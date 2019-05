BVB: Spielplan von Borussia Dortmund - Letzter Gegner, Datum und Termine im Restprogramm

Der BVB hat in der Bundesliga-Saison 2018/19 nur noch ein einziges Spiel zu bestreiten. Auf welchen Gegner Borussia Dortmund zum Saisonabschluss am 34. Spieltag trifft und wann das Spiel stattfindet, erfahrt ihr hier.

Dabei könnten die Schwarz-Gelben am letzten Spieltag tatsächlich noch deutscher Meister werden. Nach dem knappen Sieg am 33. Spieltag über Fortuna Düsseldorf beträgt der Rückstand auf den FC Bayern München ein Spiel vor Saisonende nur noch zwei Punkte.

BVB (Borussia Dortmund): Bundesliga-Spielplan, Gegner und Termin

Durch das 3:2 daheim gegen Düsseldorf hat der BVB nun 73 Punkte auf dem Konto, bei den Bayern sind es 75 Zähler. Der Rekordmeister kam bei RB Leipzig nicht über ein torloses Unentschieden hinaus und empfängt am letzten Spieltag Eintracht Frankfurt. Borussia Dortmund muss auswärts bei Borussia Mönchengladbach antreten.

Datum Heim Gast Stadion Hinspiel 18. Mai (34. Spieltag) Mönchengladbach Dortmund Borussia-Park 2:1

Bundesliga-Tabelle: Dortmund kann Bayern noch überholen

Weil man den Rückstand am vergangenen Wochenende auf zwei Zähler verkürzt hat, darf der BVB vom ersten Ligatitel seit 2012 träumen. Dafür müssen die Bayern realistisch gesehen allerdings daheim gegen die Eintracht verlieren. Schließlich liegt der FCB auch in Sachen Torverhältnis (+52) klar vor Dortmund (+35). Sollte die Eintracht jedoch tatsächlich in München gewinnen und der BVB bei den Fohlen einen Dreier einfahren, wäre das Team von Lucien Favre deutscher Meister.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 33 83:31 52 75 2. Borussia Dortmund 33 79:44 35 73 3. RB Leipzig 33 62:27 35 66 4. Borussia M'gladbach 33 55:40 15 55

BVB-Rekordspieler: Marcel Schmelzer rückt in elitären Kreis auf © getty 1/11 Marcel Schmelzer hat durch seinen Kurzeinsatz beim 3:2-Sieg gegen Düsseldorf die Marke von 250 Bundesliga-Spielen für den BVB geknackt - er ist erst der zehnte Spieler der Vereinsgeschichte, dem das gelang. Wir zeigen die Rekordspieler der Borussia. © getty 2/11 Platz 10: Marcel Schmelzer - 250 Bundesliga-Spiele für den BVB © getty 3/11 Platz 8: Stefan Klos - 254 Bundesliga-Spiele für den BVB © getty 4/11 Platz 8: Lothar Huber - 274 Bundesliga-Spiele für den BVB © getty 5/11 Platz 7: Sebastian Kehl - 274 Bundesliga-Spiele für den BVB © imago 6/11 Platz 6: Günter Kutowski - 288 Bundesliga-Spiele für den BVB © getty 7/11 Platz 5: Lars Ricken - 301 Bundesliga-Spiele für den BVB © getty 8/11 Platz 4: Stefan Reuter - 307 Bundesliga-Spiele für den BVB © getty 9/11 Platz 3: Dede - 322 Bundesliga-Spiele für den BVB © getty 10/11 Platz 2: Roman Weidenfeller - 349 Bundesliga-Spiele für den BVB © getty 11/11 Platz 1: Michael Zorc - 463 Bundesliga-Spiele für den BVB

Sommerfahrplan von Borussia Dortmund: BVB spielt gegen Liverpool

Im Juli wird die Mannschaft von Trainer Lucien Favre in die USA reisen und dort zwei Freundschaftsspiele absolvieren. Höhepunkt ist definitiv das Spiel gegen den FC Liverpool. Das Duell mit Ex-Coach Jürgen Klopp wird das allererste Fußballspiel sein, das im Stadion der University of Notre Dame ausgetragen wird. Weitere Informationen zur USA-Reise der Dortmunder haben wir hier für euch.

18. Juli, 4.30 Uhr: Spiel gegen die Seattle Sounders

20. Juli, 2 Uhr: Spiel gegen den FC Liverpool

Wegen der Zeitverschiebung werden beide Spiele in Deutschland zu nachtschlafender Zeit ausgetragen.