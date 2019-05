SC Freiburg gegen Fortuna Düsseldorf: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag treffen am 32. Spieltag der Bundeliga der SC Freiburg und die Fortuna aus Düsseldorf aufeinander. Alle Informationen zum Spiel sowie zur Übertragung in TV, Livestream und Liveticker, bekommt ihr hier bei SPOX.

SC Freiburg gegen Fortuna Düsseldorf: Anpfiff, Schiedsrichter, Spielort

Austragungsort der Begegnung ist das 24.000 Zuschauer fassende Schwarzwald-Stadion im Freiburger Stadtteil Waldsee. Der Spielbeginn ist auf 15.30 Uhr terminiert.

Folgendes Schiedsrichergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter : Tobias Welz

: Tobias Welz Assistenten : Rafael Foltyn, Frederick Assmuth

: Rafael Foltyn, Frederick Assmuth Vierter Offizieller : Patrick Alt

: Patrick Alt VAR: Florian Badstübner, René Rohde

Freiburg - Düsseldorf: Die Übertragung im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Freiburg und Düsseldorf wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen überträgt Sky die Partie live und in voller Länge. Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD wird die Begegnung ab 15 Uhr ausgestrahlt. Für alle mobilen Sky-Abonnenten wird ein Livestream zur Verfügung gestellt. Kommentator ist Marcus Lindemann.

40 Minuten nach Abpfiff sind die Highlights des Duells zudem auf DAZN abrufbar.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein kostenpflichtiger Sportstreamingdienst. Dabei hat das "Netflix des Sports" neben den Highlights der Bundesliga auch internationalen Spitzenfußball, eine breite Vielfalt an US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Hockey, Motorsport, Darts, Boxen und UFC im Programm. Nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats kostet DAZN lediglich 9,99 Euro monatlich und ist an jedem Monatsende kündbar.

Freiburg vs. Fortuna: Liveticker

Wer über kein Sky- oder DAZN-Abo verfügt, kann trotzdem live mit dabei sein. In unserem SPOX-Liveticker verpasst ihr kein Highlight auf dem Rasen.

SC Freiburg gegen Düsseldorf: Die Vorschau

Sowohl der SC Freiburg als auch Fortuna Düsseldorf können durchatmen. Beide Mannschaften spielen auch im nächsten Jahr im deutschen Oberhaus. Während die Düsseldorfer schon vor drei Wochen den Klassenerhalt perfekt machten, ist nun auch der SC Freiburg durch.

Durch die Niederlage des VfB Stuttgart können die Breisgauer nicht mehr auf einen der letzten drei Plätze durchgereicht werden. Dennoch ist die aktuelle Form der Mannschaft von Christian Streich mehr als dürftig. Seit sechs Spielen ist man sieglos, die letzten vier Partien wurden allesamt verloren.

Die Fortuna feierte auf der Gegenseite nach zwei Niederlagen einen 4:1-Achtungserfolg gegen den Europa-League-Kandidaten Werder Bremen. Dennoch können die Düsseldorfer in das Rennen um Europa nicht mehr eingreifen.

SC Freiburg vs. Fortuna Düsseldorf: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Folgendes Personal könnte beginnen:

SC Freiburg : Schwolow - N. Schlotterbeck, K. Schlotterbeck, Heintz - Frantz, Haberer, Höfler, Gondorf, Günter - Höler, Grifo

: Schwolow - N. Schlotterbeck, K. Schlotterbeck, Heintz - Frantz, Haberer, Höfler, Gondorf, Günter - Höler, Grifo Fortuna Düsseldorf: Rensing - Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Suttner - Raman, Bodzek, Stöger, Lukebakio - Karaman, Hennings

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

In der Tabelle liegen die Düsseldorfer derzeit auf Platz elf, acht Punkte vor den Freiburgern, die auf Rang 13 stehen.