BVB - Borussia Mönchengladbach: Termin, TV und LIVE-STREAM

Der Meisterschaftskampf ist spannend wie lange nicht mehr. Wer am Ende triumphieren wird, entscheidet sich erst am letzten Spieltag der Bundesliga. Der BVB muss zum Saisonabschluss gegen Borussia Mönchengladbach antreten und SPOX verrät euch, wann das Spiel stattfindet und wo ihr es im TV und Livestream sehen könnt.

Nach einer bärenstarken Hinrunde führte der BVB die Tabelle der Bundesliga mit deutlichem Abstand an, verspielte allerdings im Laufe der Rückrunde seinen Vorsprung auf den FC Bayern München. Nun steht der 34. und alles entscheidende Spieltag an, bei dem Dortmund sich doch noch zum Meister krönen könnte. Dafür braucht es aber einen Sieg gegen Borussia Mönchengladbach und eine Niederlage des FCB.

BVB - Borussia Mönchengladbach: Wann ist das letzte Bundesligaspiel?

Der BVB hat am letzten Bundesligaspieltag keine leichte Aufagbe vor sich. Die Mannschaft von Lucien Favre muss auswärts gegen Borussia Mönchengladbach antreten. Das Spiel wird am Samstag, den 19. Mai, um 15.30 Uhr angepfiffen und im Borussia-Park in Mönchengladbach ausgetragen. Das Heimstadion der Fohlen bietet 54.022 Zuschauern Platz.

BVB gegen Gladbach live im TV

Das Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach wird nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen zeigt der Pay-TV-Sender Sky das Spiel live und in voller Länge. Zuschauer haben dabei zwei Möglichkeiten, das Spiel live im TV zu verfolgen: Entweder als Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 3 oder als Teil der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1. Der Bundesliga-Samstag beginnt um 13.30 Uhr, ab 15.10 Uhr wird live in die Stadien geschaltet.

BVB - Borussia Mönchengladbach im Livestream

Sky-Kunden haben auch die Möglichkeit, die Partie auf allen mobilen Endgeräten live mitzuverfolgen. Die Sky-Go-App, die sowohl im Google Play Store als auch im iOS-Store zum kostenlosen Download zur Verfügung steht, ermöglicht das Ganze. Den Zugang zu SkyGo findet ihr hier.

BVB - Gladbach im Liveticker

Eine tolle Alternative zum bewegten Bild ist der Liveticker von SPOX. Mithilfe des Tickers bleibt ihr stets auf dem neusten Stand zum Spielgeschehen im Borussia Park. Hier gelangt ihr direkt zum Liveticker.

Möchtet ihr alle Spiele des 34. Spieltags im Überblick behalten, könnt ihr auch den Konferenz-Liveticker von SPOX nutzen. Diesen findet ihr hier.

BVB-Rekordspieler: Marcel Schmelzer rückt in elitären Kreis auf © getty 1/11 Marcel Schmelzer hat durch seinen Kurzeinsatz beim 3:2-Sieg gegen Düsseldorf die Marke von 250 Bundesliga-Spielen für den BVB geknackt - er ist erst der zehnte Spieler der Vereinsgeschichte, dem das gelang. Wir zeigen die Rekordspieler der Borussia. © getty 2/11 Platz 10: Marcel Schmelzer - 250 Bundesliga-Spiele für den BVB © getty 3/11 Platz 8: Stefan Klos - 254 Bundesliga-Spiele für den BVB © getty 4/11 Platz 8: Lothar Huber - 274 Bundesliga-Spiele für den BVB © getty 5/11 Platz 7: Sebastian Kehl - 274 Bundesliga-Spiele für den BVB © imago 6/11 Platz 6: Günter Kutowski - 288 Bundesliga-Spiele für den BVB © getty 7/11 Platz 5: Lars Ricken - 301 Bundesliga-Spiele für den BVB © getty 8/11 Platz 4: Stefan Reuter - 307 Bundesliga-Spiele für den BVB © getty 9/11 Platz 3: Dede - 322 Bundesliga-Spiele für den BVB © getty 10/11 Platz 2: Roman Weidenfeller - 349 Bundesliga-Spiele für den BVB © getty 11/11 Platz 1: Michael Zorc - 463 Bundesliga-Spiele für den BVB

BVB - Gladbach: Highlights und Zusammenfassung

Solltet ihr es nicht schaffen, den spannendsten Bundesliga-Titelkampf der letzten Jahre anzusehen oder ihr wollt nochmal alle entscheidenden Szenen der Spiele sehen, dann habt ihr mit DAZN die Möglichkeit, alle Highlights der Bundesligapartien nur 40 Minuten nach Abpfiff zu genießen.

DAZN ist für alle Sportfans eine hervorragende Streamingplattform. Neben europäischem Spitzenfußball aus der UEFA Champions League, UEFA Europa League, Premier League, Ligue 1, Serie A und Primera Division, kommen auch Fans des US-Sports mit Übertragungen der NBA, NHL, NFL und MLB auf ihre Kosten. Zudem zeigt DAZN bestes Tennis, Boxen, Motorsport und vieles mehr.

Sichere dir jetzt deinen DAZN-Probemonat und erlebe Spitzensport live und hautnah!

Bundesliga, 34. Spieltag: Spielplan, Partien, Begegnungen

Borussia Dortmund muss auswärts in Gladbach ran. Die Bayern können mit einem Punktgewinn zuhause gegen Eintracht Frankfurt die Meisterschaft feiern. Es geht also allein in diesen beiden Spielen sowohl um die Meisterschaft als auch um die direkte Qualifikation für die Champions League.

Heim Gast Bayern Frankfurt Schalke Stuttgart Gladbach Dortmund Berlin Leverkusen Bremen Leipzig Freiburg Nürnberg Mainz Hoffenheim Wolfsburg Augsburg Düsseldorf Hannover

Bundesliga: Die Tabelle vor dem letzten Spieltag

Mit Nürnberg, Hannover und dem VfB Stuttgart stehen zwei Absteiger und das Team, das in die Relegation muss, bereits fest. In der oberen Tabellenhälfte ist aber noch einiges für die Mannschaften zu holen und ein Blick auf die Tabelle verrät, warum die Bundesliga auch am letzten Spieltag noch hochspannend ist.