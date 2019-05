Bundesliga: Der Kampf um Europa - Tabellensituation, Gegner, Kriterien bei Punktgleichheit

Vier Mannschaften kämpfen in der Bundesliga am letzten Spieltag noch um die Teilnahme an der Champions League. Ganze sechs Teams streiten sich um die verbliebenen vier Europapokal-Plätze. SPOX verschafft einen Überblick.

Der FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig stehen bereits als Champions-League-Teilnehmer der kommenden Saison fest. Vor dem Spiel der Eintracht gegen den 1. FSV Mainz 05 (So., 18 Uhr im LIVETICKER) steht Borussia Mönchengladbach durch den 4:0-Sieg beim Absteiger aus Nürnberg auf Platz vier der Bundesliga-Tabelle.

Noch haben allerdings drei Teams die Chance, die Fohlen im Rennen um die Königsklasse zu überholen: Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg.

Chancen auf die Teilnahme an der Europa League haben außerdem noch die TSG Hoffenheim und Werder Bremen. Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg können noch komplett aus den internationalen Rängen fallen. Insgesamt können drei Teams an der Europa League teilnehmen, auch der Siebtplatzierte qualifiziert sich, weil mit Leipzig und den Bayern zwei CL-Teilnehmer den DFB-Pokal ausspielen.

Die Tabelle vor dem 34. Spieltag:

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 4. Borussia M'gladbach 33 55:40 15 55 5. Bayer Leverkusen 33 64:51 13 55 6. Eintracht Frankfurt 32 59:41 18 54 7. Wolfsburg 33 54:49 5 52 8. TSG Hoffenheim 33 68:48 20 51 9. Werder Bremen 33 56:48 8 50

Kriterien bei Punktgleichheit:

Tordifferenz Erzielte Tore Gesamtergebnis aus Hin- und Rückspiel im direkten Vergleich Erzielte Auswärtstore im direkten Vergleich Erzielte Auswärtstore Entscheidungsspiel

Das sind die Gegner am letzten Spieltag: