BVB, News und Gerüchte: Hans-Joachim Watzke lobt RB Leipzig

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke spricht Konkurrent RB Leipzig ein großes Kompliment aus. Der BVB verpasst wohl vorerst große Einnahmen aus dem Transfer von Ousmane Dembele. Lucien Favre spricht heute zur Presse. Hier gibt's alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB, News: Hans-Joachim Watzke mit großem Kompliment für RB Leipzig

Hans-Joachim Watzke hat im kicker lobende Worte in Richtung RB Leipzig geäußert. "Mir gefällt das Konstrukt weiter nicht besonders, aber sie machen es in Leipzig sportlich gut. Top, wirklich top." Die Roten Bullen hätten sich als "drittstärkste Kraft im deutschen Fußball" etabliert und würden damit auch dem BVB immer gefährlich werden.

Watzke warnte entsprechend: "Wir müssen in den nächsten Jahren extrem auf RB aufpassen." Das läge nicht zuletzt am Duo aus Ralf Rangnick, den der Dortmund einen "Klassemann" nennt und Julian Nagelsmann, einem "der allerbesten Trainer überhaupt." Auf Rangnick ruhen auch die Dortmunder Hoffnungen am Wochenende.

Leipzig steht noch zwischen dem FC Bayern und der Meisterschaft. "Leipzig wird alles geben", hofft Watzke. Nur eine bayerische Niederlage in Sachen könnte Borussia Dortmund im Rennen um den Titel am Leben halten. RB selbst hat keine Option mehr, den BVB noch zu attackieren und steht sicher auf dem dritten Rang.

BVB: Mögliche Ab- und Zugänge bei Borussia Dortmund im Sommer 2019 © getty 1/25 Der BVB hat einen Kader-Umbruch im Sommer angekündigt. Nun soll der Wechsel eines südamerikanischen Talents bereits beschlossen sein. Der Wechsel von Thorgan Hazard ist in der Schwebe. SPOX wirft einen Blick auf mögliche Ab- und Zugänge beim BVB. © getty 2/25 RODRIGO SALAZAR: Wie die uruguayische Sportzeitung Ovacion berichtet, steht eine Verpflichtung des 19-jährigen zentralen Mittelfeldspielers bereits fest. Die Zeitung spricht von einer Unterschrift des Youngsters am 30. Juni. © getty 3/25 Der Uruguayer spielt aktuell beim FC Malaga in der spanischen Liga. Sein Marktwert beträgt rund 50.000 Euro. Zalazar beeindruckte die BVB-Scouts bei der U20-Südamerikameisterschaft mit guten Leistungen. Mit seinem Team erreichte er Platz drei. © getty 4/25 THORGAN HAZARD: Der Flügelspieler von Borussia Mönchengladbach hat eine "persönliche Einigung" mit dem BVB bestätigt. Jetzt liege es nur noch an den Klubs, den Transfer über die Bühne zu bringen, sagte Hazard gegenüber VTM Nieuws. © getty 5/25 Hazards Vertrag in Mönchengladbach läuft 2020 aus. Max Eberl bestätigte bereits, dass Hazard den Verein nach fünf Jahren im Sommer verlassen werde: "Thorgan hat uns informiert, dass er seinen Vertrag nicht verlängern und uns im Sommer verlassen möchte." © getty 6/25 Kommt es nun doch anders? Eberl sagte im "Doppelpass" jüngst, dass Hazard in der nächsten Saison in Gladbach spielen könnte, um dann 2020 ablösefrei zu gehen. Die Ablösesumme müsse so sein, "dass es Sinn macht, einen Spieler abzugeben...". © getty 7/25 NICO SCHULZ: Der Linksverteidiger der TSG Hoffenheim weckt Begehrlichkeiten beim BVB. Auch hier bestehe bereits eine "prinzipielle Einigung", schreibt zumindest die Bild. © getty 8/25 FILIPE LUIS: Ein weiterer Kandidat für die linke Verteidigung und im Sommer ablösefrei zu haben. Passt mit seinen 33 Jahren nicht zwingend ins junge BVB-Team. Watzke dazu bei Sky: "Nur mit 19- und 21-Jährigen wird es auch eng." © getty 9/25 Zwar seien die Gerüchte um Luis längst nicht so heiß wie sie gemacht werden, meinte Watzke. Aber: "Wir werden auf dieser Position auf jeden Fall etwas machen. (...) Wenn du hörst, dass ein Luis ablösefrei auf den Markt kommt, denkst du darüber nach." © getty 10/25 Ein Deal scheint jedoch schwierig: Die Bild schreibt, der Brasilianer tendiere zu Barca. Aus Katalonien hört man aber, dass Luis eine Verlängerung bei Atletico anstrebt. Auch Flamengo scheint im Rennen um Luis zu sein. © getty 11/25 MARC CUCURELLA: Der dritte Außenverteidiger, auf den der BVB nach Informationen von Goal und SPOX ein Auge geworfen hat. Der Linksverteidiger vom FC Barcelona, der aktuell an Liga-Rivale SD Eibar ausgeliehen ist, wird vom BVB intensiv beobachtet. © getty 12/25 In den Barca-Planungen spielt der ehemalige U-Nationalspieler keine Rolle. Eibar besitzt eine Kaufoption, die sich auf 5 Mio. Euro beläuft. Von dieser werden die Basken wohl Gebrauch machen, ein Verbleib des 20-Jährigen ist aber wenig realistisch. © getty 13/25 Cucurella ist gelernter Linksverteidiger und könnte die defensive Außenbahn des BVB beackern. In der laufenden Saison kam er bei Eibar vornehmlich als Linksaußen zum Einsatz. In 19 Spielen brachte er zwei Vorlagen zustande. © getty 14/25 DONNY VAN DE BEEK: Die Borussia schielt offenbar auf den niederländischen Mittelfeldspieler. Das will die französische L'Equipe in Erfahrung gebracht haben. Der 21-Jährige ist Stammspieler in Amsterdam und bevorzugt im offensiven Mittelfeld unterwegs. © getty 15/25 Problem: Auch Tottenham und PSG sollen bereits Interesse bekundet haben. Das junge Talent bestritt in dieser Saison alle 29 Ligaspiele und war dabei an 16 Toren beteiligt. Sein Vertrag läuft noch bis 2022. Er wäre also eine ganz große Investition. © getty 16/25 Ebenfalls eine Rolle in den Transferplanungen soll dem Vernehmen nach FLORENTINO LUIS von Benfica Lissabon spielen. Das berichtet zumindest die portugiesische Zeitung A Bola. © getty 17/25 BVB-Scouts sollen den 19 Jahre alten zentralen Mittelfeldspieler (Vertrag bis 2023) beim Zwischenrunden-Rückspiel von Benfica gegen Galatasaray in der Europa League beobachtet haben. Kostenpunkt: Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Mio. Euro. © getty 18/25 Der BVB ist im Mittelfeldzentrum aber eigentlich bestens aufgestellt. Die Sommer-Transfers von Witsel und Delaney erwiesen sich als absolute Glücksgriffe. Letztgenannter hat den BVB offenbar auf die Idee gebracht, sich eher in der Bundesliga umzuschauen. © getty 19/25 Ein Sommertransfer von MAXIMILIAN EGGESTEIN, der von vielen Medien bereits kolportiert wurde, hat sich derweil zerschlagen. Eggestein verlängerte seinen Vertrag bei Werder Bremen. Über die neue Vertragslaufzeit gab der Verein (noch) keine Auskunft. © getty 20/25 Fest steht, dass es ein Datum über den Sommer 2020 hinaus ist. Allerdings berichtet die Bild von einer Ausstiegsklausel, die ab 2020 gezogen werden kann. Vielleicht schlägt der BVB ja dann zu. © getty 21/25 Trainer Florian Kohfeldt beruhigte die Gemüter der Werder-Fans jedoch zuletzt: "Ich bin mir sicher, dass er bleibt. Weil ich ihn kenne." Und Eggestein selbst sagte, dass Werder "sicher keine schlechten Chancen" habe. © getty 22/25 Einer, der den BVB verlassen könnte, ist JULIAN WEIGL. Der wäre schon im Winter gern zu PSG gegangen, weil er im zentralen Mittelfeld nicht an den gesetzten Witsel und Delaney vorbeikommt. Stattdessen ist er häufig Aushilfs-Innenverteidiger. © getty 23/25 Im Winter ließ Dortmund Weigl (Vertrag bis 2021) nicht ziehen. Nach der Saison werden die Karten neu gemischt. Er soll angeblich - das berichten mehrere Medien - aktuell beim AC Milan auf dem Zettel stehen. © getty 24/25 TIMO WERNER: Auch den Nationalstürmer bringt die Sport Bild ins Gespräch. Werner ist angesichts seines 2020 auslaufenden Vertrags bei RB europaweit heiß begehrt. Käme für ihn ein Wechsel zu den Schwarz-Gelben in Frage? © getty 25/25 "Wenn man in Deutschland bleiben will, kommt ja nur ein Verein infrage, wo man hinwechseln kann", sagt Werner. Die Wahrscheinlichkeit, dass er damit die Bayern meint, ist hoch. Zudem sind viele Klubs aus England und Spanien hinter dem Nationalspieler her.

BVB, News: Liverpool-Sieg kostet Borussia Dortmund vorerst fünf Millionen Euro

Borussia Dortmund ist mit dem Sieg des FC Liverpool über den FC Barcelona wohl eine Mehreinnahme von fünf Millionen Euro entgangen. Dies berichtet die Bild. Demnach wären die Katalanen dem BVB im Zuge des Transfers von Ousmane Dembele beim Einzug ins Finale der Champions League die nicht unerhebliche Summe schuldig gewesen.

Noch allerdings muss der BVB nicht gänzlich auf diese Einnahme verzichten. Der Vertrag Dembeles in Barcelona gilt bis 2022. Entsprechend bestehen noch mehrere Chancen, dass der neue Klub des Franzosen ins Finale der Königsklasse einzieht. Weitere Boni stehen ebenfalls aus - bislang hat Dortmund wohl rund 125 Millionen Euro eingestrichen.

Die Bundesliga-Tabelle nach 32 von 34 Spieltagen

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 32 83:31 52 74 2. Borussia Dortmund 32 76:42 34 70 3. RB Leipzig 32 62:27 35 65 4. Eintracht Frankfurt 32 59:41 18 54 5. Bayer Leverkusen 32 63:50 13 54 6. Borussia M'gladbach 32 51:40 11 52 7. Wolfsburg 32 54:46 8 52 8. TSG Hoffenheim 32 68:47 21 51

BVB, aktuell: Heute Pressekonferenz mit Trainer Lucien Favre

Borussia Dortmunds vielleicht letzte Chance im Titelrennen der Bundesliga wird heute von Trainer Lucien Favre thematisiert. Der BVB-Coach spricht ab 13 Uhr zur Presse. Am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) spielen die Schwarzgelben vor den eigenen Fans gegen Fortuna Düsseldorf, während der FC Bayern bei RB Leipzig gastiert.

Nur ein Sieg bei zeitgleicher Niederlage oder Remis des FC Bayern würde die Dortmunder im Rennen halten. Wie wahrscheinlich Favre, der den Titel bereits nach der 2:4-Niederlage im Derby gegen den FC Schalke 04 abgeschrieben hatte, dieses Szenario einschätzt, wird er heute erklären. SPOX begleitet die Pressekonferenz wie gewohnt im Tagesticker.

Fehlen werden der Borussia definitiv die gesperrten Marco Reus und Marius Wolf sowie der verletzte Achraf Hakimi. Dan-Axel Zagadou plagt sich weiterhin mit Schmerzen am Knie, ob er zur Verfügung steht, ist aktuell noch nicht bekannt.