Werder Bremen gegen RB Leipzig: Der 34. Bundesliga-Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Werder Bremen träumt von magischen Nächten in Europa. Am letzten Bundesliga-Spieltag braucht es dafür aber einen Sieg sowie Schützenhilfe. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie Werder gegen RB Leipzig im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Erlebe die Highlights des Kampes um die Champions League 40 Minuten nach Abpfiff! Hole dir jetzt deinen kostenlosen DAZN-Probemonat!

RB Leipzig hat tabellarisch gesehen keine Ambitionen mehr. Nach dem torlosen Remis gegen den FC Bayern München dient das Spiel an der Weser für die Leipziger Spieler als Bewerbung für einen Startplatz im DFB-Pokalfinale.

Werder Bremen gegen RB Leipzig heute live im TV und Livestream

Werders Kampf um Europa wird heute von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt die Begegnung im Einzelspiel sowie im Rahmen einer Bundesliga-Konferenz.

Kommentar Einzelspiel: Michael Born

Das Spiel Werder gegen RB kann auch über die SkyGo-Applikation verfolgt werden.

Werder Bremen gegen RB Leipzig im LIVETICKER

Natürlich haben auch diejenigen, die kein Sky-Abonnement besitzen, die Möglichkeit, das Spiel zu verfolgen. SPOX bietet hierfür einen LIVETICKER an. Dieser beschreibt die Ereignisse im Minutentakt.

SVW vs. RBL: Die Highlights auf DAZN

Nur 40 Minuten nachdem der Schlusspfiff in Bremen und damit für diese Bundesliga-Saison ertönt, sind die Highlights der Partie schon auf DAZN zu finden. So müssen Fans, die das Spiel nicht live im Fernsehen verfolgen konnten, also nicht lange warten, bis sie die Bilder zum Spiel sehen können.

DAZN zeigt seit dieser Spielzeit die Highlights der Bundesliga und der 2. Liga. Die Streaming-Plattform beheimatet außerdem Liveübertragungen der internationalen Topligen sowie der Champions- und Europa League. Auch die Finals der europäischen Klub-Wettbewerbe gibt es hier zu sehen.

Die Nutzung eines kostenlosen Probemonats ist die ideale Gelegenheit, im packenden Saisonfinale nichts zu verpassen. Nach diesem kostet das monatlich kündbare Abonnement lediglich 9,99 Euro im Monat.

Werder Bremen gegen Leipzig: Anstoß, Austragungsort und Schiedsrichter

Der gesamte Bundesliga-Spieltag wird heute um 15.30 Uhr angepfiffen. Dann geht es auch im Bremer Weserstadion zum letzten Mal vor der Sommerpause los.

Folgendes Gespann wird die Partie in Bremen leiten:

Schiedsrichter: Dr. Felix Brych

Dr. Felix Brych Assistenten: Mark Borsch, Stefan Lupp

Mark Borsch, Stefan Lupp Vierter Offizieller: Robert Hartmann

Robert Hartmann VAR: Günter Perl

Werder Bremen: Ist der Europa-Traum Utopie?

Mit einem 3:0-Sieg gegen Inter Mailand verabschiedete sich Werder Bremen 2011 von der Bühne Europa. Trotz des Sieges am sechsten Gruppenspieltag beendete man die Runde auf Platz vier.

Seit dem war Werder nicht mehr auf der internationalen Bühne vertreten. Das jedoch soll sich ändern. Bremen will drei Punkte gegen Leipzig holen und damit Druck auf die Konkurrenz aus Wolfsburg und Hoffenheim aufbauen.

Die nämlich muss man verdrängen, um auf den für die Europa-League-Qualifikation berechtigenden siebten Tabellenplatz zu springen. Bei einem Sieg Bremens müssten beide Konkurrenten ebenfalls gewinnen, um Werder nicht vorbeiziehen zu lassen.

Schon einen Tag vor dem Saisonfinale gab es eine bittere Nachricht für alle Werder-Fans: Max Kruse wird den Verein verlassen. Wohin es den Stürmer zieht, ist noch nicht bekannt.

Die Form von Werder Bremen in den letzten fünf Pflichtspielen

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 11.05. Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim Werder Bremen 0:1 04.05. Bundesliga Werder Bremen Borussia Dortmund 2:2 27.04. Bundesliga Fortuna Düsseldorf Werder Bremen 4:1 24.04. Bundesliga Werder Bremen FC Bayern 2:3 20.04. DFB-Pokal FC Bayern Werder Bremen 1:0

© getty

RB Leipzig: Bewerbungen für das DFB-Pokalfinale?

RB Leipzigs Rückkehr in die Champions League steht fest. Mit Tabellenplatz drei wurde das Saisonziel erreicht. Krönen kann man die Saison durch den Gewinn des DFB-Pokals.

Beim Highlight der Saison wollen natürlich alle dabei sein - und das wenn möglich von Beginn an. Dafür können einige Spieler am letzten Bundesliga-Spieltag noch einmal ein Bewerbungsschreiben abgeben.

Nur eine Woche später ist es dann soweit. Am 25. Mai geht es für die Leipziger zum ersten Mal in das DFB-Pokalfinale. Gegner wird hier wie beim 0:0 in der Vorwoche Tabellenführer FC Bayern München sein.

Die Form von RB Leipzig in den letzten fünf Pflichtspielen

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 11.05. Bundesliga RB Leipzig FC Bayern 0:0 03.05 Bundesliga FSV Mainz 05 RB Leipzig 3:3 27.04. Bundesliga RB Leipzig SC Freiburg 2:1 23.04. DFB-Pokal Hamburger SV RB Leipzig 1:3 20.04. Bundesliga Borussia M'Gladbach RB Leipzig 1:2

Bundesliga: Der 34. Spieltag im Überblick

Neben dem Kampf um Europa, an dem neben Werder Bremen auch Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim teilnehmen, geht es am 34. Spieltag vor allem um den Meisterschaftskampf. Hier treten der FC Bayern und Borussia Dortmund im Fernduell gegeneinander an.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 18.05. 15.30 Uhr Hertha BSC Bayer Leverkusen Borussia M'Gladbach Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf Hannover 96 SC Freiburg 1. FC Nürnberg FSV Mainz 05 TSG 1899 Hoffenheim Werder Bremen RB Leipzig FC Schalke 04 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg FC Augsburg FC Bayern Eintracht Frankfurt

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag

Im Abstiegskampf ist hingegen alles klar. Der VfB Stuttgart hat sich in der Vorwoche eine Chance auf den Klassenerhalt in der Relegation gesichert. Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg treten den Weg in die 2. Liga an.