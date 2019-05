Bundesliga Live-Tabelle am 33. Spieltag: Konstellation, Meisterschaft, Abstieg

Am vorletzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2018/19 könnten in der oberen sowie unteren Tabellenregion wegweisende Entscheidungen fallen. Mit der Live-Tabelle bleibt ihr immer up-to-date bezüglich des aktuellen Klassement-Standes.

An den beiden abschließenden Spieltagen sind normalerweise alle Bundesliga-Begegnungen auf Samstagnachmittag terminiert (Konferenz im Liveticker). Der 33. Spieltag bietet lediglich eine Ausnahme. Die DFL genehmigte Eintracht Frankfurt wegen des Halbfinals in der Europa League einen Tag länger Pause. Somit wird das Spiel der SGE gegen Mainz erst am Sonntag um 18 Uhr ausgetragen.

Bundesliga: Live-Tabelle jetzt am 33. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 32 83:31 52 74 2. Borussia Dortmund 32 76:42 34 70 3. RB Leipzig 32 62:27 35 65 4. Eintracht Frankfurt 32 59:41 18 54 5. Bayer Leverkusen 32 63:50 13 54 6. Borussia M'gladbach 32 51:40 11 52 7. Wolfsburg 32 54:46 8 52 8. TSG Hoffenheim 32 68:47 21 51 9. Werder Bremen 32 55:48 7 47 10. Fortuna Düsseldorf 32 45:61 -16 41 11. Hertha BSC 32 44:49 -5 40 12. 1. FSV Mainz 05 32 40:55 -15 37 13. SC Freiburg 32 41:57 -16 33 14. FC Augsburg 32 47:59 -12 32 15. Schalke 04 32 36:54 -18 31 16. VfB Stuttgart 32 29:70 -41 24 17. 1. FC Nürnberg 32 25:59 -34 19 18. Hannover 96 32 27:69 -42 18

Bundesliga heute live: Tabelle, Ausgangslage, Situation

Der FC Bayern München könnte am 33. Spieltag die Meisterschaft perfekt machen. Dafür ist eine Sieg bei RB Leipzig nötig. Die anderen Konstellationen, wie die Bayern eine Runde vor dem letzten Spieltag feieren dürfen, haben wir hier für Euch aufgeschlüsselt.

Im Tabellenkeller könnte nach dem 33. Spieltag ebenfalls alles fix sein. Mit einem Sieg hätte der VfB Stuttgart die Relegation sicher. Dahinter sind Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg zum Siegen verdammt. Sollten die der VfB einen Punkt holen, ist H96 sicher abgestiegen. Nürnberg hätte dann - einen eigenen Sieg vorausgesetzt - noch theoretische Chancen auf Platz 16.

Deutlich enger geht es im Kampf um Platz 4 zu. Auf den Champions-League-Qualifikations-Rang schielen mit der Eintracht, Bayer Leverkusen, dem VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach und der TSG Hoffenheim gleich fünf Mannschaften.

Bundesliga: Der 33. Spieltag im Überblick

Neben der Konferenz zu allen Spielen bieten wir darüber hinaus zu allen Einzelpartien einen detaillierten Liveticker an.