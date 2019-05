Bundesliga-Relegation: Wann findet das Rückspiel zwischen VfB Stuttgart und Union Berlin statt?

Die Bundesliga-Relegation wird dieses Jahr zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin ausgespielt. Wann und wo das Rückspiel der beiden Mannschaften stattfindet, erfahrt ihr hier auf SPOX.

Bundesliga-Relegation: Wann ist das Rückspiel zwischen VfB Stuttgart und Union Berlin?

Das zweite Aufeinandertreffen vom VfB Stuttgart und Union Berlin wird am Montag den 27. Mai in Berlin stattfinden. Um 20.30 Uhr rollt der Ball im Stadion an der Alten Försterei. Die Tickets für das Relegationsrückspiel sind dabei bereits restlos ausverkauft.

Stuttgart gegen Union: Das Rückspiel im TV und Livestream

Im Free-TV wird das Rückspiel nicht zu sehen sein. Um das Spiel live zu sehen, braucht man daher einen Zugang zum Pay-TV-Sender Eurosport 2. Zusätzlich wird dort auch ein Livestream im Eurosport Player angeboten.

Die Highlights der Partie werden zudem zirka 40 Minuten nach Abpfiff auf dem Streamingdienst DAZN verfügbar sein.

Relegation: Das Rückspiel im Liveticker

Wer das Spiel nicht im Stream verfolgen kann, der ist bei unserem Liveticker auf SPOX gut aufgehoben. Ab 20.30 Uhr werdet ihr hier über das Spiel Union gegen Stuttgart auf dem Laufenden gehalten.

Union Berlin hauchdünn in die Relegation gegen Stuttgart

Union Berlin war so knapp wie noch nie am Aufstieg in die Bundesliga dran. Sechs Tore sprachen am Ende für den punktgleichen SC Paderborn, der damit den sicheren Aufstieg in der Tasche hat.

Dennoch haben die Eisernen noch die Chance im Rückspiel wieder in die erste Liga aufzusteigen. Die Statistik spricht jedoch gegen die Berliner. Denn seit 2012 hat sich kein Zweitligist mehr in der Relegation durchsetzen können.

Der verlorene Vergleich gegen Paderborn:

Rang Verein Spiele Siege Remis Niederlagen Tore Differenz Punkte 2 SC Paderborn 34 16 9 9 76:50 26 57 3 Union Berlin 34 14 15 5 54:33 21 57

Relegation: VfB Stuttgart zum Rückspiel in Berlin

Der VfB Stuttgart kann auf keine erfolgreiche Saison zurückblicken. Lediglich durch das schwache Abschneiden von Hannover und Nürnberg konnte sich die Mannschaft von Nico Willig überhaupt in die Relegation retten.

Die Auswärts-Bilanz ist dabei in dieser Saison katastrophal. Nur ein einziger Sieg gelang dem VfB in der vergangenen Bundesliga-Saison, wodurch nur magere sechs Punkte in 17 Auswärtsspielen zu Buche stehen. Diese Statistik muss sich wohl in Berlin bessern, um auch weiterhin in der Bundesliga spielen zu dürfen.

Die Auswärtsbilanz von Stuttgart in der Übersicht: