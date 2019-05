BVB-Transfers 2019/2020: Hazard und Co. - diese Neuzugänge hat Borussia Dortmund fix

Borussia Dortmund hat bereits mehrere Spieler für die Saison 2019/20 verpflichtet. SPOX verschafft einen Überblick über alle fixen Neuzugänge des BVB.

In der Saison 2018/19 wurde Borussia Dortmund Vize-Meister. In der Spielzeit 2019/20 will Schwarz-Gelb mit neuem Personal wieder um die Meisterschaft spielen.

BVB-Transfers 2019/2020: Diese Neuzugänge hat Borussia Dortmund fix

Borussia Dortmund hat bereits tief in die Tasche gelangt und mit Nico Schulz und Thorgan Hazard gleich mehrere Spieler aus der Bundesliga verpflichtet. Hier gibt es eine Übersicht:

Borussia Dortmunds feststehende Transfers und Zugänge

Zugänge Ehemaliger Verein Kolportierte Ablöse Nico Schulz TSG Hoffenheim 25 Millionen Euro Thorgan Hazard Borussia Mönchengladbach ?? Paco Alcacer FC Barcelona 21 Millionen Euro Tobias Raschl BVB U19 - Luca Unbehaun BVB U19 - Andre Schürrle (Leih-Ende FC Fulham) FC Fulham Leih-Ende Dzenis Burnic (Leih-Ende Dynamo Dresden) Dynamo Dresden Leih-Ende Felix Passlack (Leih-Ende Norwich City) Norwich City Leih-Ende Alexander Isak (Leih-Ende Willem II) Willem II Leih-Ende Jeremy Toljan (Leih-Ende FC Celtic) Celtic Leih-Ende Sebastian Rode (Leih-Ende Eintr. Frankfurt) Einracht Frankfurt Leih-Ende Shinji Kagawa (Leih-Ende Besiktas) Besiktas Leih-Ende

BVB-Neuzugang Thorgan Hazard

Alter: 26 Jahre

Vertrag bis: 2024

Position: Offensive

Nachdem bereits länger über einen Wechsel von Hazard nach Dortmund spekuliert wurde, gab der BVB den Transfer am Mittwoch bekannt. "Wir freuen uns sehr, dass sich Thorgan aus voller Überzeugung für Borussia Dortmund entschieden hat", wird Zorc in der öffentlichen Pressemitteilung zitiert.

Zorc weiter: "Er ist ein erfahrener Bundesliga-Profi und belgischer Nationalspieler, der uns mit seinem Tempo und seiner Abschlussqualität helfen wird. Seine Klasse hat er in den vergangenen Jahren nachhaltig unter Beweis gestellt."

Hazard wechselte 2014 von Chelsea zu Gladbach und bestritt insgesamt 147 Spiele in der Bundesliga (31 Tore, 35 Vorlagen)

Dortmunds neuer Flügelspieler: Hazards Statistiken 2018/19

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Bundesliga 33 10 11 DFB-Pokal 2 3 1

BVB-Transfer Nico Schulz wechselt zu Borussia Dortmund

Alter: 26 Jahre

Vertrag bis: 2024

Position: Defensive

Einen Tag vor der Veröffentlichung des Hazard-Transfers hat der BVB bekannt gegeben, dass Nico Schulz künftig für den Vize-Meister aufläuft.

"Borussia Dortmund ist ein Top-Klub, dessen Team einen Fußball spielt, der einfach gut zu mir und meinem Stil passt", erklärte Schulz und fügte an: "Ich glaube, dass ich dem Team mit meiner Art zu spielen, helfen kann. Gemeinsam können wir Großes erreichen."

Schulz wechselte im Jugendalter in die Nachwuchsabteilung von Hertha BSC, ehe er 2015 von den Berlinern zu Gladbach wechselte. 2017 folgte der Transfer zur TSG Hoffenheim.

Schulz-Statistiken 2018/19: Die Einsätze von Borussia Dortmunds neuem Verteidiger

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Bundesliga 30 1 6 Champions League 5 - 1 DFB-Pokal 2 1 2

Paco Alcacer bleibt bei Borussia Dortmund: BVB bindet Stürmer

Alter: 25 Jahre

Vertrag bis: 2023

Position: Offensive

In der abgelaufenen Saison war der Spanier vom FC Barcelona an Borussia Dortmund ausgeliehen. Bereits im November machte der BVB von der Kaufoption Gebrauch und verpflichtete Alcacer fix.

Die Ablöse betrug 23 Millionen Euro, wobei diese Summe durch Boni noch ansteigen kann. "Ich bin sehr glücklich in Dortmund, beim BVB und in dieser wunderbaren Mannschaft. Borussia Dortmund war und ist für mich genau die richtige Entscheidung. Ich werde alles versuchen, um mich mit Leistung und Toren für das Vertrauen zu bedanken!", sagte Alcacer.

Alcacer wechselte 2016 vom FC Valencia zum FC Barcelona, wo er sich aber nie durchsetzen konnte.

Alcacers Statistiken 2018/19: Tore und Einsätze des BVB-Angreifers

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Bundesliga 26 18 - Champions League 5 1 1 DFB-Pokal 1 - 1

BVB-Gerüchte und Transfers: Kommt auch Brandt?

Angeblich ist der BVB aber noch nicht fertig: Dem Vernehmen nach soll auch Julian Brandt von Bayer Leverkusen verpflichtet werden.

Alle Informationen zum Brandt-Gerücht findet ihr hier.