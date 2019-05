Am Donnerstag empfängt der VfB Stuttgart Union Berlin zum Hinspiel in der Bundesliga-Relegation. Hier könnt ihr das Match im LIVE-TICKER verfolgen.

Das Rückspiel findet am Montag statt. Hier gibt es alle Informationen zur Relegation.

VfB Stuttgart gegen Union Berlin heute live: Bundesliga-Relegation im LIVE-TICKER

Vor dem Anpfiff: Die Partie wird um 20.30 Uhr angepfiffen.

VfB Stuttgart gegen Union Berlin heute live: Bundesliga-Relegation live sehen

Eurosport hat sich die Rechte für die Bundesliga-Relegation gesichert und überträgt die Partien im LIVE-STREAM im Eurosport Player. Dieser ist kostenpflichtig. Alle Informationen zum Eurosport Player findet ihr hier.

Alle weiteren Informationen zur Übertragung der Bundesliga-Relegation könnt ihr euch in diesem Artikel holen.

Bundesliga-Relegation heute live: VfB Stuttgart kann Saison retten

Der VfB kassierte in der abgelaufenen Saison 20 Niederlagen und konnte nur sieben Partien für sich entscheiden. Am Ende landete Stuttgart mit 28 Punkten auf dem 16. Platz. Damit hat die Mannschaft um Mario Gomez und Co. sieben Zähler Vorsprung auf den 17. Hannover 96, der Rückstand zum 15. aus Augsburg beträgt vier Punkte.

VfB Stuttgart in der Relegation: Statistiken der abgelaufenen Saison

Das sind die wichtigsten Statistiken der Stuttgarter in der abgelaufenen Saison.

Punkte 28 Tore 32 Gegentore 70 Form USNSN Bester Torschütze Mario Gomez (7) Meiste Einsätze Ron-Robert Zieler (34)

Bundesliga-Relegation heute live: Union Berlin lässt HSV hinter sich

Union Berlin hätte beinahe den direkten Aufstieg geschafft, hatte im Zweikampf mit Paderborn aber letztlich doch das Nachsehen. Beide Kontrahenten hatten nach Ablauf der 2.-Liga-Spielzeit 2018/19 57 Punkte auf dem Konto, Paderborn allerdings das bessere Torverhältnis.

Während der 1. FC Köln sich als Meister das Ticket für die Bundesliga sicherte, muss der HSV (Vierter) auch in der nächsten Saison in Liga zwei antreten. Union hatte am Ende einen Punkt mehr auf dem Konto als der HSV.

Union Berlin in der Relegation: Statistiken der abgelaufenen Saison

Das sind die wichtigsten Statistiken von Union Berlin in der abgelaufenen Saison.