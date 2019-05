FC Bayern München: Spielplan des FCB - Gegner am letzten Spieltag, Datum, Termin, Restprogramm

Der FC Bayern München muss in der Bundesliga-Saison 2018/19 noch ein letztes Spiel bestreiten. Danach folgt das Pokalfinale. Auf welche Gegner der FCB zum Saisonabschluss trifft und wann die Partien ausgetragen werden, verraten wir euch hier.

Dem FC Bayern fehlt am letzten Spieltag nur noch ein Punkt, um die deutsche Meisterschaft perfekt zu machen. Nach dem 0:0 am 33. Spieltag bei RB Leipzig beträgt der Vorsprung auf Borussia Dortmund zwei Punkte. Zudem treten die Bayern nach dem Ende der Liga-Saison noch im Pokalfinale gegen RB Leipzig an.

FC Bayern München: Bundesliga-Spielplan, Gegner und Termin

Der FC Bayern trifft am kommenden Samstag daheim auf Eintracht Frankfurt. Weil Borussia Dortmund am vergangenen Samstag mit 3:2 gegen Fortuna Düsseldorf gewinnen konnte, darf der BVB noch auf die Meisterschaft hoffen. Dafür müssen die Schwarz-Gelben am 34. Spieltag bei Borussia Mönchengladbach gewinnen.

Genau eine Woche nach dem letzten Spieltag steht dann das Pokalfinale im Olympiastadion von Berlin an. Gegner ist wie schon am 33. Spieltag RB Leipzig.

Datum Heim Gast Stadion Hinspiel 18. Mai (34. Spieltag) Bayern München Eintracht Frankfurt Allianz Arena 0:3

Bayern im Pokalfinale gegen Leipzig:

Datum Gegner Stadion Liga-Ergebnisse 25. Mai 2019 RB Leipzig Olympiastadion Berlin 1:0 / 0:0

Bundesliga-Tabelle: Bayern reicht ein Remis zum Titel

Die Bayern sind mit einem Sieg Meister, auch bei einem Unentschieden dürfte aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses (+52) gegenüber dem BVB (+35) nichts mehr anbrennen. Sollte die Eintracht jedoch tatsächlich in München gewinnen und der BVB bei den Fohlen einen Dreier einfahren, wäre das Team von Lucien Favre deutscher Meister.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 33 83:31 52 75 2. Borussia Dortmund 33 79:44 35 73 3. RB Leipzig 33 62:27 35 66 4. Borussia M'gladbach 33 55:40 15 55

FC Bayern München: Aktuelle Form und letzte Spiele

Nach dem 0:0 bei RB Leipzig stehen die Bayern bei 75 Punkten. Die Rückrundentabelle führt der FCB mit 39 Punkten an, von 16 Spielen hat man nur ein einziges verloren.