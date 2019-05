BVB: Bürki fit für Saisonfinale gegen Gladbach – Diallo fällt wohl aus

Roman Bürki wird dem BVB wohl beim Saisonfinale gegen Borussia Mönchengladbach (Sa., 15.30 Uhr im LIVETICKER) zur Verfügung stehen. Abdou Diallo hingegen wird ausfallen.

Bürki habe sich eine leichte, muskuläre Verletzung an der Oberschenkelrückseite zugezogen, erklärte Lucien Favre auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Er würde aber am Samstag dennoch dabei sein, versicherte der Trainer.

Bürki hatte das Mannschaftstraining am Donnerstag abgebrochen - eine Vorsichtsmaßnahme. Als "schwerer" bezeichnete Favre die Verletzung von Abdou Diallo. Auch den Abwehrspieler plagen muskuläre Probleme. Er wird am Wochenende wohl nicht spielen können.

BVB defensiv wenig meisterlich: Die Abwehrprobleme von Borussia Dortmund in Zahlen © getty 1/13 Vorweg: Dortmund hat immer noch eine kleine Chance, Deutscher Meister zu werden. Gelingt dies jedoch nicht, sind die Gründe dafür offensichtlich - der BVB hat ein Abwehrproblem. SPOX liefert mit Hilfe von opta einen Überblick. © getty 2/13 Mit 44 Gegentoren stellt der BVB "nur" die fünftbeste Defensive in dieser Bundesliga-Saison. Dortmund kassierte 13 Gegentore mehr als die Bayern und 17 mehr als Leipzig. In der Rückrunde kassierte sogar Nürnberg weniger Treffer. © getty 3/13 Ob diese defensive Anfälligkeit am Ende für den Titel reicht? Wohl nicht, denn nur drei Teams holten trotz 44 Gegentoren die Deutsche Meisterschaft - zuletzt der 1. FC Kaiserslautern in der Saison 1990/91 mit 45 Gegentreffern. © getty 4/13 Besonders bei Standardsituationen ist die Dortmunder Defensive anfällig: 17 Gegentore nach ruhenden Bällen werden nur von Absteiger Hannover (20), Freiburg und Leverkusen (je 19) überboten. © getty 5/13 Anteilig kassierte keine Mannschaft so viele Gegentore nach ruhenden Bällen wie der BVB (39 Prozent). © getty 6/13 In der Rückrunde waren es für den BVB übrigens mehr als doppelt so viele Gegentore nach Standards (12) wie noch in der ersten Saisonhälfte (5). © getty 7/13 Doch nicht nur nach Standards patzt der BVB regelmäßig, auch die Spieler schießen individuelle Böcke, die zu Gegentreffern führen. Insgesamt nämlich bereits neun Stück - Ligahöchstwert. © getty 8/13 Besonders eklatant: Acht der neun individuellen Patzer geschahen in der Rückrunde. © getty 9/13 Auch Dortmunds Nummer 1 Roman Bürki ließ in der Rückrunde deutlich nach und liegt mit nur 64 Prozent parierten Torschüssen im Jahr 2019 lediglich auf Rang elf im Torhüter-Ranking der Liga. © getty 10/13 Zudem unterliefen Bürki drei individuelle Patzer vor Gegentoren - keinem Keeper in dieser Bundesligasaison mehr (wie Oliver Baumann, Ron-Robert Zieler, Fabian Bredlow und Florian Müller). © getty 11/13 Die konstant besten Abwehrleistungen bei Borussia Dortmund zeigte in dieser Bundesligasaison Dan-Axel Zagadou. Mit 67 Prozent gewonnener Duelle ist er Dortmunds bester Dortmunder Zweikämpfer. © getty 12/13 Auch was klärende Aktionen pro 90 Minuten betrifft, liegt Zagadou (5) teamintern auf Platz eins. Ligaweit gibt es allerdings zehn Spieler, die besser sind als der Franzose. © getty 13/13 Und nochmal Zagadou: Bei den Luftzweikämpfen liegt er ligaweit mit 69 Prozent gewonnener Duelle auf Rang elf. Die Plätze eins und zwei belegen die Bayern-Innenverteidiger Jerome Boateng (83 Prozent) und Niklas Süle (77 Prozent).

Michael Zorc: "Führung würde etwas auslösen"

Unabhängig von der Personallage will Favre ein Topspiel seiner Mannschaft sehen: "Wir müssen uns auf alle Fälle vorbereiten. Sehr hoch pressen, aber auch etwas warten. Gladbach hat eine sehr gute Saison gespielt und sind gerade bei Kontern gefährlich."

Alle Aussagen von Lucien Favre und Michael Zorc könnt ihr im PK-Liveticker nachlesen.

Sportdirektor Michael Zorc hofft, mit einer Führung gegen Gladbach den FC Bayern im Fernduell unter Druck setzen zu können: "Das würde etwas auslösen. Aber klar, der FC Bayern ist in der Pole Position."

Aufgeregt ist in Dortmund (noch) niemand. "Wir sind stolz, dass wir mit dabei sind. Wir freuen uns riesig auf das Spiel. Die Anspannung wird natürlich Samstagmorgen steigen, wenn wir zum Stadion fahren. Das sind schöne Momente", sagte Zorc.