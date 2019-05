Relegation - Bundesliga, 2. Liga, 3. Liga: Bisherige Ergebnisse der letzten Jahre

In diesen Tagen finden die Relegationen zur Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga statt. Hier bei SPOX findet ihr, neben den anstehenden Hinspielen, eine Übersicht bisheriger Ergebnisse der Relegation.

Diese Woche finden die Relegationsspiele in den drei höchsten Spielklassen des Landes statt. Den Anfang machen mit dem VfL Wolfsburg II und FC Bayern II zwei Regionalliga-Teams, die am Mittwochabend im Hinspiel um den Drittliga-Aufstieg spielen. Bereits am Donnerstag zieht die Bundesliga-Relegation nach, während die Zweitliga-Relegation für kommenden Freitag terminiert ist.

Bundesliga-Relegation: Ergebnisse und Aufsteiger der letzten Jahre

Zweitliga-Teams, die den Aufstieg in die 1. Bundesliga mithilfe der Relegationsspiele hinbekamen, lassen sich locker an einer Hand abzählen. Seit Wiedereinführung der Bundesliga-Relegation zur Saison 2008/09 setzen sich lediglich zwei Zweitliga-Vereine in der Relegation durch.

Im Jahr 2009 schaffte zum einen der 1. FC Nürnberg den Aufstieg gegen den damaligen Erstligisten Energie Cottbus. Zum anderen gelang es Fortuna Düsseldorf, die Hauptstädter von Hertha BSC in zwei zusätzlichen Entscheidungsspielen aus der Bundesliga zu kicken.

Alle Relegations-Ergebnisse der letzten neun Jahre im Überblick (nur 1. Bundesliga):

Jahr Zweitligist Gesamt Erstligist Hinspiel Rückspiel 2009 1. FC Nürnberg 5:0 Energie Cottbus 3:0 2:0 2010 FC Augsburg 0:3 1. FC Nürnberg 0:1 0:2 2011 VfL Bochum 1:2 Borussia Mönchengladbach 0:1 1:1 2012 Fortuna Düsseldorf 4:3 Hertha BSC 2:1 2:2 2013 1. FC Kaiserslautern 2:5 TSG 1899 Hoffenheim 1:3 1:2 2014 SpVgg Greuther Fürth 1:1 Hamburger SV 0:0 1:1 2015 Karlsruher SC 2:3 Hamburger SV 1:1 1:2 n. V. 2016 1. FC Nürnberg 1:2 Eintracht Frankfurt 1:1 0:1 2017 Eintracht Braunschweig 0:2 VfL Wolfsburg 0:1 0:1 2018 Holstein Kiel 1:4 VfL Wolfsburg 1:3 0:1

2.-Liga-Relegation der vergangenen zwei Jahre

In Sachen Zweitliga-Relegation verhält es sich schon etwas anders. Hier spricht die Bilanz vergangener Tage ganz klar für die Drittligisten. Seit 2009 endeten zehn Relegationsrunden der 2. Bundesliga siebenmal zugunsten der damaligen Drittliga-Mannschaften. Nur dreimal setzte sich somit ein Zweiliga-Team in der Relegation durch.

Alle Ergebnisse der Zweiliga-Relegation in der Übersicht (nur 2. Bundesliga):

Jahr Drittligist Gesamt Zweitligist Hinspiel Rückspiel 2009 SC Paderborn 07 2:0 VfL Osnabrück 1:0 1:0 2010 FC Ingolstadt 04 3:0 Hansa Rostock 1:0 2:0 2011 Dynamo Dresden 4:2 VfL Osnabrück 1:1 3:1 n. V. 2012 SSV Jahn Regensburg 3:3 Karlsruher SC 1:1 2:2 2013 VfL Osnabrück 1:2 Dynamo Dresden 1:0 0:2 2014 SV Darmstadt 98 5:5 Arminia Bielefeld 1:3 4:2 n. V. 2015 Holstein Kiel 1:2 TSV 1860 München 0:0 1:2 2016 Würzburger Kickers 4:1 MSV Duisburg 2:0 2:1 2017 SSV Jahn Regensburg 3:1 TSV 1860 München 1:1 2:0 2018 Karlsruher SC 1:3 FC Erzgebirge Aue 0:0 1:3

© getty

Relegation, 3. Liga: Modus, Aufsteiger und Entscheidungsspiele

Nachdem sich in den vergangenen Spielzeiten immer je drei Vereine aus der 3. Liga verabschieden mussten, steigen in dieses Jahr gleich vier Drittligisten in die Regionalligen ab.

Der SV Waldhof Mannheim (Regionalliga Südwest) und der Chemnitzer FC (Regionalliga Nordost) haben sich als Meister den direkten Aufstieg gesichert. Das dritte Aufstiegs-Team, FC Viktoria Köln, wurde per Losentscheid festgestellt. Ein vierter und letzter Aufsteiger wird im Direkt-Duell von Nord gegen Süd, also Wolfsburg II - FC Bayern II, ermittelt.

Ergebnisse Relegation im letzten Jahr (nur 3. Liga):

Team 1 Gesamt Team 2 Hinspiel Rückspiel SC Weiche Flensburg 08 2:3 Energie Cottbus 2:3 0:0 1. FC Saarbrücken 4:5 TSV 1860 München 2:3 2:2 KFC Uerdingen 05 3:0 SV Waldhof Mannheim 1:0 2:0

Relegation 2019: Relegations-Hinspiele der 1., 2. Bundesliga und 3. Liga

Ligaübergreifend kommt es in Deutschland zu drei Relegations-Hinspielen. Das erste in diesem Jahr steigt am Mittwoch im niedersächsischen Wolfsburg, wo der VfL Wolfsburg II die Amateure des FCB empfängt.

Datum Anpfiff Heim Gast Austragungsort 22.05.19 19.00 Uhr VfL Wolfsburg II FC Bayern II AOK-Stadion, Wolfsburg

Während Wolfsburg und Bayern um den Drittliga-Aufstieg kämpfen, geht es am Donnerstag für den VfB Stuttgart um den Bundesliga-Klassenerhalt. Union Berlin hingegen möchte den erstmaligen Aufstieg ins Bundesliga-Oberhaus perfekt machen.

Datum Anpfiff Heim Gast Austragungsort 23.05.19 20.30 Uhr VfB Stuttgart Union Berlin Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

Zu guter Letzt stehen sich am Freitagabend Wehen Wiesbaden und der FC Ingolstadt gegenüber. Für die Hessen ist es die letzte Chance, den Aufstieg in die 2. Liga zu schaffen. Der FC Ingolstadt will mit allen Mitteln den Zweitliga-Klassenerhalt schaffen.

Datum Anpfiff Heim Gast Austragungsort 24.05.19 18.15 Uhr Wehen Wiesbaden FC Ingolstadt BRITA-Arena, Wiesbaden

Relegation 2018/19 live: Übertragungen im TV und Livestream

Die Relegation der zweiten und dritten Liga wird sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV, genauer bei den Öffentlich-Rechtlichen, zu sehen sein. Anders sieht es bezüglich des Bundesliga-Duells zwischen Stuttgart und Union Berlin aus, das lediglich auf Eurosport 2 HD Xtra sowie mittels des kostenpflichtigen Eurosport Player ausgestrahlt wird.

Alle detaillierten Infos zur Live-Übertragung der diesjährigen Relegationsspiele könnt ihr hier abrufen.