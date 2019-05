Schalke 04 gegen FC Augsburg heute live im TV, LIVESTREAM und im LIVETICKER

Heute Nachmittag empfängt der FC Schalke 04 den FC Augsburg. Wir liefern euch bereits im Vorfeld alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie Livestream und zeigen euch, wie ihr die Partie sonst noch live mitverfolgen könnt. Außerdem bekommt ihr hier einen Überblick zu vergangenen direkten Duellen beider Vereine.

Schalke 04 gegen FC Augsburg live: Heute im TV und im LIVESTREAM

Die Begegnung Schalke 04 - FC Augsburg wird heute live und exklusiv von Eurosport übertragen, sodass die Live-Berichterstattung vom Pay-TV-Sender Sky wegfällt. Die Partie kann am im Pay-TV auf Eurosport 2 HD Xtra verfolgen. Mit dem Anpfiff um 13.30 Uhr geht es mit der Live-Übertragung los.

Folgendes Eurosport-Duo meldet sich ab 12.30 Uhr mit den ersten Vorab-Analysen am heutigen Sonntag.

Experte: Matthias Sammer

Moderator: Jan Henkel

Auf allen mobilen Endgeräten ist das Gastspiel der Augsburger auf Schalke via Livestream im Eurosport Player abrufbar. Der Eurosport Player ist für 4,99€/Monat im Jahres-Pass erhältlich. Für den Monats-Pass verlangt Eurosport 6,99€.

Schalke 04 gegen FC Augsburg heute im LIVETICKER

Auch SPOX ist heute wieder mit von der Partie. Kurz vor Spielbeginn bekommt ihr via SPOX-Liveticker erste Einblicke in Sachen PK-Stimmen oder zur Personal-Situation beider Mannschaften vor Anpfiff.

Mit dem SPOX-Liveticker könnt ihr den ganzen Spielverlauf zur Partie Schalke 04 - FC Augsburg in Echtzeit mitlesen und verpasst somit keine spielentscheidende Aktion des Duell S04 - FCA.

Zum Liveticker der Begegnung FC Schalke 04 - FC Augsburg geht es hier entlang.

Schalke 04 - FC Augsburg: Alle Highlights kurz nach Abpfiff

DAZN versorgt euch kurz nach Abpfiff, wie gewohnt mit einer kurzen Spiel-Zusammenfassung, sodass ihr die wichtigsten Spielszenen noch einmal Revue passieren lassen könnt.

Die Highlights zur Bundesliga-Partie Schalke 04 - FC Augsburg strahlt DAZN bereits 40 Minuten nach Ende des Spiels aus. Danach ist der Highlight-Clip dauerhaft bei DAZN einzusehen und abrufbar.

Alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga gibt's zuerst bei DAZN, sodass ihr nicht erst auf die abendliche Nachberichterstattung im Free-TV warten müsst.

FC Schalke 04 - FC Augsburg: Die letzten Bundesliga-Duelle

In der Bundesliga kam es bislang zu 15 direkten Duellen. Mehr als die Hälfte aller Direkt-Vergleiche entschieden die Königsblauen für sich (8 Siege). Nur einmal gelang es dem FC Augsburg, den Knappen eine Niederlage zuzufügen. Den ersten und einzigen Sieg holten die Augsburger am 13.12.2015 in der heimischen WWK-Arena (2:1).

Die fünf letzten direkten Duelle zwischen Schalke und Augsburg (nur Bundesliga):

Datum Heim-Team Gast-Team Ergebnis 15.12.18 FC Augsburg Schalke 04 1:1 05.05.18 FC Augsburg Schalke 04 1:2 13.12.17 Schalke 04 FC Augsburg 3:2 12.03.17 Schalke 04 FC Augsburg 3:0 15.10.16 FC Augsburg Schalke 04 1:1

Bundesliga: Restprogramm von Schalke 04 und Augsburg

Schalke 04 - Restprogramm:

Datum Heim Auswärts 05.05.19 Schalke 04 FC Augsburg 11.05.19 Bayer Leverkusen Schalke 04 18.05.19 Schalke 04 VfB Stuttgart

FC Augsburg - Restprogramm: