Bundesliga: Ein Stadtwald voller Fragen - Bobics Baustellen bei der Eintracht

Nach ihrem Höhenflug durch Europa ist die Frankfurter Eintracht zurück auf dem Boden der Tatsachen. Obwohl die Mannschaft von einer weiteren Saison mit spektakulären Europapokalspielen träumen darf, stellt Fredi Bobic alles auf null und ruft den Klassenerhalt als Ziel für die neue Bundesliga-Saison aus.

Der Sportvorstand weiß noch nicht, wie sein Kader ab September aussieht. Klar ist: Einige Leistungsträger werden kaum zu halten sein. Ein Überblick.

Als hätten die Spieler der Eintracht in den vergangenen Monaten n­icht schon eine Vielzahl an strapaziösen Reisen auf sich nehmen müssen, versammelten sie sich nur drei Tage nach dem enttäuschenden Bundesliga-Finale beim FC Bayern erneut am Frankfurter Flughafen. Ihr Ziel: Foshan, China. Ihr Programm: Eine Woche Showtraining mit der einen oder anderen kulturellen Stippvisite plus ein Testspiel gegen den Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg.

Was nach einem typischen Werbetrip klingt, bezeichnet Marketingvorstand Axel Hellmann als "Abschlussreise". Ein Wort, das durchaus Raum für Interpretationen lässt. Ist es nur der Abschluss einer außergewöhnlichen Zwischenetappe? Oder ist es der Abschluss einer außergewöhnlichen Endetappe?

Die Wahrheit, sie liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Fredi Bobic kündigte nach der 1:5-Klatsche in München jedenfalls an, sich in der bevorstehenden Urlaubszeit kaum zurücklehnen zu können. Dafür drängen sich dem Sportvorstand der Hessen viel zu viele personelle Fragen auf. Wieder einmal.

"Wir erneuern uns jeden Sommer und fangen dann wieder an, gegen den Abstieg zu kämpfen", sagte Bobic schmunzelnd. Seit 2016 macht er das jetzt schon, seit 2016 muss er sich immer wieder der Herausforderung stellen, bis Anfang September einen Kader zu präsentieren, der den stetig wachsenden Ansprüchen in der Mainmetropole gerecht wird.

Bobic ist sich darüber im Klaren, dass ihn in den kommenden Wochen zahlreiche Transferverhandlungen erwarten. Die seit Monaten anhaltenden Spekulationen rund um die Eintracht würden fortan noch einmal an Fahrt nehmen, dazu müsse man "kein Prophet" sein, sagte der 47-Jährige. Nach dem Saisonende seien schließlich alle Spitzenklubs "wach" und "willig", auf dem Transfermarkt zuzuschlagen.

Verliert die SGE Luka Jovic, Ante Rebic und Sebastien Haller?

Allen voran bei Luka Jovic, Ante Rebic und Sebastien Haller, dem begehrten Sturm-Trio, das die Saison mit 57 Treffern abschloss. "Aus Vernunftsgründen kann alles passieren. Natürlich kann es sein, dass wir alle drei verlieren", sagte Bobic am Mittwoch der Bild-Zeitung, und bestätigte damit Informationen von SPOX und Goal.



Mit der Qualifikation für die Champions League hätten die Kaderplaner um Bobic ein schlagkräftiges Argument vorweisen können, um das Trio von einem Verbleib zu überzeugen. Jovic ist aber schon so gut wie weg - es geht nur um den Zeitpunk, die Eintracht pokert mit Real Madrid noch um die Ablöse, während sich auch noch Vereine aus anderen Topligen in der Warteschleife befinden - und Rebic will seine Angebote nach seinem Urlaub prüfen. Der 25 Jahre alte Kroate, so hört man, fühlt sich in Frankfurt sehr wohl, würde aber gerne den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung machen.

Ähnliches gilt für Haller, der im Gegensatz zu Jovic und Rebic nach dem Bayern-Spiel nicht wortlos aus der Allianz Arena schritt. Er könne nicht versprechen, zu bleiben, entgegnete er einem Reporter auf dessen entsprechende Frage. "Das kann man nie. Im Fußball geht es auch um Chancen. Wir werden sehen, was passiert", sagte Haller kryptisch. Für den Moment verspüre er einzig "Enttäuschung" über das Verpassen der Königsklasse. "Wir standen so lange auf dem vierten Platz und jetzt beenden wir die Saison auf dem siebten. Wie soll ich darüber glücklich sein?"

Da Haller und dessen Kumpanen noch langfristige Verträge bei der Eintracht haben, besteht keine Not für die Verantwortlichen, das erstbeste Angebot anzunehmen. "Wer gehen will, der geht. Wer bleiben will, der bleibt", antwortete Bobic am Samstag nur achselzuckend auf die Frage, wie er denn die Zukunft seiner "Büffelherde" sehe. Vielleicht sprach er auch deshalb so gelassen, weil er tags zuvor schon eine Baustelle erfolgreich abgearbeitet hatte. HSV-Profi Filip Kostic wurde nach seiner erstaunlich erfolgreichen Leihe fest verpflichtet - zum Schnäppchenpreis von nicht einmal sieben Millionen Euro.

Bayern, BVB, Frankfurt und Co.: Gerüchte über mögliche Zugänge der 18 Bundesliga-Klubs © getty 1/44 Die Bundesligasaison neigt sich dem Ende zu und am 1. Juli öffnet das Sommer-Transferfenster. SPOX zeigt euch Gerüchte über mögliche Zug- und Abgänge der 18 aktuellen Bundesligisten. © getty 2/44 HANNOVER 96 - Christopher Antwi-Adjei: Ähnlich wie Nürnberg können die 96er aufgrund des Abstiegs kaum für die Zukunft planen. Allerdings ist mit Paderborns Antwi-Adjei ein Transfer absehbar, der Hannover offenbar als sein Wunschziel erklärte. © getty 3/44 1. FC NÜRNBERG - Matheus Pereira: Der FCN will die Leihgabe von Sporting Lissabon offenbar unbedingt halten. Wie der kicker berichtete, steht Sportvorstand Robert Palikuca bereits in engem Kontakt mit Pereiras Vater. © getty 4/44 VfB Stuttgart: Der VfB hat seinen zweiten Transfer für die neue Saison eingetütet. Atakan Karazor kommt von Holstein Kiel. Ein Duell gegen seinen zukünftigen Klub könnte es in der Relegation geben. © getty 5/44 Außerdem wechselt Mateo Klimowicz an den Neckar. Der 18-Jährige spielte zuletzt noch bei seinem Heimatklub Instituto AC Cordoba. Nun wechselt der Sohn von Ex-BVB-Stürmer Diego ebenfalls in die Bundesliga. © getty 6/44 Tim Leibold: Nach Sky-Informationen steht der linke Verteidiger des 1. FC Nürnberg vor einer Rückkehr zu seinem Jugendverein Stuttgart. © getty 7/44 FC SCHALKE 04 - Dinko Horkas: Der 20-jährige Keeper von Dynamo Zagreb steht laut Bild im Falle eines Abgangs von Aleander Nübel (im Bild) auf dem Zettel der Königsblauen. Die Zukunft von Ralf Fährmann gilt als ebenfalls unklar. © getty 8/44 Jonas Lössl: Wahrscheinlicher ist jedoch, dass mit Neu-Trainer David Wagner auch der Keeper von Huddersfield zu S04 wechselt. Die Bild berichtet, dass Lössl auch als Nummer zwei hinter Nübel von Interesse sei. © getty 9/44 Waldemar Anton: Soll die wackelige Schalker Defensive stabilisieren und mit Salif Sane eine S04-Version des vor einem Jahr noch so starken Hannoveraner Duos bilden. Laut Bild-Bericht liegt die Schmerzgrenze bei 10 Millionen Euro. © imago 10/44 Dodi Lukebakio (14 Tore) und Kaan Ayhan: Sollen beide mit ihren starken Auftritten bei der Fortuna das Schalker Interesse geweckt haben. Für Ayhan (Vertrag bis 2021) wäre es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. © getty 11/44 Allerdings sendete Ayhan zuletzt Signale, dass er möglicherweise über den Sommer hinaus bei der Fortuna bleibt. Auch Lukebakio sagte zuletzt: "Wer sagt, dass ich weg bin!? Alles ist möglich." © getty 12/44 Von seiner Spielanlage und seinem Tempo würde Lukebakio wohl sehr gut in das Konzepot von Schalke-Trainer Wagner passen. Watford aber soll bis zu 20 Millionen Euro fordern. Definitv zu viel für die Knappen. Eine Leihe wäre jedoch eine Option. © getty 13/44 FC AUGSBURG - Florian Niederlechner: Der Stürmer des SC Freiburg spielte in der Rückrunde kaum und steht nach Informationen der Bild deshalb vor einem Wechsel zum FCA. Durch den bevorstehenden Wechsel von Ji nach Mainz braucht Augsburg zudem einen Ersatz. © getty 14/44 SC FREIBURG - Kevin Zohi: Nach Informationen der Dernieres Nouvelles d'Alsace sind die Breisgauer an Straßburgs Angreifer Zohi interessiert. Dem Bericht zufolge könnten die Badener demnächst ein Angebot abgeben. © getty 15/44 FSV MAINZ 05: Neben den schon festehenden Verpflichtungen von Aaron Martin und Dong-won Ji gibt es bisher zumindest in puncto Zugängen keine weiteren Transfergerüchte in Mainz. © getty 16/44 Allerdings droht den Rheinhessen erneut der personelle Aderlass im Sommer. Leistungsträger Gbamin will weg ("Vielleicht BVB oder Bayer"). Auch Derbyheld Ujah deutete zuletzt einen Abschied an. © getty 17/44 HERTHA BSC - Dedryck Boyata: Der belgische Innenverteidiger steht laut Bild-Zeitung kurz vor einer Unterschrift bei den Berlinern. Boyata, dessen Vertrag bei Celtic Glasgow im Sommer ausläuft, würde ablösefrei kommen. © getty 18/44 FORTUNA DÜSSELDORF - Dodi Lukebakio: Ist derzeit vom FC Watford an F95 ausgeliehen und ein nicht zu stemmender Transfer. S04 soll wie bereits angegeben Interesse bekundet haben. © getty 19/44 Sollte Lukebakio gehen, soll die Fortuna einige interessante Namen auf dem Zettel stehen haben. Erik Thommy vom VfB Stuttgart könnte ausgeliehen werden (Express), Footmercato bringt den Namen Timothy Weah von PSG ins Spiel (eher unwahrscheinlich). © getty 20/44 Auch auf der Torhüterposition will sich F95 verstärken: Wie der kicker berichtet, hat die Fortuna bereits ein Angebot für Hannovers Michael Esser abgegeben. Bereits fix ist die Verpflichtung von Stuttgarts Nachwuchskeeper Florian Kastenmeier. © getty 21/44 WERDER BREMEN - Abdelhamid Sabiri: Nach kicker-Angaben hat sich Werder bereits nach dem deutschen U21-Nationalspieler erkundigt. Der Offensivspieler von Huddersfield kam in der Premier League kaum zum Einsatz und wurde aussortiert. © getty 22/44 Marco Friedl: Die Leihgabe des FC Bayern soll auch in der kommenden Saison im Grün-Weißen Trikot auflaufen. "Ich denke, dass wir eine Einigung hinbekommen werden", erklärte Sportchef Frank Baumann zuletzt. © getty 23/44 Auf die Vertragsverlängerungen der Eggestein-Brüder folgte die Nachricht vom Abschied von Max Kruse. Allerdings wurde durch den Transfer von Niclas Füllkrug auf der Stürmerposition bereits vorgesorgt. © getty 24/44 TSG HOFFENHEIM: Der personelle Aderlass im Sommer wird groß. Trainer Nagelsmann geht zu RB Leipzig, Mittelfeldregisseur Demirbay zu Bayer Leverkusen und Linksverteidiger Nico Schulz wohl zum BVB. Eine Menge Arbeit steht für Sportdirektor Rosen an. © getty 25/44 Auf der Trainerposition herrschte bereits früh Klarheit: Alfred Schreuder kommt von Ajax. Konstantinos Stafylidis vom FC Augsburg wird Nico Schulz auf der linken Seite beerben. © getty 26/44 In der Offensive haben die Kraichgauer erfolgreich um Ilhas Bebou von Hannover 96 gebuhlt. Dieser stand eigentlich kurz vor einem Wechsel nach Mönchengladbach, unterschrieb nun jedoch bis 2023 bei der TSG. © getty 27/44 VFL WOLFSBURG: Mit Kevin Mbabu hat sich der VfL für die kommende Saison bereits in der Verteidigung verstärkt. Der Rechtsverteidiger kommt für acht bis zehn Millionen Euro von den Young Boys Bern und erhält einen Vertrag bis 2023. © twitter.com/VfL_Wolfsburg 28/44 Auch der Transfer von Joao Victor ist bereits eingetütet. Rund zwei Millionen Euro kostet der Angreifer vom LASK, der einen Vertrag bis 2023 unterschrieb. © getty 29/44 Des Weiteren soll WOB an Kölns Mittelfeldmotor Dominick Drexler und Samuel Moutoussamy vom FC Nantes interessiert sein. © getty 30/44 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: Da Thorgan Hazard und Josip Drimic den Verein am Saisonende verlassen, ist davon auszugehen, dass die Fohlen in der Offensive etwas tun werden. © getty 31/44 Die Sport Bild berichtet über ein angebliches Interesse der Gladbacher an Düsseldorfs Benito Raman, allerdings fordert F95 wohl zu viel. Außerdem soll BMG laut Voetbalniews an Leandro Trossard (KRC Genk) dran sein. © getty 32/44 BAYER LEVERKUSEN: Die Werkself könnte in der kommenden Saison mit einem deutlich veränderten Kader auflaufen. Denn die Zukunft des Trios um Charles Aranguiz, Julian Brandt und Kai Havertz gilt noch als unklar. © getty 33/44 Kerem Demirbay: Bayer macht von Demirbays Austiegsklausel in Höhe von 28 Millionen Euro Gebrauch. Der Leistungsträger der TSG Hoffenheim ist sehr vielseitig und könnte Brandt und/oder Havertz beerben. © getty 34/44 EINTRACHT FRANKFURT - Mariano Diaz: Da die Zukunft von Luka Jovic mehr als unklar ist, muss sich die SGE auf alle Eventualitäten einstellen. Laut Marca soll die Eintracht nun Reals Ersatzstürmer Diaz auf dem Zettel haben. © getty 35/44 Eduard Löwen: Wie der kicker berichtet, steht das Talent des 1. FC Nürnberg kurz vor einem Wechsel zu den Hessen. Löwen gehört in der laufenden Spielzeit zu den Stammspielern der Franken und hat bereits sieben Partien für die deutsche U21 bestritten. © getty 36/44 Waldemar Anton: Der Verteidger von Hannover 96 hat bereits angekündigt, dass er den drohenden Gang in die 2. Liga trotz seines bis 2021 datierten Vertrags nicht antreten wird. Sky Sport News berichtet nun, dass die SGE an Anton Interesse haben soll. © getty 37/44 RB LEIPZIG - Patrik Schick: Wie italienische Zeitung Il Messaggero berichtet, soll der Roma-Stürmer bei einigen Bundesligisten auf dem Zettel stehen. Neben RB sollen auch Dortmund und Leverkusen wegen Schick angefragt haben. © getty 38/44 Ryan Sessegnon: Der FC Fulham ist aus der Premier League abgestiegen und das begehrte Talent Sessegnon will offenbar auf keinen Fall bleiben. Nun bringt der Telegraph RB Leipzig mit dem 18-Jährigen trotz namhafter Konkurrenz in Verbindung. © getty 39/44 Gustav Grubbe: Nach der Verpflichtung von Mads Bidstrup (im Bild) ist RB offenbar an noch einem dänischen Talent interessiert. Wie fyens.dk berichtet, soll der Wechsel des 16-jährigen Nachwuchspielers vom FC Midtjylland kurz vor einem Abschluss stehen. © getty 40/44 BORUSSIA DORTMUND - Rodrigo Zalazar: Laut der uruguayischen Zeitung Ovacion steht der Wechsels des 19-jährigen Mittelfeldspielers vom FC Malaga zum BVB bereits fest. © getty 41/44 FC BAYERN MÜNCHEN - Federico Chiesa: Da Arjen Robben und Franck Ribery den Verein im Sommer verlassen werden, sucht der FCB besonders auf den Flügeln nach Verstärkungen. Laut Corriere dello Sport soll Federico Chiesa vom AC Florenz diese Lücke füllen. © getty 42/44 Timo Werner: Auch innerhalb der Bundesliga gibt es Gerüchte um den FCB. So auch Timo Werner von RB Leipzig: Der Vertrag des Nationalspielers läuft 2020 aus, weshalb RB nur noch im kommenden Sommer eine angemessene Ablöse für Werner generieren könnte. © getty 43/44 Callum Hudson-Odoi: Der Wechsel des Engländers zum FCB scheiterte bereits im Winter. Da Hudson-Odoi derzeit schwer verletzt ist und der FC Chelsea aufgrund ihrer Transfersperre weiterhin nicht verkaufen will, gilt der Wechsel als eher unwahrscheinlich. © getty 44/44 Leroy Sane: Wildes Gerücht aus Schottland! Laut Daily Record hat der FC Bayern Kontakt zu Leroy Sane aufgenommen. Der Flügelstürmer kam unter Guardiola bei City zuletzt nicht mehr von Beginn an zum Einsatz. 2021 läuft der Vertrag aus.

Poker um Leihspieler Sebastian Rode, Martin Hinteregger und Kevin Trapp

Vor dem Hintergrund, dass mindestens einer der drei Stürmer für eine hohe Ablösesumme wechseln wird und die Erfolge in der Europa League immerhin 30 Millionen Euro in die Vereinskassen gespült haben, dürfte Bobic keine Probleme dabei bekommen, den ein oder anderen Leihspieler wie Sebastian Rode (Borussia Dortmund), Martin Hinteregger (FC Augsburg) oder Kevin Trapp (Paris Saint-Germain) dauerhaft an die SGE zu binden. Während Rode und Hinteregger bereits ihre Bereitschaft für eine weitere Zusammenarbeit signalisiert haben, geht die Tendenz bei Trapp jedoch eher in Richtung Abschied.

PSG-Coach Thomas Tuchel will den Nationaltorhüter in der Vorbereitung testen, bevor er eine Entscheidung darüber fällt, ob er einen neuen starken Mann zwischen den Pfosten benötigt oder nicht. Abgesehen davon strebt Trapp wie Jovic, Rebic und Haller nach einer besseren sportlichen Perspektive. Soll heißen: Er würde gerne in der Champions League spielen. Sein Berater Pini Zahavi soll ihn deshalb laut der Bild "in ganz Europa" angeboten haben.

Bobic ist daher nicht so naiv, zu glauben, alle Leihspieler fest verpflichten zu können. Auch bei dem auf Anhieb zum Publikumsliebling gewordenen Hinteregger gestalten sich die Verhandlungen weitaus schwieriger als gedacht, weil der FC Augsburg angeblich bis zu zwölf Millionen Euro für den österreichischen Verteidiger verlangt. "Wir werden sicher keine dummen Dinger machen, werden bei den dreien aber alles versuchen", kündigte Bobic an.

Dass der Verein so vernünftig wie möglich wirtschaften will, ist auch der Tatsache geschuldet, dass er gerade eine neue Geschäftsstelle bauen lässt, deren Kosten sich auf rund 35 Millionen Euro belaufen. Parallel arbeiten die Bosse laut Marketingvorstand Hellmann daran, mit der Stadt Frankfurt eine Einigung über einen Ausbau der Commerzbank Arena zu erzielen.

Eintracht Frankfurt: Monster-Choreo! SGE-Fans reißen die Hütte ab © getty 1/8 Diese Fahne wird wohl irgendwo in Frankfurt eingerahmt. Für solche Abende nehmen die Eintracht-Fans auch mal Jahre der sportlichen Talfahrt hin. Die Atmosphäre im Stadion stellte dies einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis. © getty 2/8 Ein Blick auf die Tribüne - lange vor dem Anpfiff: Die nächste Monster-Choreo ließ sich da schon erahnen. © getty 3/8 Zunächst wurden jedoch fein-säuberlich die Sitzbänke ausgebaut. Für Stimmung braucht man eben Platz. © getty 4/8 Ganz nach dem Motto: Wer sitzt verliert. Also, weg damit! © getty 5/8 Im Hintergrund stets das große Ziel, der große Traum vom Finale. © getty 6/8 Endlich ging es los. Die gesamte Commerzbank Arena verwandelte sich in eine Monster-Choreo. © imago 7/8 Ist das geil oder ist das geil? © imago 8/8 Sämtliche Fanclubs fanden einen Platz auf dem riesigen Banner in der Kurve.

Marko Grujic und Max Kruse im Fokus von Eintracht Frankfurt?

Gleichwohl weiß Bobic, dass er die Breite des Kaders unabhängig von möglichen Star-Verkäufen verstärken muss. Ergänzungsspieler wie Branimir Hrgota, Taleb Tawatha, Marc Stendera oder Timothy Chandler spielten unter Trainer Adi Hütter fast keine Rolle, andere wie der wechselwillige Jetro Willems enttäuschten auf ganzer Linie oder konnten sich wie im Fall von Lucas Torro aufgrund familiärer Probleme nicht entwickeln wie erhofft. Der 23-jährige Spanier zeigte in seinen ersten Monaten ansprechende Leistungen SGE-Trikot, fand nach dem plötzlichen Tod seines Bruders Anfang Oktober aber nicht mehr richtig in die Spur.

Außerdem ist erfahrenen Stammkräften wie Makoto Hasebe (35), Gelson Fernandes (32) und David Abraham (32) nicht blind zuzutrauen, noch einmal so viele Kilometer abzuspulen wie 2018/19. Dafür sorgte Bobics rechtes Glückhändchen, Chefscout Ben Manga, in den vergangenen zwölf Monaten bereits vor und holte mit Evan N'Dicka (19), Almamy Toure (23) und Tuta (19) drei Defensivspieler, die großes Potenzial besitzen. Stellt sich nur die Frage, ob sie dieses Potenzial auch ausschöpfen können.

Es sind viele solcher Fragen, mit denen sich Bobic gerade beschäftigt und in den kommenden Wochen weiter beschäftigen wird. Ob ein oder zwei Mitglieder der "Büffelerde" bleiben, ob "Hinti-Army" weiter im Stadtwald gesungen wird, ob in den Medien gehandelte Wunschspieler wie Marko Grujic (Hertha BSC), Eduard Löwen (1. FC Nürnberg), Max Kruse (Werder Bremen) oder Mariano Diaz (Real Madrid) wirklich zu haben sind: Bobic und die Eintracht stehen vor einem turbulenten Sommer. Nichts Neues.