Schalke 04 - Sebastian Rudy im Interview: "Ich bin von meinen Leistungen enttäuscht"

Als Königstransfer gefeiert, wechselte Sebastian Rudy im vergangenen Sommer vom FC Bayern zu Schalke 04 und sollte dort von Anfang an der neue Anführer sein. Doch statt um die Champions League kämpfte Königsblau bis zuletzt gegen den Abstieg und auch für den 29-Jährigen persönlich lief die Spielzeit nicht gerade nach Plan.

Im exklusiven Interview mit SPOX und Goal blickt Rudy auf seine erste Saison bei S04 zurück. Dabei verrät er, dass er den Wechsel ins Ruhrgebiet unterschätzt hat und von seinen persönlichen Leistungen enttäuscht ist. Außerdem äußert er sich zur Kritik an seiner Person und gibt einen Einblick in seine Gefühlswelt.

Herr Rudy, was ist eigentlich Ihr Lieblingsbier?

Sebastian Rudy: (lacht) Ein schönes, kaltes Radler trinke ich am liebsten.

Nach dem Derbysieg bei Borussia Dortmund waren Sie als Mannschaft im Vereinslokal Bosch in Gelsenkirchen, wo auch das eine oder andere Bier über die Theke ging und sie mit den Fans feierten. Wie kam es zu diesem ungewöhnlichen Kneipenbesuch?

Rudy: Wer genau die Idee hatte, weiß ich gar nicht genau, aber wir waren alle begeistert. Gerade für unsere Fans, die im Laufe der Saison viel leiden mussten, war der Derbysieg ein toller Moment. Als Mannschaft in einer solchen Kult-Kneipe Arm in Arm mit den Fans zu feiern, war auch für sie etwas ganz Besonderes. Es war wirklich eine coole Aktion.

Wie haben die Leute reagiert, als Sie plötzlich durch die Tür kamen?

Rudy: Niemand wollte dort Autogramme oder Fotos, alle wollten einfach nur feiern. Die Stimmung im Laden war riesig. Während wir dort waren, gab es keine stille Minute. Immer wieder hat jemand ein anderes Lied angestimmt.

Tops und Flops der Bundesliga-Saison: Kai, Claudio und das PK-Desaster © getty 1/21 Die 56. Bundesliga-Saison ist Geschichte und die Meisterschale an ihrem gewohnten Platz. Zeit für ein Fazit: Was beibt hängen? Welche Aufreger gab es? SPOX blickt zurück auf die Tops und Flops der vergangenen Spielzeit. © getty 2/21 ÜBERRASCHUNG DER SAISON: Ein Aufsteiger lehrte die Großen das Fürchten. 3:3 in München, grandiose Siege gegen Dortmund, S04, Gladbach und Bremen - FORTUNA DÜSSELDORF spielte mit einem Mini-Etat eine starke Saison und hatte mit dem Abstieg nichts zu tun. © getty 3/21 Auch deshalb ist FRIEDHELM FUNKEL der TRAINER DES JAHRES. Er verlieh der wankelmütigen Fortuna Stabilität und führte F95 mit Gelassenheit durch Krisenzeiten und zum souveränen Klassenerhalt (Rang 10, 16 Punkte vor der Abstiegszone). © getty 4/21 ENTTÄUSCHUNG DES JAHRES: Platz sieben war es 2018, heuer war die beste Platzierung des VFB STUTTGART Rang 13 - nach dem 1. Spieltag. Trotz Trainerkarussell mit Korkut, Weinzierl und schließlich Willig. Bleibt man oben, hat man richtig Glück gehabt. © getty 5/21 TRAINERFEHLGRIFF DES JAHRES: Als Nachfolger von Tayfun Korkut sollte MARKUS WEINZIERL beim VfB aufräumen. Er blieb 23 Spiele und hinterließ eine Bilanz des Grauens: Ein Sieg aus den letzten 15 Spielen, 0,7 Zähler im Schnitt. Schlechtester VfB-Coach ever. © getty 6/21 ABSCHIED DES JAHRES: Nach zwölf Jahren bei den Bayern nimmt FRANCK RIBERY seinen Hut, ARJEN ROBBEN blieb immerhin ein Jahrzehnt. Gegen Frankfurt durften sie am letzten Spieltag vor eigenem Publikum beide noch einmal Tore bejubeln. © getty 7/21 ENTWICKLUNG DES JAHRES: Für Robbery in die Bresche springen, das ist nicht einfach. SERGE GNABRY zeigte allerdings schon in seiner ersten Saison bei den Bayern, was er draufhat. 13 Tore und 9 Assists, da war sogar Uli Hoeneß begeistert. © getty 8/21 SKANDAL DES JAHRES: Wir sagen nur "MENSCHENWÜRDE". Auf einer beispiellosen PK zitierten Hoeneß, Rummenigge und Co. zunächst das Grundgesetz, um dann gegen Juan Bernat zu keilen und gegen die Presse auszuteilen. Um Brazzo zu zitieren: Wir waren "entsetzt"! © getty 9/21 AUFHOLJAGD DES JAHRES: Nach drei Spieltagen stand BAYER LEVERKUSEN auf Tabellenplatz 18, höher als auf fünf schaffte man es nie - erst am 34. und letzten Spieltag. Platz drei in der Rückrunde bedeutete am Ende Rang vier und die Champions League. © getty 10/21 SPIELER DES JAHRES: Meine Güte, der Junge ist erst 19 Jahre alt! Macht nicht - KAI HAVERTZ ist schon längst ein echter Star. 17 Tore in der Liga, in den letzten sieben Spielen sieben Buden. Und, wie gesagt: 19 Jahre! © getty 11/21 ABSTURZ DES JAHRES: Noch schlimmer als der VfB? Gut, SCHALKE 04 kann nicht mehr absteigen. Von Platz 2 (!) im letzten Jahr ging es schnurstracks in den Tabellenkeller, für Tedesco musste Stevens einspringen. Platz 14, schlechter war man zuletzt 1988! © getty 12/21 FANVERGEHEN DES JAHRES: So angefressen waren zwei SCHALKER FANS nach dem 0:4 gegen Düsseldorf, dass sie Benjamin Stambouli auf dem Rasen aufforderten, ihnen die Kapitänsbinde auszuhändigen. "Kein einfacher Tag" sei das gewesen, so Stambouli. Kein Wunder! © getty 13/21 SPIEL DES JAHRES: Langweilig geht im REVIERDERBY einfach nicht. 4:2 gewann Schalke 04 bei Borussia Dortmund: viel Drama, tolle Tore, zwei Platzverweise - und am Ende hatte Königsblau in Schwarz-Gelbe Meistersuppe gespuckt. © getty 14/21 COMEBACK DES JAHRES: Irgendwie schien seine Karriere schon fast vorbei, dabei ist MARIO GÖTZE erst 26. Endlich wieder fit, wurde Götze unverzichtbar. 34 Spiele, 7 Tore, 7 Vorlagen. © getty 15/21 TOP-TRANSFER DES JAHRES: War er nicht eher Bankdrücker beim FC Barcelona? Wurscht! Die Ausleihe von PACO ALCACER trug unglaubliche Früchte beim BVB: 18 Tore, viele davon als Joker in der sprichwörtlich letzten Minute. Der Mann hat Torriecher! © getty 16/21 TRANSFERFLOP DES JAHRES: Mit zehn Millionen Euro war PABLO MAFFEO im letzten Sommer Rekordtransfer der Schwaben. Hatte aber keinen Bock auf Stuttgart, das Team und überhaupt alles. Machte 8 Spiele, dann verletzt - nicht im Kader - suspendiert. Autsch! © getty 17/21 KEIN TOR DES JAHRES: So oft trifft Hannovers HARAGUCHI ja ohnehin nicht. Da hat er Leverkusens Keeper Hradecky schon umkurvt und muss nur noch einschieben - doch der Ball legt im Schnee eine wahre Vollbremsung hin. Doppelt bitter: 96 verliert am Ende 2:3. © getty 18/21 TORJÄGER DES JAHRES: Es waren nicht so viele Buden wie in den letzten Spielzeiten, aber mit 22 Toren wurde ROBERT LEWANDOWSKI dennoch Torschützenkönig. Die 200 Tore hat er mittlerweile geknackt, mehr Torjägerkanonen (4) hat nur Gerd Müller (7). © getty 19/21 TOR(FLUT) DES JAHRES: Wenn LUKA JOVIC die Eintracht verlässt, dann wird die Kasse richtig klingeln. Auch wegen Spielen wie gegen Düsseldorf. Sein erstes Tor war ein brutaler Seitfallzieher - und weil es so schön war, legte er noch vier Buden nach! © getty 20/21 ÄRGER DES JAHRES: Manchmal funktioniert er ja. Aber viel zu oft eben nicht. Handspiel? Aus? Abseits? Der VIDEOBEWEIS sorgt gefühlt für viel mehr Frust als Klarheit. Dringend nachbessern, liebe Bundesliga. © getty 21/21 OLDIE DES JAHRES: Gut möglich, dass diese Kategorie bis, keine Ahnung, 2038 von CLAUDIO PIZARRO besetzt sein wird. Der ist jetzt 40 und ältester Torschütze der Buli-Geschichte, macht aber weiter. Werder ohne Claudio? Undenkbar!

Haben Sie etwas Ähnliches schon einmal erlebt?

Rudy: Nein, noch nie. (lacht) Ich hoffe sehr, dass wir in der kommenden Saison mehr Punkte holen und häufiger Grund haben, mit den Fans zu feiern. Gern auch wieder in der Kneipe.

Waren der Derbysieg und die anschließende Party das Highlight Ihrer ersten Saison auf Schalke?

Rudy: Wir haben in dieser Phase dringend drei Punkte benötigt. Dass wir Dortmund geschlagen haben, hat uns natürlich umso mehr gefreut. Rückblickend kann man wahrscheinlich sagen, dass dieser Tag das Highlight einer schwachen Saison war.

Sebastian Rudy über Saison bei Schalke 04: "Vielleicht muss ich mein Spiel umstellen"

Welche Schulnote würden Sie der Spielzeit geben?

Rudy: Unter dem Strich war die Saison natürlich für jeden Einzelnen von uns enttäuschend. Das in Schulnoten zu bemessen, finde ich schwierig. Ich glaube, wir haben gerade so die Versetzung ins nächste Schuljahr geschafft, um in der Schul-Metapher zu bleiben.

Wie bewerten Sie Ihre persönliche Leistung?

Rudy: Ich habe nicht das gezeigt, was ich eigentlich kann. Deshalb bin ich von meinen persönlichen Leistungen enttäuscht. Von nun an gehe ich das Ganze ein Stück weit anders an und versuche, das zu zeigen, was mich stark macht. Ich will meinen Kritikern beweisen, dass sie Unrecht haben und ich es besser kann - dieser Gedanke motiviert mich ungemein.

Was wollen Sie anders machen?

Rudy: Vielleicht muss ich mich ändern und mein Spiel auch ein Stück weit umstellen. Anders als in dieser Saison werde ich nun die komplette Vorbereitung dabei sein. Ich werde auf jeden Fall versuchen, mich dort bestmöglich zu präsentieren.

Sie haben schon im Oktober in einem Interview verraten, dass die Umstellung vom FC Bayern zu Schalke größer war, als Sie dachten.

Rudy: Man kann sagen, dass ich diese Umstellung unterschätzt habe. Ich habe lange gebraucht, um mich ans Schalker Spiel zu gewöhnen, was meine Anfangszeit sehr schwer gemacht hat. Das wird mir mit Sicherheit nicht noch einmal passieren.

Vor allem die Erwartungshaltung ist auf Schalke komplett anders als noch in München. Während Sie beim FC Bayern eher unterschätzt worden sind, sollten Sie bei Königsblau sofort Anführer sein und vorangehen.

Rudy: Mit einer solchen Erwartungshaltung in einen neuen Verein zu kommen, macht es nicht einfacher. Ich kannte solche Phasen nicht und muss zugeben, dass es mich ein bisschen überrascht hat. Ich versuche jetzt, im Urlaub abzuschalten und topfit in die Vorbereitung zu starten. Dann sieht das Ganze schon wieder anders aus.

Waren die Erwartungen an Sie also zu hoch?

Rudy: Auch ich habe hohe Erwartungen an mich selbst und versuche, in jedem Spiel und jedem Training das Maximum herauszuholen. Ich würde nicht sagen, dass die Erwartungen an mich zu hoch waren. Fans und Verein erwarten zurecht viel von mir und können auch künftig noch einiges erwarten. Ich weiß, was ich kann und werde das in der nächsten Saison auch auf den Platz bringen.

Rudy über Kritik der Medien: "Denkweise ist mir zu einfach"

Sie standen medial zwischenzeitlich im Zentrum der Kritik. Die FAZ schrieb im März beispielsweise, Sie seien das "Symbol des Scheiterns von Schalke 04."

Rudy: Wenn man mit hohen Erwartungen vom FC Bayern kommt, dann aber Probleme hat und die komplette Saison schlecht läuft, ist man der prädestinierte Sündenbock. Doch diese Denkweise ist mir zu einfach. Im Fußball ist es nicht immer fair, aber damit müssen wir alle umgehen können. Von Medienseite wird immer viel geschrieben. Das gehört einfach dazu.

Schleudersitz Schalke: Alle S04-Trainer seit Huub Stevens' UEFA-Cup-Triumph © getty 1/23 'Bäumchen wechsel dich' auf Schalke. Ein neuer Coach wird vorgestellt. In der Geschichte hat die Trainerbank auf Schalke schon so einige Gesichter gesehen. SPOX zeigt alle Trainer seit 1996. © getty 2/23 Unter Huub Stevens gewann Schalke 04 1997 den UEFA-Cup und 2001 sowie 2002 den DFB-Pokal. 2002 wechselte er zu Hertha BSC. © getty 3/23 Sein Nachfolger auf der Schalker Trainerbank wurde Frank Neubarth. Der Ex-Werder-Stürmer musste allerdings schon nach neun Monaten wieder seinen Hut nehmen. © getty 4/23 "Eurofighter" Marc Wilmots übernahm interimsweise bis zum Saisonende 2003. © getty 5/23 Zur Saison 2003/2004 verpflichteten die Königsblauen mit Jupp Heynckes einen großen Namen. Doch der heutige Bayern-Trainer wurde nach einem schwachen Saisonstart 2004/2005 entlassen. © getty 6/23 Der vorherige Co-Trainer Eddy Achterberg übernahm das Amt interimsweise vom 15. Septemberg 2004 bis zum 28. September 2004 und war für einige lustige Pressekonferenzen verantwortlich. © getty 7/23 Es folgte die erste Amtszeit von Ralf Rangnick. Nach dem der Vorstand eine Ablösung des Trainers zur Winterpause 2005/2006 plante, verabschiedete sich der Trainer mit einer Ehrenrunde beim Schalker Publikum. © getty 8/23 Der damalige Torwarttrainer Oliver Reck saß für den gechassten Ralf Rangnick ein Spiel auf der Schalker Bank. © getty 9/23 Rangnicks Co-Trainer Mirko Slomka wurde am 4. Januar 2006 zum neuen Trainer bestimmt. Nach einem 1:5 in Bremen am 13. April 2008 stellte der Verein Slomka vorzeitig frei. © getty 10/23 Die Ex-Spieler Michael Büskens und Youri Mulder übernahmen den Trainerposten gemeinsam bis Saisonende. © getty 11/23 Zur neuen Saison übernahm dann der Holländer Fred Rutten. Er kam mit großen Vorschusslorbeeren von Twente Enschede, blieb aber nur bis zum 26. März 2009. © getty 12/23 Interimsweise durfte wieder Michael Büskens ran. Trotz guter Resultate war am Saisonende erneut Schluss für das Schalker Urgestein. © getty 13/23 Es kam Meistertrainer Felix Magath aus Wolfsburg. Magath krempelte den ganzen Verein um und verscherzte es sich schnell mit dem Schalker Publikum. Trotz Finaleinzugs im Pokal und Viertelfinale in der Champions League musste er im März 2011 gehen. © getty 14/23 Sein bisheriger Co-Trainer Seppo Eichkorn übernahm die Königsblauen für die Partie gegen Bayer Leverkusen. © getty 15/23 Danach trat Ralf Rangnick seine zweite Amtszeit an und sorgte mit einem 5:2 gegen Inter Mailand in der Champions League für Aufsehen. Am 22. September musste Rangnick aufgrund eines Burnout-Syndroms seinen Rücktritt bekanntgeben. © getty 16/23 Vorerst betreute Seppo Eichkorn die Mannschaft interimsweise, dann übernahm Huub Stevens. © getty 17/23 Auf Stevens folgte Jens Keller. Obwohl er vom ersten Tag an angezählt wurde, blieb er bis Oktober 2014. Ein Fehlstart in der Bundesliga kostete ihm den Job. © getty 18/23 Noch am selben Tag als Keller entlassen wurde, kam raus: Roberto Di Matteo übernimmt die Knappen. © getty 19/23 Für den Schweizer war schon nach Saisonende Schluss. Der Neue: Andre Breitenreiter, zuvor mit dem SC Paderborn abgestiegen. © getty 20/23 Markus Weinzierl sorgte mit seiner Vorstellung als neuer Schalke-Trainer für eine echte Aufbruchstimmung. Seine Erfolge mit dem FC Augsburg konnte er in Gelsenkirchen nicht bestätigen. Am Ende reichte es nur für Rang zehn. © getty 21/23 Nachdem der Versuch einer langfristigen Zusammenarbeit mit Weinzierl also schon früh gescheitert ist, startete Schalke mit Domenico Tedesco den nächsten Neuanfang. © getty 22/23 Nach der überraschende Vize-Meisterschaft lief es in dieser Spielzeit alles andere als rund. Die Folge: Büskens und Stevens kehrten erneut auf die Trainerbank der Königsblauen zurück. © getty 23/23 Zur neuen Saison übernimmt dann David Wagner. Der 47-Jährige, zuletzt Trainer bei Huddersfield Town, erhält einen Dreijahresvertrag bis 2022. Ob er sich so lange auf dem Schleudersitz Schalke halten kann?

Bislang haben Sie in Ihrer Karriere meist nur für positive Schlagzeilen gesorgt. Was macht solche Kritik mit Ihnen persönlich?

Rudy: Es ist nicht schön, ständig kritisiert zu werden. Berechtigte und konstruktive Kritik gehört natürlich dazu und ist auch wichtig, aber ich verstehe nicht, wenn nur noch negativ über einzelne Spieler berichtet wird. Das geht nicht spurlos an einem vorbei und tut weh. Manche Leute müssen sich vor Augen führen, was sie damit anrichten können. Fußballprofis sind eben keine Maschinen, sondern auch nur Menschen mit Gefühlen. Man hat manchmal den Eindruck, dass häufig nur noch draufgehauen wird.

Also hat Sie diese Kritik auch im Privatleben noch belastet?

Rudy: Ich habe versucht, die Medien auszublenden, aber komplett ist es nicht möglich. Es ist nicht schön, aber Teil meines Berufs.

Was hat Ihnen in dieser Phase geholfen, die negativen Gedanken auszublenden?

Rudy: Meine Frau und mein kleiner Sohn waren für mich der wichtigste Halt. Nach Hause zu kommen und zwei lächelnde Gesichter zu sehen, tut gut und ist Balsam für die Seele. In solchen Momenten versucht man abzuschalten und meist habe ich das ganz gut hinbekommen.

Sind Sie auf Schalke also froh, dass die Saison endlich vorbei ist?

Rudy: Jeder Einzelne freut sich darauf, im Urlaub die Akkus wieder aufzuladen. Wir wollen alle neu starten und viel besser spielen als zuletzt.