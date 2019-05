Torschützenliste in der Bundesliga, Ranking meiste Tore: Wer schnappt sich die Torjägerkanone?

Vor dem 34. Spieltag stehen in der Bundesliga neben der Meisterschaftsfrage noch viele Entscheidungen aus. Eine davon: Wer wird in dieser Saison Torschützenkönig? Hier erfahrt ihr, welche Spieler aktuell am häufigsten getroffen haben.

Bundesliga, Tore: Die Torschützenliste vor dem 34. Spieltag

Vor diesem Spieltag führt Robert Lewandowski die Torschützenliste mit 22 Treffern in 32 Einsätzen an. Auf Platz zwei liegt der Dortmunder Paco Alcacer mit 18 Toren, dicht gefolgt vom Frankfurter Luka Jovic mit 17 Torerfolgen.

Insgesamt befinden sich in der Top Ten der Torschützenliste nur Spieler von Vereinen, die bis zum letzten Spieltag noch um das internationale Geschäft kämpfen. Vom FC Bayern befindet sich außer Robert Lewandowski niemand an der Spitze, Serge Gnabry folgt erst auf Rang 18 (10 Tore).

Platz Name Verein Spiele Tore 1 Robert Lewandowski FC Bayern München 32 22 2 Paco Alcacer Borussia Dortmund 25 18 3 Luka Jovic Eintracht Frankfurt 31 17 4 Kai Havertz Bayer 04 Leverkusen 33 16 Andrej Kramaric TSG Hoffenheim 29 16 Marco Reus Borussia Dortmund 26 16 Timo Werner RB Leipzig 30 16 8 Ishak Belfodil TSG Hoffenheim 27 15 Yussuf Poulsen RB Leipzig 30 15 10 Sebastian Haller u.a. Eintracht Frankfurt 28 14

Bundesliga: Die Torschützenkönige der letzten zehn Jahre

In den letzten zehn Jahren kam der Torschützenkönig nur viermal vom Meister. Robert Lewandowski konnte dabei gleich dreimal am meisten Tore erzielen, insgesamt haben drei Münchner Spieler in den letzten zehn Jahren die Kanone gewonnen.

Saison Name Verein Tore 2017/18 Robert Lewandowski FC Bayern München 29 2016/17 Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund 31 2015/16 Robert Lewandowski FC Bayern München 30 2014/15 Alexander Meier Eintracht Frankfurt 19 2013/14 Robert Lewandowski Borussia Dortmund 20 2012/13 Stefan Kießling Bayer 04 Leverkusen 25 2011/12 Klaas-Jan Huntelaar FC Schalke 04 29 2010/11 Mario Gomez FC Bayern München 28 2009/10 Edin Dzeko VfL Wolfsburg 22 2008/09 Grafite VfL Wolfsburg 28

Robert Lewandowski: Polnische Tormaschine des FC Bayern München

Der FC Bayern München dominierte die Bundesliga in den letzten Jahren, konnte sechs Meisterschaften in Folge gewinnen und steht vor dem 34. Spieltag davor, diese Serie um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Ein wichtiger Garant dafür war auch in dieser Saison wieder Robert Lewandowski: Der Pole, der 2014 von Borussia Dortmund an die Säbener Straße wechselte, erzielte auch in dieser Spielzeit wieder die mit Abstand meisten Tore des Rekordmeisters.

Dennoch traf er vor dem 34. Spieltag siebenmal weniger als in der Vorsaison, als ihm 29 Tore in 30 Bundesliga-Partien gelangen. Die Frage nach dem Torschützenkönig war damals auch schon früh geklärt, auf Platz 2 folgte in der vergangenen Saison Nils Petersen vom SC Freiburg mit 15 Toren.

Bundesliga: Die Partien am 34. Spieltag

Viel wichtiger als die Frage, wer am Ende der Saison zum Torschützenkönig gekürt wird, ist natürlich die Frage, wer sich zum Deutschen Meister krönt. Vor diesem Spieltag liegt Borussia Dortmund zwei Zähler hinter dem FC Bayern.

Damit der BVB am Ende doch noch Meister wird, muss die Borussia ihr Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach gewinnen, während Bayern München zuhause gegen Eintracht Frankfurt verlieren muss. Bei einem Unentschieden des FCB entscheidet die Tordifferenz, die eindeutig für den Rekordmeister spricht.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 18.05.19 15.30 Uhr Bayern München Eintracht Frankfurt Schalke 04 VfB Stuttgart Mönchengladbach Borussia Dortmund Hertha BSC Bayer Leverkusen Werder Bremen RB Leipzig SC Freiburg 1. FC Nürnberg 1. FSV Mainz 05 1899 Hoffenheim VfL Wolfsburg FC Augsburg Fortuna Düsseldorf Hannover 96

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag

Aber auch dahinter tobt noch ein spannender Kampf um den letzten Platz, der zur direkten Champions-League-Qualifikation berechtigt: Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen trennt nur ein Zähler, auch der VfL Wolfsburg hat auf Rang sieben noch theoretische Chancen.