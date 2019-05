Relegation - Union Berlin gegen VfB Stuttgart heute im LIVE-TICKER

Heute Abend ist der VfB Stuttgart bei Union Berlin zu Gast und kämpft um den Bundesliga-Klassenerhalt. Hier tickert SPOX das gesamte Live-Geschehen vom Relegations-Rückspiel in Berlin, sodass ihr stets auf dem Laufenden bleibt.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Union Berlin - VfB Stuttgart live: Bundesliga-Relegation heute im LIVE-TICKER

Vor Beginn: VfB-Coach Nico Willig ist sich der Ausgangslage vor Anpfiff durchaus bewusst: "Wir haben es in der eigenen Hand und müssen ein paar Dinge, die am Donnerstag im Hinspiel nicht so gut waren, besser machen."

Vor Beginn: Beide Mannschaften sind seit zwei Pflichtspielen ungeschlagen, wobei beide zuletzt jeweils nur zwei Unentschieden vorzuweisen haben.

Vor Beginn: Rechnet man das Relegations-Hinspiel mit ein, standen sich beide Vereine wettbewerbsübergreifen lediglich dreimal gegenüber. Zwei Duelle endeten ohne Sieger, während ein Direkt-Duell im Jahr 2017 mit 3:1 zugunsten des VfB Stuttgart endete.

Vor Beginn: Schon am Samstag ließ der Hauptstadt-Verein verlauten, dass das Spiel an der Alten Försterei bis auf den letzten Platz ausverkauft sei. Die Stadion-Tore öffnen bereits ab 18.30 Uhr.

Vor Beginn: Christian Dingert ist der Mann, dem der DFB die Leitung des heutigen Duells Union - VfB Stuttgart anvertraut. Als Assistenten stehen ihm Tobias Christ sowie Timo Gerach zur Seite. Als vierter Offizieller agiert Robert Schröder.

Vor Beginn: Anpfiff des anstehenden Rückspiels der Bundesliga-Relegation ist um 20.30 Uhr.

Union Berlin gegen VfB Stuttgart: Mögliche Aufstellungen

1. FC Union Berlin - Voraussichtliche Startelf: Gikiewitz - Rapp, Friedrich, Parensen, Reichel - Schmiedebach - Prömel, Zulj - Abdullahi, Polter, Hartel.

Gikiewitz - Rapp, Friedrich, Parensen, Reichel - Schmiedebach - Prömel, Zulj - Abdullahi, Polter, Hartel. VfB Stuttgart - Voraussichtliche Startelf: Zieler - Pavard, Kabak, Kempf, Insua - Castro, Gentner - Zuber, Didavi, Donis - Gomez.

FC Union Berlin - VfB Stuttgart heute live: Übertragung im TV/LIVESTREAM

Das entscheidende Relegationsspiel wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Außerdem bietet Eurosport einen gesonderten Livestream an. Dieser ist allerdings nur mit Buchung des Eurosport Players abrufbar.

Knapp eine Stunde vor Spielbeginn, also ab 19.30 Uhr, geht es mit der Vorberichterstattung auf Eurosport 2 los. Mit von der Partie ist unter anderem Matthias Sammer (Experte) und Eurosport-Moderator Jan Henkel.

Der Eurosport Player ist im Jahres-Pass für 4,99€/Monat buchbar. Im Monats-Pass ist der Eurosport Player für 6,99€/Monat erhältlich.

FC Union Berlin gegen VfB Stuttgart: Highlights nach Abpfiff

Kurz nach Ende des Spiels, genauer gesagt 40 Minuten nach Abpfiff, sind bei DAZN alle Spiel-Highlights des Relegations-Duells abrufbar.

Diese Highlight-Berichterstattung gibt's nicht nur nach der oben genannten Relegations-Begegnung, sondern ebenso nach Abpfiff der Zweitliga-Relegation zwischen Ingolstadt und Wehen Wiesbaden.

Union Berlin und VfB Stuttgart - Top-Torjäger im Vergleich

Union Berlin - Top-Torjäger im Überblick:

Spieler Pflichtspiel-Einsätze Tore Sebastian Andersson 37 13 Sebastian Polter 21 11 Grischa Prömel 32 7

VfB Stuttgart - Top-Torjäger im Überblick: