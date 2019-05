FC Bayern vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im LIVE-TICKER

Der FC Bayern trifft am 34. Spieltag der Bundesliga auf Eintracht Frankfurt. Mit einem Sieg sichert sich der FCB die Deutsche Meisterschaft, während die SGE selbst noch um die Europapokal-Ränge kämpft.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

FC Bayern - Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Während dem FC Bayern nur ein Punkt zur Meisterschaft fehlt, droht die Eintracht im Falle einer Niederlage sogar noch die internationalen Plätze zu verpassen.

Vor Beginn: Die Bayern empfangen die Frankfurter Eintracht am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2018/19. Anpfiff in der Allianz Arena ist um 15.30 Uhr.

FC Bayern vs. Frankfurt heute live: TV-Übertragung, Livestream

Das Spiel um die Meisterschaft in der Allianz Arena und die mögliche Meisterfeier wird auf dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Das in Unterföhring sitzende Unternehmen hält die Rechte an der diesjährigen Spielzeit und wird die Begegnung des amtierenden Meisters gegen den Europa-League-Halbfinalisten auf Sky Bundesliga 2 HD in einer eigenen Meisterschafts-Konferenz oder in der Konferenz auf Sky Bundesliga HD 1 zeigen.

Kommentator Einzelspiel: Kai Dittmann

Sky bietet außerdem die Möglichkeit, die Begegnung über die SkyGo-Applikation zu verfolgen.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag