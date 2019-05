BVB, News und Gerüchte: Alexander Isak trotz starker Ausleihe vor Abschied?

Borussia Dortmund strebt offenbar die Trennung von zahlreichen Profis an. Dazu soll auch Alexander Isak gehören. Derweil sieht Lothar Matthäus noch Schwächen im Kader. Das Thema Dietmar Hopp findet kein Ende. Hier gibt's alle News und Gerüchte zum BVB.

BVB, Gerücht: Borussia Dortmund will Kader verkleinern - geht auch Isak?

Borussia Dortmund will laut Sport Bild den Kader in den kommenden Wochen massiv verkleinern. Elf Spieler sollen den Verein demnach verlassen. Aktuell stehen 35 Spieler unter Vertrag, weshalb bis zum Trainingsauftakt am 3. Juli noch einige Transfers getätigt werden sollen.

Das Magazin nennt dabei insbesondere Raphael Guerreiro und Maximilian Philipp. Der Portugiese wird seinen Vertrag bis 2020 nicht verlängern und soll entsprechend für eine Ablöse gehen. Philipp konnte nicht überzeugen, RB Leipzig, Gladbach und der VfL Wolfsburg sollen aber Interesse haben.

Ömer Toprak steht demnach ebenso auf der Transferliste wie Ex-Kapitän Marcel Schmelzer. Darüber hinaus sollen auch alle sieben Rückkehrer aus Leihen direkt wieder verkauft werden: Andre Schürrle, Sebastian Rode, Shinji Kagawa, Jeremy Toljan, Alexander Isak, Dzenis Burnic, Felix Passlack.

Der Name von Isak überrascht in dieser Liste, konnte der junge Stürmer doch während seiner Leihe zu Willem II überzeugen. In 16 Spielen der Eredivisie erzielte er 13 Tore und legte weitere sieben vor. Noch ist der BVB auf der Suche nach einem Mittelstürmer, der 19-Jährige ist dafür aber wohl keine Option.

Der Sommer-Fahrplan von Borussia Dortmund

Datum Termin 3. Juli Start der Vorbereitung 12. Juli Testspiel, FC 1959 Schweinberg (Kreisliga) 15. - 21. Juli USA-Reise 17. Juli Testspiel, Seattle Sounders 19. Juli Testspiel, FC Liverpool 27. Juli - 3. August Trainingslager Bad Ragaz noch unbekannt Testspiel im Trainingslager noch unbekannt Testspiel im Trainingslager 3. August Deutscher Supercup, FC Bayern 9. - 12. August DFB-Pokal, Erste Runde 16. - 18. August Bundesliga, 1. Spieltag

BVB, News: Stefan Effenberg rät Borussia Dortmund zum Transfer von Jerome Boateng

Borussia Dortmund sollte Jerome Boateng verpflichten, um um die Meisterschaft kämpfen zu können. Dies hat Stefan Effenberg in seiner Kolumne für T-Online vorgeschlagen: "Bei Borussia Dortmund haben ein, zwei erfahrene Spieler für einen Titel gefehlt - gerade in der Innenverteidigung. Der BVB sollte sich deshalb wirklich Gedanken machen über die Personalie Boateng."

Der ehemalige deutsche Nationalspieler steht vor dem Abschied vom FC Bayern. Solange es nicht ins Ausland geht, sieht Effenberg in Deutschland nur eine Lösung: Den BVB. "Das wäre der perfekte Stabilisator, um den Kampf um die Meisterschaft ernsthaft annehmen und sogar gewinnen zu können", meinte Effenberg.

Boateng wäre "der Spieler, den sie für den nächsten Schritt brauchen" und er könnte für Dortmund auch durchaus erreichbar sein. FC Bayerns Präsident Uli Hoeneß legte dem 30-jährigen Innenverteidiger erst kürzlich einen Wechsel ans Herz.

BVB: Mögliche Zugänge bei Borussia Dortmund im Sommer 2019 © getty 1/29 Borussia Dortmund plant im Sommer den zweiten Teil des angekündigten Kader-Umbruchs. Wenige Tage nach Saisonende hat der BVB bereits drei hochkarätige Neuzugänge präsentiert. © getty 2/29 Knapp 80 Millionen Euro legte der BVB für Nico Schulz (Hoffenheim), Thorgan Hazard (Gladbach) und Brandt (Leverkusen) hin. Barca-Talent Morey kommt ablösefrei. Ihnen könnten jedoch noch weitere folgen. SPOX gibt einen Überblick über aktuelle Gerüchte. © getty 3/29 DUVAN ZAPATA: Der Stürmer von Atalanta könnte eine physische Komponente mit nach Dortmund bringen. Die fehlte dem BVB in der vergangenen Saison, wie viele Spieler bemängelten. 50 Millionen Euro Ablöse soll Zapata italienischen Medienberichten wert sein. © getty 4/29 Sollte sich der BVB um den 27-Tore-Mann bemühen, würde er sich angeblich mit namhafter Konkurrenz auseinander setzen müssen. Auch der FC Chelsea und vom SSC Neapel sollen den 28-Jährigen umwerben. © getty 5/29 Der BVB soll nach Angaben von Alfredo Pedulla (italienischer Transferexperte und Journalist der Corriere dello Sport) bereits 2013 und 2018 an Zapata interessiert gewesen sein und nun einen dritten Anlauf starten wollen. © getty 6/29 MARIO MANDZUKIC: Matthias Sammer soll den Ex-Bayern-Stürmer laut Bild beim BVB ins Gespräch gebracht haben. Das dementierte der externe Berater jedoch postwendend. Mit 33 Jahren geht Mandzukic dem Karriereende entgegen. © getty 7/29 Allerdings zeigte Manduzkic bei Juventus, dass er noch immer voller Ehrgeiz steckt. Seine Qualitäten als Wandspieler sind ohnehin bekannt. Der BVB wurde bereits vergangenen Sommer mit dem Kroaten in Verbindung gebracht. © getty 8/29 MARKUS SCHUBERT: Schwarzgelb steht ihm schon bei Dynamo Dresden. Das Torwart-Talent wird Dynamo im Sommer ablösefrei verlassen und könnte entsprechend beim BVB als dritter Mann installiert werden. © getty 9/29 Das berichtete zumindest der kicker. Ob der Keeper, der auch im vorläufigen EM-Aufgebot von U21-Trainer Stefan Kuntz steht, sich aber tatsächlich in die dritte Reihe beim BVB stellt, ist fraglich. © getty 10/29 MATEU MOREY: Von vielen Stellen ist zu hören, dass es den Rechtsverteidiger ablösefrei zum BVB zieht. Bestätigt ist der Transfer des Juwels vom FC Barcelona aber noch nicht. © getty 11/29 Morey hat sehr gute Anlagen und gewann unter anderem die Youth League. Der 19-Jährige ist aber auch verletzungsanfällig. Morey verpasste einen Großteil der aktuellen Saison mit einem Meniskus- und Bänderriss im Knie. © getty 12/29 MALCOM: Borussia Dortmund hat sich offenbar beim FC Barcelona umgeschaut. Wie die spanische AS schreibt, will der BVB den 22-jährigen Malcom verpflichten. Barca hatte Malcom erst 2018 für 40 Millionen Euro verpflichtet. © getty 13/29 Die AS bezieht sich in ihrer Meldung auf eigene Informationen und Quellen aus dem Umfeld der Katalanen. Für den BVB wäre es der dritte Transfer mit Barca innerhalb eines Jahres. 2018 kamen Sergio Gomez und Paco Alcacer. © getty 14/29 DONNY VAN DE BEEK: Ajax-Star Donny van de Beek wird wohl nicht zu Borussia Dortmund wechseln. Wie der "kicker" berichtet, ist der Niederländer sowohl zu teuer als auch nicht wirklich der gewünschte Spielertyp. © getty 15/29 Man wünscht sich eher einen Achter als einen offensiven Mittelfeldspieler, ein Spieler mit den Anlagen wie der Ex-Dortmunder und zweimalige Premier-League-Meister Ilkay Gündogan wäre optimal. Van de Beek wird noch von PSG und Tottenham umworben. © getty 16/29 ALEJANDRO GRIMALDO: Seit einem Jahr beobachtet der BVB laut der portugiesischen Sportzeitung "O Jogo" nun schon den Linksverteidiger von Benfica Lissabon. 40 Millionen Euro Ablöse müsste er zahlen - eine Summe, die Benfica gerne annimmt. © getty 17/29 Daher soll auch eine Verlängerung des U21-Nationalspielers aus Portugal kein Thema sein. Vielmehr dürfte ein Transfer festgemacht werden, sobald Benfica den Meistertitel sicher hat. Allerdings: Auch Neapel ist offenbar an Grimaldo dran. © getty 18/29 DALBERT: Auch der Linksverteidiger von Inter Mailand steht beim BVB auf dem Zettel, wie Calciomercato berichtet. Warum? Weil Lucien Favre Dalbert noch aus gemeinsamen Nizza-Zeiten kennt und der Linksfuß gut ins Dortmunder Aufgabenprofil passen würde. © getty 19/29 Bei Inter kommt Dalbert kaum zum Zug (nur 11 Einsätze in dieser Saison) und soll laut Tuttosport entsprechend im Sommer verkauft werden. © getty 20/29 RODRIGO SALAZAR: Wie die uruguayische Sportzeitung Ovacion berichtet, steht eine Verpflichtung des 19-jährigen zentralen Mittelfeldspielers bereits fest. Die Zeitung spricht von einer Unterschrift des Youngsters am 30. Juni. © getty 21/29 Der Uruguayer spielt aktuell beim FC Malaga in der spanischen Liga. Sein Marktwert beträgt rund 50.000 Euro. Zalazar beeindruckte die BVB-Scouts bei der U20-Südamerikameisterschaft mit guten Leistungen. Mit seinem Team erreichte er Platz drei. © getty 22/29 ABDOU DIALLO: Der Innenverteidiger ist der zweitteuerste Transfer in der BVB-Geschichte (28 Millionen Euro) und kam erst im vergangenen Sommer aus Mainz nach Dortmund. Wie Transfermarkt.de berichtet, soll Diallo das Interesse von PSG geweckt haben. © getty 23/29 PSG könnte mit viel Geld locken. Diallo soll nach Transfermarkt-Angaben Presnel Kimpembe ersetzen, dem keine große Rolle mehr zugeschrieben wird. Dass Diallo geht, ist jedoch unwahrscheinlich. Vertraglich stellt sich ohnehin keine Frage (bis 2023). © getty 24/29 ANDRE SCHÜRRLE: Seine Leihe zum FC Fulham endete nach dem Abstieg der Cottagers frühzeitig. Beim BVB hat der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte aber wohl keine Zukunft. © getty 25/29 Wohin es gehen wird, ist aktuell noch unbekannt. Laut eigenen Aussagen würde er es gerne nochmal in der Premier League versuchen. Angeblich soll West Ham United erwägen, das zweite Leihjahr aus dem Vertrag von Fulham zu übernehmen. © getty 26/29 MAXIMILIAN PHILIPP: Er versuchte sich beim BVB auf zahlreichen Positionen, ein echter Durchbruch gelang ihm aber nicht. Dazu warfen den 25-Jährigen Angreifer immer wieder Knieverletzungen zurück. Liegt seine Zukunft in der Ferne? © getty 27/29 Noch steht Philipp bis 2022 unter Vertrag. Nach Angaben der Stuttgarter Nachrichten soll der VfB Stuttgart eine Leihe in Erwägung ziehen. Ernst dürfte es jedoch erst werden, wenn die Schwaben den Klassenerhalt in der Relegation schaffen. © getty 28/29 MARCEL SCHMELZER: Der letzte Auftritt des Ex-Kapitäns im Westfalenstadion sah sehr nach Abschied aus. Unter Lucien Favre war Schmelzer erst gesetzt, nach einem Knochenödem und monatelanger Pause dann aber völlig außen vor. © getty 29/29 Obwohl er der einzige gelernte Linksverteidiger im BVB-Kader ist, setzte Favre auch in personellen Notlagen auf Guerreiro oder Diallo. In Nico Schulz kommt nun ein neuer Linksverteidiger und "Schmelle" wird wohl im Sommer gehen.

BVB, News: Kader laut Lothar Matthäus nicht stark genug für Meisterschaft

Borussia Dortmunds Transfers haben für Eindruck bei diversen Experten gesorgt. Die Verpflichtungen von Nico Schulz, Julian Brandt und Thorgan Hazard werden sehr positiv gesehen. "Ich finde, dass der BVB richtige Knaller geholt hat", sagte Roman Weidenfeller gegenüber der Sport Bild.

Der ehemalige Torhüter sei davon überzeugt, dass die Borussia damit "den Bayern Paroli bieten" könne. Gleiches denkt auch Ottmar Hitzfeld: "Diese Mannschaft kann Meister werden." Mit den Transfers hätte Dortmund qualitativ wie quantitativ eine Schippe draufgelegt und biete Trainer Lucien Favre nun mehr taktische Varianten.

Didi Hamann ging gar noch einen Schritt weiter: "Der Weg zur Meisterschaft führt nur über sie." Bei Neuzugang Brandt erkennt der Sky-Experte Potenzial zur "Weltklasse" und in Schulz den "besten deutschen Linksverteidiger."

Als Mahner trat derweil Lothar Matthäus in Erscheinung. Er sei aktuell noch nicht davon überzeugt, dass der BVB Meister werden könne: "Der BVB braucht einen echten Mittelstürmer mit Persönlichkeit, Erfahrung und Robustheit." Ohne diesen wären die Dortmunder auf "eine Schwächephase" des FC Bayern angewiesen.

BVB, News: Fanhilfe Dortmund kritisiert Urteil im Fall Dietmar Hopp

Die Fanhilfe Dortmund hat das Urteil des Amtsgerichts Sinsheim im Fall der Beleidigungen gegen Dietmar Hopp scharf kritisiert. "Mit den Argumenten der Verteidigung wurde sich ebenso wenig inhaltlich auseinandergesetzt wie mit den gestellten Anträgen", wird die Organisation von den Ruhr Nachrichten zitiert.

Drei Anhänger von Borussia Dortmund waren zu Geldstrafen zu 70 Tagessätzen verurteilt worden, nachdem sie den Hoffenheim-Mäzen im Mai 2018 als "Sohn einer Hure" betitelt hatten. Die Verteidigung kündigte bereits Revision an: "Das war ein Verfahren, das seinesgleichen sucht, was die Nichtbeachtung von Rechten im deutschen Prozessrecht angeht."

Die Fanhilfe Dortmund kritisiert die fehlende Waffengleichheit während der Verhandlung. Das Gerichte fand keine Adresse heraus, um Hopp einzuladen. Sämtliche Anträge der Verteidigung seien abgelehnt worden. Im Notfall werde man bis vor die allerletzte Instanz ziehen. Die vorerst nächste Instanz wird wohl das Landgericht Heidelberg sein.