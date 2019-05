Eintracht Frankfurt - News und Gerüchte: SGE-Präsident Fischer - "Werden die Scheiß-Hütte bei denen anstecken!"

Eintracht Frankfurt buhlt offenbar um den Assistkönig der 2. Liga. Boss Peter Fischer sorgt derweil für Wirbel und Adi Hütter bestätigt, dass sein Team keine Elfmeter trainiert.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zur SGE vor dem Rückspiel in der Europa League gegen Chelsea (heute live ab 20.45 Uhr auf DAZN).

Eintracht: Wirbel um Sprachnachricht von Boss Fischer

Vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa-League gegen Chelsea sorgt Eintracht-Präsident Peter Fischer für Aufsehen. Der Grund ist eine Sprachaufnahme, die der Bild vorliegt.

"Am Donnerstag spielen wir in London. Da geht es gegen Chelsea. Und da werden wir die Scheiß-Hütte bei denen anstecken! Und wir geben Gas. Das kann ich euch versprechen. Und wenn die Truppe eines hat, dann hat sie Eier!", sprach Fischer laut der Zeitung einer Studentin an der Uni als Aufmunterung nach der 1:6-Pleite in Leverkusen auf ihr Handy.

© getty

Eintracht Frankfurt an Dominick Drexler interessiert

Eintracht Frankfurt hat offenbar einen Transfer von Dominick Drexler ins Auge gefasst. Nach Informationen von transfermarkt.de buhlen die Hessen um den Mittelfeldspieler vom 1. FC Köln.

An Drexler, der in der aktuellen Zweitliga-Saison mit 17 Assists der Top-Vorlagengeber ist, ist neben der SGE auch der VfL Wolfsburg interessiert. Mehrere Teams aus der Premier League haben den 28-Jährigen offenbar ebenfalls im Visier.

Drexler kam zu Saisonbeginn, nachdem er schon beim FC Midtjylland unterschrieben hatte, für vier Millionen Euro zum 1. FC Köln. Beim Aufsteiger steht er noch bis 2022 unter Vertrag.

Europa-League-Halbfinale: Frankfurt trainiert keine Elfmeter

Die Profis von Eintracht Frankfurt gehen ohne spezielle Vorbereitung auf ein mögliches Elfmeterschießen in das Halbfinal-Rückspiel beim sechsmaligen englischen Meister FC Chelsea.

"Wir haben keine Elfmeter trainiert. Ich bin kein Fan davon. Den Druck eines Elfmeterschießens kann man nicht simulieren", sagte Trainer Adi Hütter an Mittwoch.

Eintracht Frankfurt: Der Weg ins Halbfinale

Für die Eintracht verläuft diese Europa-League-Saison bisher wie im Traum. Auf dem Weg in die Runde der letzten Vier wurden unter anderem Kaliber wie Olympique Marseille, Inter Mailand oder Benfica Lissabon aus dem Wettbewerb gekegelt.