hinaus findet ihr bei DAZN ein vielfältiges und abwechslungsreiches Angebot, das neben Fußball-Inhalten viele weitere Sportarten (Basketball, Eishockey, Tennis, Boxen) abdeckt.

TSG 1899 Hoffenheim - SV Werder Bremen: Mögliche Start-Formationen

TSG Hoffenheim - Mögliche Aufstellung: Baumann - Kaderabek, Vogt, Bicakcic, N. Schulz - Grillitsch - Demirbay, Amiri - Kramaric - Belfodil, Szalai

Baumann - Kaderabek, Vogt, Bicakcic, N. Schulz - Grillitsch - Demirbay, Amiri - Kramaric - Belfodil, Szalai Werder Bremen - Mögliche Aufstellung: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Sahin - M. Eggestein, Möhwald - M. Kruse - Osako, Rashica

Bundesliga: Restprogramm von Hoffenheim und Bremen

TSG 1899 - Restprogramm in der Bundesliga:

Datum Anpfiff Heim Gast 11.05.19 15.30 Uhr TSG Hoffenheim Werder Bremen 18.05.19 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 TSG Hoffenheim

SV Werder Bremen - Restprogramm in der Bundesliga: