Bundesliga: FC Schalke 04 gegen FC Augsburg jetzt im LIVE-TICKER

Im ersten Sonntagsspiel des 32. Bundesliga-Spieltags stehen sich heute der FC Schalke 04 und der FC Augsburg gegenüber. SPOX begleitet das Spiel von Anfang bis Ende im Liveticker. Hier könnt ihr das gesamte Spielgeschehen hautnah mitverfolgen.

FC Schalke 04 gegen FC Augsburg im LIVE-TICKER - 0:0

1.: Der Ball rollt auf Schalke!

FC Schalke 04 gegen FC Augsburg im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Die Mannschaften sind bereits auf dem Rasen der Veltins-Arena, wo sich über 60.000 Zuschauer versammelt haben. In wenigen Minuten wird es losgehen ...

Vor Beginn: Das Hinspiel in Augsburg endete 1:1. Michael Gregoritsch brachte die Gastgeber damals in der 13. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang Daniel Caligiuri (52.) allerdings der Ausgleich. In der Folgezeit gelang es beiden Seiten nicht nachzulegen.

Vor Beginn: Der FCA spielte in Frankfurt (3:1) und gegen Stuttgart (6:0) zuletzt groß auf, musste sich am vergangenen Spieltag dann allerdings mit 1:4 gegen Leverkusen geschlagen geben.

Vor Beginn: Schalke konnte nur einen Sieg aus den letzten fünf Pflichtspielen verbuchen. Dieser, gegen Erzrivale Dortmund eingefahrene Dreier wiegt allerdings schwer und könnte für eine breite Brust gesorgt haben!

Vor Beginn: In der Veltins-Arena kommt es heute zum Aufeinandertreffen der Tabellennachbarn aus dem unteren Drittel. Den Klassenerhalt haben beide sicher, doch vor allem die Hausherren aus Gelsenkirchen können mit der aktuellen Platzierung nicht zufrieden sein. Als Fünfzehnter besteht für Königsblau zumindest noch die Aussicht auf den 13. Rang.

Vor Beginn: FCA-Coach Martin Schmidt nimmt nach der 1:4-Heimniederlage gegen Leverkusen ebenfalls Wechsel vor: Für Danso, rückt Khedira aus dem zentralen Mittelfeld ins Abwehrzentrum. Koo rückt dafür in die Startelf und auf die Khedira-Position. Im Sturm erhält Schieber den Vorzug vor Richter.

Vor Beginn: Werfen wir zunächst einen Blick auf die Aufstellungen: Huub Stevens stellt im Vergleich zum 4:2-Derbysieg in Dortmund auf Viererkette um. Sane, der beim Rivalen in der Dreierkette agierte, fehlt heute. Rudy rückt ins Team und wird im linken zentralen Mittelfeld spielen. Im Doppelsturm ersetzt Kutucu Burgstaller.

Vor Beginn: Während die Augsburger zuletzt vor heimischer Kulisse gegen Bayer Leverkusen mit 1:4 unterlegen waren, geht der Gastgeber aus Schalke nach dem Sieg im Revier-Derby (4:2) gegen den BVB mit breiter Brust ins anstehende Heimspiel.

Vor Beginn: Wettbewerbsübergreifend ist es das 16. direkte Aufeinandertreffen zwischen Schalke und Augsburg.

Vor Beginn: In der Bundesliga standen sich beide Vereine bislang 15 Mal gegenüber. Acht Mal jubelten die Schalker, nur einmal siegte der FCA. Die restlichen sechs Begegnungen endeten allesamt unentschieden.

Vor Beginn: Den Schalkern genügt bereits ein Remis, um den Klassenerhalt auch rein rechnerisch fix zu machen.

Vor Beginn: Anpfiff des anstehenden Bundesliga-Duells auf Schalke ist um 13.30 Uhr. Schauplatz des Duells der Tabellen-Nachbarn ist die Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Vor Beginn: Die Leitung der Partie Schalke 04 - FC Augsburg übernimmt der 45-jährige Manuel Gräfe aus Berlin, dem Guido Kleve, Markus Sinn (Linienrichter) und Sven Jablonski (Vierter Offizieller) assistieren. Als Video-Assistenten agieren heute Nachmittag Robert Schröder und Johann Pfeifer.

Schalke 04 - FC Augsburg: Die Aufstellungen beider Teams

Beim S04 laufen im Vergleich zum Revier-Derby beim BVB, zwei neue Spieler von Beginn an auf. Für Salif Sane und Guido Burgstaller rücken Sebastian Rudy sowie Ahmed Kutucu in die Startelf. Verletzungsbedingt fallen Konoplyanka (muskuläre Probleme), Schöpf (Außenbandriss) Skrzybski (muskuläre Probleme), Mark Uth (Adduktorenverletzung) und Ralf Fährmann (muskuläre Probleme) aus. Guido Burgstaller steht seiner Frau im Kreißsaal zur Seite und ebenfalls nicht im Kader.

Gäste-Trainer Martin Schmidt ist ohne Framberger (Kreuzbandriss), Fe. Götze (Hüftverletzung), Cordova (Schambeinentzündung) und Finnbogason (Sehnenverletzung in der Wade) angereist.

FC Schalke 04 - Start-Aufstellungen: Nübel - D. Caligiuri, Stambouli, Nastasic, Oczipka - Rudy, Mascarell - McKennie, S. Serdar - Embolo, Kutucu

Nübel - D. Caligiuri, Stambouli, Nastasic, Oczipka - Rudy, Mascarell - McKennie, S. Serdar - Embolo, Kutucu FC Augsburg - Start-Aufstellungen: Kobel -J. Schmid , Gouweleeuw , Khedira , Stafylidis - D. Baier - Koo , Gregoritsch - Hahn , Max - Schieber

Schalke 04 gegen FC Augsburg heute live: Im TV oder LIVESTREAM

Das anstehende Bundesliga-Duell zwischen Schalke 04 und dem FC Augsburg wird weder im Free-TV noch beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Die exklusiven Übertragungsrechte für diese Partie liegen heute beim Sportsender Eurosport. Im TV ist die Partie auf Eurosport 2 HD Xtra zu sehen.

Darüber hinaus strahlt Eurosport das Spiel via Livestream im Eurosport Player aus. Eine Stunde vor Anpfiff geht es mit der Vorberichterstattung sowie den ersten Vorab-Analysen los.

Folgendes Eurosport-Personal ist mit von der Partie:

Experte: Matthias Sammer

Moderator: Jan Henkel

FC Schalke 04 gegen FC Augsburg: Alle Spiel-Highlights

Alle Highlights der Partie Schalke 04 - FC Augsburg werden wie gewohnt zuerst bei DAZN ausgestrahlt. Die Highlight-Clips zum Spiel sind bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf dem Streaming-Portal abrufbar, sodass all diejenigen, die die Live-Begegnung verpasst haben, auf die Zusammenfassung zurückgreifen können.

Darüber hinaus zeigt DAZN auch alle Highlights der 2. Bundesliga, ebenfalls 40 Minuten nach Ende jeder Zweitliga-Begegnung.

