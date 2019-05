Bundesliga, 33. Spieltag: Stimmen und Reaktionen zum BVB, FC Bayern und Co.

Während im Meisterschaftskampf die Entscheidung vertagt wurde, stehen Nürnberg und Hannover als Absteiger fest. Besonders die Hannoveraner machten ein starkes Spiel, weswegen sich der Abstieg "extrem beschissen" anfühlte. Die Verantwortlichen des FCB sahen ein "großartiges Spiel" ihrer Mannschaft, ohne den verdienten Lohn. Beim BVB regierte nach der Zitterpartie gegen Düsseldorf ungläubiges Staunen, aber auch Zuversicht.

SPOX hat alle Stimmen und Reaktionen zum 33. Spieltag der Bundesliga gesammelt.

Niko Kovac (Trainer FC Bayern): "Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Aber der 20. Minute haben wir es richtig gut gemacht. Wir waren klar dominant, haben nichts zugelassen und selber Chancen kreiert. Leider haben wir uns nicht belohnen können, aber das haben wir uns für die nächste Woche aufgehoben. Da werden wir es besser machen."

Karl Heinz Rummenigge (Vorstandsvorsitzender FC Bayern): "Wir hätten hier schon gerne gewonnen. Die Mannschaft hat ein großartiges Spiel abgeliefert und hatte verdient zu gewinnen. Aber wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein. Wenn wir gegen Frankfurt genauso spielen, haben wir gute Chancen, die Meisterschaft zu erringen. Thiago geht es gut. Er hat eine Knieprellung, aber nichts gravierendes. Man kann davon ausgehen, dass er nächsten Samstag wieder zur Verfügung steht."

Uli Hoeneß (Präsident FC Bayern) ...

... zum aberkannten Tor von Leon Goretzka: "Das sogenannte Abseits ist ja der Witz des Jahres. Das war keine klare Fehlentscheidung. Der Videobeweis ist dafür da, klare Fehlentscheidungen zu korrigieren. Es war gleiche Höhe."

... zum möglichen Titelgewinn am kommenden Wochenende: "Ich bin ganz entspannt. Wenn die Mannschaft so spielt wie heute, werden wir kein Problem kriegen. Ich werde wunderbar schlafen, weil ich weiß, dass, wenn sie so kämpfen und sich so reinhängen wie heute, sind wir am Samstag deutscher Meister. Wir waren für mich klar die bessere Mannschaft mit vielen, vielen Torchancen."

Thomas Müller (Bayern München): "Vom Gefühl her haben wir vor allem in der zweiten Halbzeit ein super Spiel gemacht. Man hat gesehen, wir wollten unbedingt, haben aber den Ball nicht über die Linie gebracht. Einmal haben wir es geschafft, aber da war ein halber Fuß im Abseits. Insgesamt ist es enorm ärgerlich. Wir haben eins unserer besseren Bundesligaspiele gemacht, nur leider nicht mit einem Sieg und der Meisterschaft belohnt. Aber genauso müssen wir nächste Woche zu Hause auftreten, dann bin ich guter Dinge. Wir wollen unbedingt das Ding mit unseren Fans im Rücken. Wir können jetzt schön rumreden, wir haben nächste Woche nochmal ein absolutes Finale, da zählt es dann."

Niklas Süle (Bayern München): "Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Wir können eigentlich zufrieden sein."

Leon Goretzka (Bayern München): "Bei meinem Tor weiß ich nicht wieviel es Abseits gewesen war, aber das ist natürlich extrem bitter. Da freust du dir einen Ast und dann wird es zurückgepfiffen und du stehst wie der letzte Idiot da. Einfach Wahnsinn. Jetzt kommt Frankfurt, die haben auch immer das Messer zwischen den Zähnen - aber genauso werden wir auch spielen."

Willi Orban (RB Leipzig): "Heute war ein erster Schritt. Wir müssen mutiger nach vorne spielen, dann kriegen wir auch ordentliche Räume und unsere Chancen im Pokalfinale. Gerade zu Hause haben wir eine überragende Saison gespielt, die können wir in Berlin krönen."

Youssuf Poulsen (RB Leipzig): "Die Anlagen waren da, die Qualität war heute nicht da. Natürlich glauben wir an einen Sieg im Pokalfinale. Wenn die Qualität in zwei Wochen auch da ist, wovon ich ausgehe, wird es ein noch engeres Spiel."

Noten und Einzelkritiken zu RB Leipzig - FC Bayern: Müller hängt in der Luft - Konate wird zum Albtraum © getty 1/29 Der FC Bayern hat in Leipzig den ersten Matchball im Titelrennen vergeben. Trotz guter Mannschaftsleistung kam der Tabellenführer nicht über ein 0:0 hinaus. Die Gründe: Gulacsi, Konate und ein bisschen Müller. Die Einzelkritiken und Noten. © getty 2/29 Peter Gulacsi: Ging bei der Abseits-Chance von Lewandowski super raus (9.), reagierte zweimal gut bei Gnabrys Schüssen (28., 39.). Insgesamt mit 5 Paraden. Note: 2. © getty 3/29 Lukas Klostermann: Mit dem Tempo von Gnabry oder Coman überfordert. Machte das jedoch meist über sein Stellungsspiel und gutes Timing bei seinen Tackles wett. Im Aufbau nahezu ohne Fehler. Note: 2,5. © getty 4/29 Ibrahima Konate: Sehr stark und souverän im Zweikampf – dazu mit genug Ruhe am Ball. Leistete sich einen schweren Fehler: Seine Kopfball-Kerze führte zum Abseitstor von Goretzka und blieb letztlich ohne Folgen. Note: 1,5. © getty 5/29 Willi Orban: Im Duell mit Lewandowski oft zu behäbig. Bekam den Polen nicht wirklich in den Griff. Gewann dennoch 60 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 3. © getty 6/29 Marcel Halstenberg: Gewann fast 70 Prozent seiner Zweikämpfe und schaltete sich gerade im zweiten Durchgang immer wieder im Angriff mit ein. Hatte dazu die meisten Ballaktionen auf Seiten der Leipziger (64). Note: 2. © getty 7/29 Diego Demme: Offenbarte immer wieder technische Schwächen. Gewohnt laufstark, aber mit Defiziten im Zweikampf. Kam häufig zu spät und hatte Glück, ohne Verwarnung davonzukommen. Note: 4. © getty 8/29 Konrad Laimer: Hing völlig in der Luft. Hatte beinahe ausschließlich defensive Aufgaben, bekam gegen Bayerns Mittelfeldzentrum aber kaum Zugriff und hechelte häufig nur hinterher. Note: 4,5. © getty 9/29 Marcel Sabitzer: Sehr lauffreudig, jedoch etwas zu verspielt, dazu mit gewaltigen Unsicherheiten im Passspiel. Nur jedes zweite Abspiel kam beim Mitspieler an. Verlor insgesamt 25 Mal den Ball. Note: 4,5. © getty 10/29 Emil Forsberg: Gutes Durchsetzungsvermögen, stark am Ball, sehr präsent. Super Pass auf Werner (16.). Sorgte für Kreativität im Angriffsdrittel, kam aber selbst nur einmal zum Abschluss. Note: 2,5. © getty 11/29 Yussuf Poulsen: Hatte einen schweren Stand gegen Hummels und Süle. Rieb sich in 22 Zweikämpfen auf und arbeitete gut mit nach hinten. Insgesamt aber zu ineffizient. Note: 3,5. © getty 12/29 Timo Werner: Zeigte gute Ansätze, aber nicht mehr. Leitete Poulsens Chance nach elf Minuten gut ein, zögerte häufig zu lange mit dem eigenen Abschluss. Note: 4. © getty 13/29 Amadou Haidara: Kam in der 82. Minute für Demme. Bis auf ein Foul kurz vor der Strafraumgrenze fiel er nicht weiter auf. Keine Bewertung. © getty 14/29 Nordi Mukiele: Ersetzte Laimer nach 87 Minuten und sammelte 3 Ballkontakte. Keine Bewertung. © getty 15/29 Emile Smith-Rowe: Kam in der 90. Minute für Forsberg. Keine Bewertung. © getty 16/29 Sven Ulreich: Musste einige Male zupacken und tat dies sicher. Ansonsten bekam der Neuer-Vertreter nicht sonderlich viele Abschlüsse der Leipziger auf seinen Kasten. Note: 3. © getty 17/29 Joshua Kimmich: In seiner alten Wahlheimat nicht so offensiv ausgerichtet wie in seinem neuen Münchner Wohnzimmer. Hielt seine Seite hinten aber weitestgehend dicht. Note: 3,5. © getty 18/29 Niklas Süle: Gewann seine Duelle allesamt und präsentierte sich gewohnt organisiert in der Viererkette. Bekam im zweiten Durchgang deutlich weniger zu tun als in der ersten halben Stunde. Note: 3. © getty 19/29 Mats Hummels: Wartete mit der ordentlichen Zweikampfquote von 72 Prozent auf und wirkte bei seinem Startelf-Comeback konzentriert und stabil. Ordentlicher Auftritt von Hummels. Note: 3. © getty 20/29 David Alaba: Mit mehr Zug nach vorne ausgestattet als sein Pendant auf der rechten Seite. Hatte kurz nach dem Seitenwechsel die Chance, Bayern in Führung zu bringen. Zielte bei seinem Schuss aber nicht genau und genug. Note: 2,5. © getty 21/29 Thiago: Spielte zu Beginn der Partie einen herrlichen Ball auf Lewandowski, der allerdings knapp im Abseits stand. Fiel vornehmlich durch Kampfgeist in der Defensive auf. Gewann 85 Prozent seiner Zweikämpfe. Musste verletzt runter (81.). Note: 2,5. © getty 22/29 Leon Goretzka: Traf in Matthäus-Manier per Scherenschlag zum vermeintlichen 1:0, wurde aber rund drei Minuten später zurückgepfiffen, weil Kollege Lewandowski mit der Fußspitze im Abseits stand. Ansonsten eher unauffällig. Note: 3,5. © getty 23/29 Serge Gnabry: Hatte die meisten gefährlichen Abschlüsse, scheiterte aber zweimal an Leipzig-Keeper Gulacsi. Konnte seine große Stärke, das Tempo im Eins-gegen-Eins, nur selten anbringen. Note: 3,5. © getty 24/29 Thomas Müller: Spielte auf seiner Lieblingsposition hinter Lewandowski, wusste aber diesmal nicht zu überzeugen. Kam einmal per Kopf zum Abschluss und legte einmal gut für Ribery quer, der die Kugel aber nicht im Bullen-Gehäuse unterbrachte. Note: 4. © getty 25/29 Kingsley Coman: Engagiert, aber ziemlich glücklos. Wechselte im ersten Durchgang die Seite mit Gnabry, was allerdings nicht zum gewünschten Erfolg beitrug. Note: 3,5. © getty 26/29 Robert Lewandowski: Da die Bayern in Leipzig nur selten Dominanz ausstrahlten, sah sich der Pole gezwungen, sich häufig zurückfallen zu lassen. Ansprechend als mitspielender Stürmer, hätte er das Ganze am Ende fast noch via Freistoß entschieden. Note: 3. © getty 27/29 Franck Ribery: Kam in der 78. Minute und hatte die riesige Chance, die Münchner zur Meisterschaft zu schießen, scheiterte aber an Gulacsi. Keine Bewertung. © getty 28/29 Rafinha: Ersetzte Thiago und mischte noch ein paar Minuten mit. Keine Bewertung © getty 29/29 Arjen Robben: Durfte auf seine letzten Tage im Bayern-Dress auch noch ein paar Minuten ran und vergab die letzte Chance des Spiels. Keine Bewertung

Sebastian Kehl (Leiter der Lizenzspielerabteilung) über ...

... die Ausgangslage: "Der Druck war sehr groß. Jetzt haben wir das Finale, auf das wir uns riesig freuen. Es ist noch alles drin. Wir mussten unsere eigenen Hausaufgaben machen, waren aber natürlich über den Spielstand in Leipzig informiert."

... Christian Pulisic: "Es war ein super emotionales Spiel für ihn, das konnte man vor dem Spiel sehen. Er hatte Tränen in den Augen, als er verabschiedet wurde. Es war ein würdiger Abschluss. Wir wünschen ihm alles Gute, er bleibt immer ein Dortmunder Junge."

... zum Glauben an die Meisterschaft: "Daran glauben wir fest. Aber dafür müssen die Bayern natürlich Federn lassen."

Christian Pulisic (Torschütze Borussia Dortmund): "Wir glauben immer dran. Wir müssen alles geben. Klar hängt es davon ab, dass die Bayern verlieren, aber wir müssen auf erstmal unsere Sache machen."

Thomas Delaney (Torschütze Borussia Dortmund) ...

... zur Atmosphäre in der Schlussphase des Spiels: "Unser Stadion ist der schönste Ort der Welt, um Fußball zu spielen! Das macht es für uns einfacher und für den Gegner nicht unbedingt leichter."

... zum Meisterschaftskampf: "Nein. Ich glaube nicht an den Titel, weil es nicht mehr in unseren Händen liegt. Ich sehe die Chance sehr klein. Wir müssen unseren Job machen und dann hoffe ich natürlich, dass vielleicht noch was passiert."

Boris Schommers (Trainer 1. FC Nürnberg): "Wenn du am 33. Spieltag mit 19 Punkten dastehst, hast du es auch nicht verdient. Natürlich ist es sehr, sehr bitter. Was die Fans heute geleistet haben, ist einzigartig. Dass sie die Mannschaft trotz des Abstiegs so unterstützen, dafür zolle ich unseren Anhängern großen Respekt."

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Riesenkompliment, wie meine Mannschaft das gemacht hat. Es war nicht ganz einfach nach den letzten Wochen. Wir haben sehr konzentriert gespielt. Nach dem 1:0 für uns ist die Brust breiter geworden, der Club hat den Glauben verloren. Das gibt uns für das Spiel gegen Dortmund ein wahnsinnig gutes Gefühl. Wir wollen den Borussia-Park noch mal zum Beben bringen. Es ist jetzt schon Europa, wenn wir die Champions League erreichen, wäre das herausragend."

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir sind vom Ergebnis enttäuscht. Ich bin enttäuscht von der zweiten Halbzeit, da haben wir schlecht gespielt. Wir haben die Europa League erreicht, das war unser erstes Ziel. Wenn wir in Berlin gewinnen, ist für uns sogar noch die Champions League drin.

Huub Stevens (Interimstrainer Schalke 04): "Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, was auch mit Leverkusen zu tun hatte. Wir haben es in der zweiten Halbzeit besser gemacht, Körperspannung und Aggressivität in unser Spiel gebracht."

Nico Willig (Trainer VfB Stuttgart): "Wir wollen die Leistung von heute auch in den nächsten zwei Wochen hinbekommen, dafür brauchen wir die Fans und eine Mannschaft, die diesen Hunger, diese Gier hat und auch diese Laufstärke wie heute. Wir brauchen Top-Leistungen, damit wir unser großes Ziel erreichen, in der Liga zu bleiben."

Bruno Labbadia (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir werden aufarbeiten, was uns gefehlt hat, das dann abhaken und die Mannschaft wieder fokussieren. Wir haben die Möglichkeit aufs internationale Geschäft und haben es in der eigenen Hand. Damit war nicht zu rechnen, und von daher gehen wir sehr positiv ran."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg)...

... zum Spiel: "Wir waren viel zu langsam. Man sieht, wie wir uns auf Messers Schneide bewegen. Ich muss die Jungs aber in Schutz nehmen, denn es war eine sehr kräftezehrende Saison. Unser Tank ist leer, Hannover war uns in allen Belangen überlegen. Es tut mir leid, dass ich dabei sein muss, wenn eine Mannschaft absteigt, aber man kann ja auch wiederkommen. Über unsere Leistung möchte ich nichts sagen. Es hat so ausgesehen, als ob wir der Absteiger wären und Hannover würde im Mittelfeld stehen."

... zum Fakt, dass Freiburg kein Spiel seit Anfang März gewonnen hat: "Wenn wir nicht alles rauspressen, sind wir chancenlos. Das ist die Realität. Wir haben die Woche versucht, den Druck etwas rauszunehmen. Man sieht, dass wir jeden Tag an die Kante gehen müssen."

Thomas Doll (Trainer Hannover 96): "Das ist kein schöner Moment, wenn man absteigt. Man gewinnt 3:0, hat ein richtig gutes Spiel gemacht, eine tolle Atmosphäre im Stadion erlebt, aber keiner kann sich über diese Leistung richtig freuen. Es ist mein erster Abstieg, das ist bitter. Wir sind nicht heute abgestiegen."

Michael Esser (Torhüter Hannover 96): "Es ist ein extrem beschissenes Gefühl. Wir sind zu spät wach geworden und haben auch das nötige Glück nicht gehabt. Unter dem Strich ist es aber auch eine Qualitätsfrage."

Martin Schmidt (Trainer FC Augsburg): "Wir sind gut reingekommen, haben aber nach dem 1:0 den Zugriff verloren, was sich in der Zweikampfquote manifestiert, die mir nicht gefällt. Wenn sich die Spieler das Spiel nochmal anschauen, werden sich alle die Haare raufen und sagen: Um Himmelherrgottswillen, wie haben wir verteidigt! Wir nehmen viel Arbeit mit in den Sommer - langsam hätte ich Notizen genug."

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Mit den ersten 20 Minuten war ich nicht zufrieden, da war Augsburg bissiger und stärker, hat mehr Einsatz gezeigt. Das 1:0 für Augsburg hat uns beruhigt, danach hatten wir vernünftiges Positionsspiel. Wir haben eine gute zweite Halbzeit gespielt, zum Schluss kann man über den Elfer diskutieren. Aber wie wir Fußball gespielt haben mit cleverem Ballbesitz - da kann man sagen, wir haben verdient gewonnen."

