Relegation: VfB Stuttgart gegen Union Berlin heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Donnerstagabend treffen der VfB Stuttgart und Union Berlin im Hinspiel der Bundesliga-Relegation aufeinander. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Relegation: VfB Stuttgart gegen Union Berlin heute live im TV und Livestream

Die Relegationsspiele zur Bundesliga zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin gibt es in dieser Saison nicht im Free-TV zu sehen. Eurosport-Abonnenten können die Partie heute Abend entweder auf Eurosport 2 HD oder im Livestream im Eurosport Playerverfolgen.

Die Relegationsspiele zur 2. und 3. Liga werden allerdings im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Die Relegation zur 2. Liga ist im ZDF, die zur 3. Liga im BR zu sehen. Beide Sender bieten in den jeweiligen Mediatheken auch Livestreams an.

VfB Stuttgart gegen Union Berlin im LIVETICKER

Wer kein Eurosport-Abonnement besitzt, hat bei SPOX die Möglichkeit, sowohl das heutige Hinspiel als auch das Rückspiel in der kommenden Woche im LIVETICKER zu verfolgen. So verpasst ihr keine wichtige Spielszene und seid immer auf dem aktuellsten Stand.

Stuttgart gegen Union Berlin: Anstoß, Austragungsort und Schiedsrichtergespann

Das Spiel wird heute Abend um 20.30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart angepfiffen, folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Bastian Dankert

Bastian Dankert Assistenten: Rene Rohde, Markus Häcker

Rene Rohde, Markus Häcker Vierter Offizieller: Florian Badstübner

Florian Badstübner VAR: Frank Willenborg

VfB Stuttgart gegen Union Berlin: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Stuttgart: Zieler - Pavard, Kabak, Kempf, Insua - Castro, Gentner - Esswein, Akolo, Gonzalez - Donis

Zieler - Pavard, Kabak, Kempf, Insua - Castro, Gentner - Esswein, Akolo, Gonzalez - Donis Berlin: Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, F. Hübner, Reichel - Schmiedebach - F. Kroos, Zulj, Prömel - Andersson, Polter

VfB Stuttgart: Das Schneckenrennen um die Relegation gewonnen

Der VfB Stuttgart hat sich nach einer katastrophalen Rückrunde gerade noch so in die Relegation um den Klassenerhalt gerettet. Da der 1. FC Nürnberg und Hannover 96 die Patzer des VfB nicht ausnutzen konnten, dürfen die Schwaben jetzt in zwei Partien um die Erstklassigkeit kämpfen.

Immerhin: Aus den letzten fünf Partien in der Bundesliga konnte der VfB sieben Punkte mitnehmen, darunter auch zwei Siege gegen Borussia Mönchengladbach und den VfL Wolfsburg, die beide nächstes Jahr in der Europa League spielen. Beide Spiele wurden vor heimischem Publikum entschieden, unter Interimscoach Nico Willig scheinen die Schwaben also zuhause gut eingestellt zu sein.

Die Form des VfB Stuttgart in den letzten fünf Bundesliga-Spielen

Spieltag Gegner Ergebnis 30 FC Augsburg (A) 0:6 31 Borussia Mönchengladbach (H) 1:0 32 Hertha BSC (A) 1:3 33 VfL Wolfsburg (H) 3:0 34 FC Schalke 04 (A) 0:0

Union Berlin: Ein Tor fehlte zum direkten Aufstieg

So knapp davor und am Ende doch zu Tode betrübt: Der letzte Spieltag von Union Berlin in der 2. Liga war ein Wechselbad der Gefühle. Durch die Niederlage des SC Paderborn in Dresden hätte Union Berlin gegen den VfL Bochum einen Sieg gebraucht, um noch den direkten Aufstieg zu schaffen.

Allerdings spielten die Eisernen in Bochum nur 2:2 und müssen nun den Umweg über die Relegation nehmen. Auch die Form von Union ist in Ordnung, aber nicht gerade glänzend: Nur eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen, aber auch nur zwei Siege.

Die Form von Union Berlin in den letzten fünf Zweitliga-Spielen

Spieltag Gegner Ergebnis 30 SpVgg Greuther Fürth (A) 1:1 31 Hamburger SV (H) 2:0 32 SV Darmstadt 98 (A) 1:2 33 1. FC Magdeburg (H) 3:0 34 VfL Bochum (A) 2:2

Bundesliga-Relegation: Die Ergebnisse der letzten zehn Jahre

Die Statistik spricht nicht gerade für Union Berlin: Seit der Wiedereinführung der Relegation setzte sich in acht von zehn Fällen der Bundesligist durch, nur zweimal konnte der Zweitligist den Aufstieg durch die Relegation sicherstellen.