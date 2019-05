RB Leipzig gegen den FC Bayern München: Der 33. Bundesliga-Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern kann mit einem Sieg am heutigen 33. Spieltag der Bundesligasaison 2018/19 auswärts bei RB Leipzig die Meisterschaft klarmachen. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Es ist das Topspiel des vorletzten Bundesliga-Spieltags: Gewinnt der FC Bayern, bleibt die Meisterschale auch im siebten Jahr in Folge in München. RB Leipzig hat den dritten Platz schon sicher, kann durch einen Sieg aber noch einmal an Borussia Dortmund heranrücken und sich einen psychologischen Vorteil für das Pokalfinale gegen den deutschen Rekordmeister in 14 Tagen erspielen.

RB Leipzig gegen den FC Bayern München heute live im TV und Livestream

In dieser Saison liegen die Bundesliga-Rechte komplett bei Pay-TV-Sender Sky, dementsprechend könnt ihr die Partie heute als Einzelspiel live auf Sky Bundesliga 2 HD oder in der Konferenz auf Sky Bundesliga 1 HD verfolgen. Kommentator des Einzelspiels ist Wolf Fuss.

Neben der TV-Übertragung bietet Sky für alle Kunden auch einen Livestream auf der SkyGo-App an.

Leipzig gegen Bayern im LIVETICKER

Wer kein Sky-Abonnement besitzt, kann das Spiel Leipzig gegen Bayern ab 15.30 Uhr auch im LIVETICKER bei SPOX verfolgen. Somit seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand und verpasst keine wichtige Aktion der Partie.

RB Leipzig gegen Bayern München: Die Highlights auf DAZN

Schon rund 40 Minuten nach Abpfiff findet ihr die Highlights des Spitzenspiels des 33. Spieltags auf der Streaming-Plattform DAZN. Neben der ausführlichen Zusammenfassung dieses Spiels gibt es dort alle Höhepunkte des gesamten Bundesliga-Spieltags sowie aller Spiele der 2. Bundesliga.

RB Leipzig gegen Bayern München: Anstoß, Austragungsort und Schiedsrichter

Die Partie wird heute zeitgleich mit fast allen Spielen des 33. Spieltags um 15.30 Uhr in der Red Bull Arena Leipzig angepfiffen. Lediglich das Spiel der Frankfurter Eintracht gegen Mainz 05 wird am Sonntag ausgetragen, weil die SGE am Donnerstag noch in der Europa League gegen Chelsea gespielt hat. Folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel in Leipzig leiten:

Schiedsrichter: Manuel Gräfe

Manuel Gräfe Assistenten: Guido Kleve, Markus Sinn

Guido Kleve, Markus Sinn Vierter Offizieller: Daniel Schlager

Daniel Schlager VAR: Marco Fritz

FC Bayern München: Vorzeitige Meisterschaft gegen RB Leipzig unter Dach und Fach bringen

Nach dem Unentschieden von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen am 32. Spieltag haben die Münchner heute in Leipzig schon den ersten Matchball in Sachen Meisterschaft: Gewinnen die Bayern sind sie unabhängig vom Dortmunder Ergebnis gegen Fortuna Düsseldorf Meister.

Selbst bei einem Unentschieden müssten die Dortmunder zeitgleich gegen den Aufsteiger gewinnen, um noch eine Chance zu haben. Momentan hat der FCB vier Punkte Vosprung, aus den letzten beiden Ligaspielen müssen die Bayern aufgrund des klar besseren Torverhältnisses also lediglich zwei Punkte holen.

Die Form des FC Bayern in den letzten fünf Ligaspielen

Datum Gegner Ergebnis Sa., 06.04.19 Borussia Dortmund (H) 5:0 So., 14.04.19 Fortuna Düsseldorf (A) 4:1 Sa., 20.04.19 Werder Bremen (H) 1:0 So., 28.04.19 1. FC Nürnberg (A) 1:1 Sa., 04.05.19 Hannover 96 (H) 3:1

RB Leipzig: Mit Sieg den FC Bayern ärgern

Sportlich gesehen geht es für RB Leipzig um nicht mehr viel: RB ist vor dem 33. Spieltag nicht mehr von Rang drei zu verdrängen, damit die Leipziger noch Vizemeister werden, müsste Dortmund in seinen letzten beiden Spielen schwer patzen.

Trotzdem sind die Leipziger motiviert, dem FC Bayern im Meisterkampf noch ein Bein zu stellen. Das Hinspiel in München ging mit 0:1 verloren, allerdings hat RB vier der letzten fünf Ligaspiele für sich entscheiden können.

Die Form von RB Leipzig in den letzten fünf Ligaspielen

Datum Gegner Ergebnis Sa., 06.04.19 Bayer 04 Leverkusen (A) 4:2 Sa., 13.04.19 VfL Wolfsburg (H) 2:0 Sa., 20.04.19 Borussia Mönchengladbach (A) 2:1 Sa., 27.04.19 SC Freiburg (H) 2:1 Fr., 03.05.19 FSV Mainz 05 (A) 3:3

Bundesliga: Der 33. Spieltag im Überblick

Neben dem Kampf um die Meisterschaft geht es heute in zahlreichen Duellen darum, wer in der kommenden Saison international spielt und wer überhaupt noch in der Bundesliga mit dabei ist.

Datum Uhzeit Heim Auswärts 11.05. 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim Werder Bremen Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf Bayer Leverkusen Schalke 04 RB Leipzig Bayern München VfB Stuttgart VfL Wolfsburg FC Augsburg Hertha BSC Hannover 96 SC Freiburg 1. FC Nürnberg Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 33. Spieltag

Im Tabellenkeller müssen Hannover und Nürnberg heute gewinnen, um die Chance auf die Relegation noch am Leben zu erhalten. Der VfB Stuttgart darf zeitgleich in Wolfsburg nicht verlieren.