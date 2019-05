SV Werder Bremen - BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER

Am 32. Spieltag der Bundesliga empfängt der SV Werder Bremen Borussia Dortmund. Im SPOX-Liveticker könnt ihr die Partie mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Werder Bremen - Borussia Dortmund im LIVE-TICKER

Vor dem Anpiff: Die Partie wird um 18.30 Uhr angepfiffen.

Werder Bremen - Borussia Dortmund heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Der BVB kassierte am vergangenen Spieltag eine herbe Klatsche im Revierderby gegen den FC Schalke. Nach zwei Roten Karten für die Schwarz-Gelben stand es am Ende 4:2 für die Königsblauen.

Die Platzverweise wirken sich natürlich auch auf die Personalsituation des BVB aus. Marco Reus ist für zwei Spiele gesperrt, Marius Wolf fehlt hingegen sogar drei Partien. So könnten die Mannschaften also auflaufen:

SV Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Friedl, Augustinsson - Sahin - M. Eggestein, Klaassen - Osako, Rashica - M. Kruse

Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Friedl, Augustinsson - Sahin - M. Eggestein, Klaassen - Osako, Rashica - M. Kruse Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Weigl, Akanji, Diallo - Witsel, Delaney - Sancho, M. Götze, C. Pulisic - Paco Alcacer

Werder Bremen - BVB im TV und Livestream sehen

Alle Partien der Bundesliga laufen am Samstag beim Pay-TV-Sender Sky. So auch das Duell des SV Werder Bremen. Das Spiel läuft am heutigen Samstag Pay-TV auf Sky Sport Bundesliga 1. Martin Groß kommentiert das Spiel.

Die Bundesliga-Tabelle am 32. Spieltag

Die Tabelle der Bundesliga sieht wie folgt aus. Durch den Ausrutscher des FC Bayern beim 1. FC Nürnberg kann der BVb weiterhin auf die Meisterschaft hoffen. Es bleibt also weiterhin eng.