FC Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart heute live im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2018/19 treffen der FC Schalke 04 und der VfB Stuttgart aufeinander. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie des 38. Spieltags live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt. Außerdem gibt es alle Infos zum LIVE-TICKER.

FC Schalke 04 gegen Stuttgart heute live: Anpfiff und Spielort

Das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Schalke und dem VfB Stuttgart wird heute um 15.30 Uhr in der Veltins Arena in Gelsenkirchen angepfiffen. Die Heimstätte von Königsblau bietet Platz für 62.271 Zuschauer.

Schalke 04 - VfB Stuttgart heute live im TV sehen

Da der Pay-TV-Sender Sky die Exklusiv-Rechte für die Samstagspartien der Bundesliga hält, wird das Match zwischen Schalke und Stuttgart nicht im Free-TV ausgestrahlt. Sky zeigt die Partie live und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 9. Die Spiel-Übertragung beginnt knapp 20 Minuten vor Anpfiff, dann meldet sich Sky-Kommentator Tom Bayer live aus dem Stadion.

Mit der Vorberichterstattung zum Saisonfinale beginnt Sky bereits um 13.30 Uhr, die Vorberichterstattung auf Sky Sport Bundesliga 1 wird von folgendem Sky-Team begleitet:

Moderator: Michael Leopold

Experten: Christoph Metzelder & Reiner Calmund

FC Schalke 04 gegen VFB Stuttgart im LIVE-STREAM sehen

Neben den Live-Übertragungen im TV auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 9 können Sky-Kunden die anstehenden Spiele ebenfalls via LIVE-STREAM auf Sky Go mitverfolgen. Alle Informationen dazu gibt es hier.

Schalke 04 gegen VfB Stuttgart heute im LIVE-TICKER

Auch auf SPOX könnt ihr den letzten Bundesliga-Spieltag live verfolgen: Wie gewohnt hat SPOX zu allen Bundesliga-Partien einen eigenen LIVE-TICKER.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Schalke 04 - VfB Stuttgart. Außerdem haben wir auch einen LIVE-TICKER zur Konferenz im Angebot. Diesen findet ihr hier.

FC Schalke 04 - VfB Stuttgart: Tore und Highlights im Video

Nur 40 Minuten nach Ende des Spiels sind alle Highlights der Partie auf DAZN verfügbar. Diese Highlight-Berichterstattung bei DAZN gibt es jeweils zu jedem Spiel der Bundesliga sowie 2. Liga.

Auch Fans der Serie A, der Primera Division und der Premier League kommen bei DAZN voll auf ihre Kosten, sodass ihr neben Nachberichten auch mit Live-Inhalten aus Europas Top-Ligen versorgt werdet.

Eine Mitgliedschaft kostet lediglich 9,99 Euro, der erste Monat ist dabei sogar gratis.

Schalke 04 gegen VfB Stuttgart live: Aufstellungen

Die Aufstellungen der beiden Teams werden rund eine Stunde vor Spielbeginn bekannt gegeben. So könnten die Mannschaften auflaufen:

FC Schalke 04: Nübel - Stambouli, S. Sane, Nastasic - D. Caligiuri, Rudy, Oczipka - S. Serdar, McKennie - Embolo, Burgstaller

Nübel - Stambouli, S. Sane, Nastasic - D. Caligiuri, Rudy, Oczipka - S. Serdar, McKennie - Embolo, Burgstaller VfB Stuttgart 1893: Zieler - Pavard, Baumgartl, Kempf, Sosa - Gentner, Castro - Esswein, Didavi, Gonzalez - M. Gomez

Schalke gegen Stuttgart: Tabelle vor dem 34. Spieltag

Während der VfB Stuttgart die Saison schon sicher auf dem Relegationsplatz beenden wird, könnte Schalke am letzten Spieltag noch zwei Plätze gut machen. Sowohl Augsburg (punktgleich) als auch Freiburg (ein Punkt mehr) sind noch in Schlagdistanz. So sieht die Tabelle vor dem letzten Spieltag aus:

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 33 83:31 52 75 2. Borussia Dortmund 33 79:44 35 73 3. RB Leipzig 33 62:27 35 66 4. Borussia M'gladbach 33 55:40 15 55 5. Bayer Leverkusen 33 64:51 13 55 6. Eintracht Frankfurt 33 59:43 16 54 7. Wolfsburg 33 54:49 5 52 8. TSG Hoffenheim 33 68:48 20 51 9. Werder Bremen 33 56:48 8 50 10. Hertha BSC 33 48:52 -4 43 11. Fortuna Düsseldorf 33 47:64 -17 41 12. 1. FSV Mainz 05 33 42:55 -13 40 13. SC Freiburg 33 41:60 -19 33 14. FC Augsburg 33 50:63 -13 32 15. Schalke 04 33 37:55 -18 32 16. VfB Stuttgart 33 32:70 -38 27 17. Hannover 96 33 30:69 -39 21 18. 1. FC Nürnberg 33 25:63 -38 19

Bundesliga heute live: Direkte Vergleiche zwischen S04 und dem VfB

Schalke 04 - VfB Stuttgart gehört zweifelsohne zu einem der traditionsreichsten Bundesliga-Duelle. Auf Liga-Ebene standen sich beide Vereine bislang 95 gegenüber.

Wettbewerbsübergreifend spielten die Königsblauen und die Schwaben insgesamt 104 Mal gegeneinander. Beide Vereine fuhren bisher je 44 Siege ein. Nur 16 Mal gab es keinen Sieger.

In den beiden letzten Direkt-Vergleiche jubelten jeweils die Königsblauen, während der VfB zuletzt am 20.04.2014 ein direktes Bundesliga-Duell gegen die Schalker für sich entscheiden konnte.

Die fünf letzten Direkt-Duelle zwischen Schalke 04 und dem VfB Stuttgart (nur Bundesliga):