Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 gegen TSG Hoffenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2018/19 stehen sich heute der 1. FSV Mainz 05 und die TSG 1899 Hoffenheim gegenüber. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Sichere dir jetzt deinen kostenlosen DAZN-Probemonat und verfolge die Highlights der Bundesliga nur 40 Minuten nach Abpfiff!

FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim heute live im TV und Livestream

Sky hat sich die Rechte an den Live-Übertragungen der Bundesliga-Begegnungen gesichert. So zeigt der Pay-TV-Sender auch die Partie Mainz gegen Hoffenheim am letzten Spieltag. Sky-Kunden können so die Begegnung in der Konferenz in Ausschnitten oder in voller Länge als Einzelspiel sehen.

Neben der TV-Übertragung bietet Sky einen Livestream an. Via SkyGo ist das komplette Programm auch auf mobilen Endgeräten abrufbar.

1. FSV Mainz 05 vs. TSG 1899 Hoffenheim im Liveticker

Für alle Fußball-Fans bietet SPOX ab 15.30 Uhr einen Liveticker der Partie an. Somit bleibt ihr immer auf dem aktuellsten Stand und verpasst keine wichtige Spielszene.

Bundesliga-Highlights auf DAZN

Ihr wollt von der Partie Mainz gegen Hoffenheim Bewegtbilder sehen? Auf DAZN sind die Highlights aller Bundesliga-Begegnungen bereits 40 Minuten nach Abpfiff abrufbar. Auf SPOX sind die Spielzusammenfassungen ab Montag um 0 Uhr online.

Mainz 05 gegen TSG Hoffenheim: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Mainz-Trainer Sandro Schwarz kann auf die bewährte Elf der vergangenen Spiele setzen. Julian Nagelsmann, der sein letztes Spiel als Trainer der TSG Hoffenheim absolviert, steht Nadiem Amiri nicht zur Verfügung. Der Mittelfeldspieler verletzte sich gegen Bremen am Knöchel.

Mainz: F. Müller - Brosinski, Niakhate, A. Hack, Aaron - Kunde - Gbamin, Latza - Boetius - Mateta, Ujah.

Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Bicakcic - Kaderabek, Grillitsch, N. Schulz - Demirbay, Kramaric - Belfodil, Joelinton.

Hoffenheim schielt noch auf die Europapokal-Plätze

Während es für den Mainz um nichts mehr geht, kämpft die TSG noch um die internationalen Plätzen. Dafür ist ein Sieg der Kraichgauer Pflicht. Außerdem müssen die beiden vor der TSG platzierten Mannschaften, Wolfsburg und Frankfurt, patzen.

Auf die Wölfe muss das Team von Nagelsmann einen Punkt aufholen, auf die Eintracht sind es gar derer drei. Dadurch, dass beide möglichen DFB-Pokal-Sieger sich schon für die Champions-League qualifiziert haben, reicht ein siebter Rang, um im kommenden Jahr international zu spielen.

Bundesliga: Der 34. Spieltag im Überblick

Der letzte Spieltag verspricht nicht nur im Kampf um die Europapokal-Plätze große Spannung. An der Spitze entscheidet sich die Meisterschaft im Fernduell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund.

Datum Anpfiff Heim Gast Liveticker 18.05.19 15:30 Uhr Hertha BSC Bayer Leverkusen Liveticker 18.05.19 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund Liveticker 18.05.19 15:30 Uhr Werder Bremen RB Leipzig Liveticker 18.05.19 15:30 Uhr Schalke 04 VfB Stuttgart Liveticker 18.05.19 15:30 Uhr FC Bayern München Eintracht Frankfurt Liveticker 18.05.19 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 TSG Hoffenheim Liveticker 18.05.19 15:30 Uhr Fortuna Düsselsdorf Hannover 96 Liveticker 18.05.19 15:30 Uhr SC Freiburg 1. FC Nürnberg Liveticker 18.05.19 15:30 Uhr VfL Wolfsburg FC Augsburg Liveticker

Mainz 05: Bungert und Adler gehen, Hanin kommt

Beim 1. FSV Mainz 05 sind schon vor dem letzten Spieltag einige Personalentscheidungen gefallen - Niko Bungert und Rene Adler haben bekannt gegeben, dass sie ihre Karrieren beenden werden, Bungert winkt zum Abschied noch einmal ein Einsatz, Adler muss dagegen verletzt passen.

Als Ersatz für den ehemaligen Nationalkeeper haben die 05er schon gesorgt. Die Mainzer bestätigten am Freitag die Verpflichtung von Omar Hanin. Der Torhüter hat einen Vertrag bis 2023 am Bruchweg unterschrieben.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag