BVB gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Die Titel-Hoffnungen des BVB sind noch nicht begraben. Um die Chance auf die Meisterschaft am Leben zu erhalten, muss allerdings ein Sieg her. Am vorletzten Spieltag treffen die Borussen vor heimischem Publikum auf Fortuna Düsseldorf. SPOX versorgt euch im Vorfeld mit allen Daten zum Spiel sowie allen Infos rund um die Live-Übertragung und gibt einen ersten Ausblick auf die möglichen Start-Aufstellungen beider Mannschaften.

Seht alle Highlights der Partie Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf bei DAZN, indem ihr euch jetzt den DAZN-Testmonat in der 30-tägigen Probephase sichert.

BVB gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVESTREAM sehen

In der noch laufenden Bundesligasaison teilen sich Sky und Eurosport die Rechte für die Live-Berichterstattung im Fernsehen. Da alle anstehenden Samstagsspiele zeitgleich angepfiffen werden, kümmert sich Sky heute um die Live-Übertragung der Partien.

Zum Spiel BVB gegen Fortuna Düsseldorf meldet sich ab 15.10 Uhr Sky-Kommentator Kai Dittmann live aus Dortmund und liefert rund 20 Minuten vor Anpfiff die aktuellsten Spielinfos. Die Vorberichterstattung zum Bundesliga-Samstag beginnt schon um 13.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1. Dann geht folgendes Sky-Personal live auf Sendung:

Moderatorin: Britta Hofmann

Experten: Christoph Metzelder & Dietmar Hamann

Das Duell Dortmund gegen Düsseldorf strahlt der Pay-TV-Sender auf Sky Sport Bundesliga 3 sowie im Livestream bei Sky Go aus.

Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf heute im LIVETICKER

Solltet ihr das Aufeinandertreffen in Dortmund nicht live vor dem Bildschirm mitverfolgen können, bietet sich euch die Alternative, das komplette Spielgeschehen mittels SPOX-Liveticker nachzulesen.

SPOX tickert alle Live-Spiele der Bundesliga bis hin zur Regionalliga live. Auch das Geschehen zum anstehenden Liga-Duell zwischen Dortmund und Düsseldorf könnt ihr live im Ticker mitlesen, sodass ihr bezüglich des Live-Ergebnisses immer und überall auf dem Laufenden bleibt.

Darüber hinaus könnt ihr alle Samstags-Begegnungen in der Live-Konferenz mitverfolgen. Zur Bundesliga-Konferenz geht's hier lang, die Live-Partie BVB - Fortuna Düsseldorf könnt ihr hier abrufen.

BVB - Fortuna Düsseldorf: Spiel-Highlights kurz nach Abpfiff

Nur 40 Minuten nach Ende des Spiels Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf stellt euch DAZN die Highlights zur Partie zur Verfügung. Diese sind dann jederzeit und mittels jedes mobilen Endgeräts abrufbar.

Die Highlight-Berichterstattung nur 40 Minuten nach Abpfiff gilt nach Ende einer jeden Begegnung der 1. sowie 2. Bundesliga.

Neben Bundesliga-Zusammenfassung strahlt DAZN ebenso Live-Inhalte aus Europas Top-Ligen (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1) aus.

Borussia Dortmund (BVB) - Fortuna Düsseldorf: Spieldaten, Kader, Aufstellungen

Anpfiff der Begegnung BVB - Fortuna Düsseldorf ist heute um 15.30 Uhr im Dortmunder Signal-Iduna-Park. Schiedsrichter der Partie ist Tobias Stieler aus Hamburg, dem Matthias Jöllenbeck und Christian Gittelmann als Assistenten zur Seite stehen. Als vierter Offizieller agiert Mike Pickel aus Mendig.

Beim BVB fallen Hakimi (Mittelfußbruch), Reus (Rotsperre) und Wolf (Rotsperre) aus. Hingegen dürfte der Pole Lukasz Piszczek wieder seinen Platz in der Startelf finden. Allerdings plagen Trainer Lucien Favre neuerliche Sorgen in der Defensivabteilung. Sowohl der Einsatz von Keeper Roman Bürki (Oberschenkel) als auch der von Abdou Diallo soll stark gefährdet sein.

Borussia Dortmund - Mögliche Aufstellung: Hitz - Piszczek, Weigl, Akanji, Guerreiro - Witsel, Delaney - C. Pulisic, M. Götze, Sancho - Paco Alcacer

Fortuna-Coach Friedhelm Funkel hat so gut wie alle Leistungsträger an Bord. Verletzungsbedingt fehlen ihm lediglich Diego Contento (Kreuzbandriss) und Jean Zimmer (Außenbandriss).

Fortuna Düsseldorf - Mögliche Aufstellung: Rensing - M. Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Suttner - Bodzek, Stöger - Lukebakio, Kownacki - Hennings, Raman

Bundesliga: Alle Begegnungen des 33. Spieltags

Alle Partien am vorletzten 33. Spieltag der Bundesliga: