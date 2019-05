BVB: Manuel Akanji ist das Sinnbild für das Dortmunder Auf und Ab

In der Hinrunde war Manuel Akanji noch der gefeierte Abwehrchef bei Borussia Dortmund - in der Rückrunde baute er wie die ganze Mannschaft ab und fiel durch Fehler wie in Bremen auf. Nun muss der nächste Schritt des Schweizers folgen.

Kurz nach Abpfiff des Spiels in Bremen trottete ein enttäuschter Manuel Akanji an den anwesenden Journalisten vorbei zu den Mitarbeitern des vereinseigenen TV-Senders. Lediglich für eine Frage, die er in knapp 50 Sekunden beantwortete, blieb der Verteidiger stehen. So niedergeschlagen war er. Denn auch Akanji selbst wusste: Er hatte eine Mitschuld am 2:2 in Bremen.

Es war eigentlich eine gewohnte Situation für ihn. In der 75. Minute wollte er den Ball ins Aus begleiten und den heranstürmenden Ludwig Augustinsson abschirmen. Wurde nur nichts daraus. Ball verloren, Ausgleich von Claudio Pizarro. Generell zeigte Akanji gegen den flinken Milos Rashica und den aufrückenden Augustinsson immer wieder Unsicherheiten. Thomas Delaney versuchte seinen Mitspieler in Schutz zu nehmen: "Ich mache pro Spiel vielleicht vier, fünf Fehler." Nur seine Fehler führten eben nicht zum Gegentreffer.

"Wir haben nicht das gemacht, was wir Anfang der Saison gemacht haben", sagte Akanji. "Wenn du solche Spiele gewinnen willst, darfst du solche Fehler nicht machen", erklärte Sportdirektor Michael Zorc nach dem Spiel bei Werder und schob nach: "Fehler dieser Form werden auf diesem Niveau bestraft."

Noten und Einzelkritiken zu Werder Bremen - BVB: Bürki und Akanji reißen Pulisic-Show ein © getty 1/28 60 Minuten lang hat der BVB in Bremen alles im Griff und erleidet dennoch den wohl endgültigen Kollaps im Meisterrennen. Während Pulisic sein wohl bestes Saisonspiel machte, patzten zwei BVB-Akteure schwer. Werder hilft eine Auswechslung. Die Noten... © getty 2/28 Jiri Pavlenka: Der einzige Bremer in Normalform. Beim 0:1 chancenlos, verhinderte einen größeren Rückstand und parierte bockstark gegen Götze (14.) und Delaney (55.). Note: 2,5. © getty 3/28 Marco Friedl: Hatte gegen Pulisic und Sancho immer wieder das Nachsehen. Bitter: Sein Foul an Pulisic vor dem 2:0 hätte Schiedsrichter Fritz nicht pfeifen müssen. Note: 4. © getty 4/28 Sebastian Langkamp: Schwaches Stellungsspiel, kam ähnlich wie Veljkovic nicht mit Dortmunds Tempo klar. Die Abstimmung mit seinem Nebenmann stimmte zudem häufig nicht. Note: 4,5. © getty 5/28 Milos Veljkovic: Nicht auf seinem Level. Kam beim Solo von Pulisic vor dem 0:1 überhaupt nicht in den Zweikampf, auch ansonsten überfordert mit dem Tempo der Dortmunder. Gewann nur 27 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 5. © getty 6/28 Ludwig Augustinsson: Wenn im ersten Durchgang offensiv was ging, dann über ihn. Defensiv nicht auf der Höhe gegen Sancho oder Pulisic. Sein schlechtes Zuspiel auf Sahin leitete das 0:1 ein. Bereitete das 2:2 vor. Note: 3. © getty 7/28 Maximilian Eggestein: Trotz guter Aktionen nicht so sehr ins Bremer Angriffsspiel eingebunden. Leistete sich kaum Fehlpässe. Rückte nach 60 Minuten für Sahin auf die Sechs und belebte Werders Spiel. Note: 2. © getty 8/28 Nuri Sahin: Blockte direkt Alcacers ersten Warnschuss (1.). Wirkte im weiteren Spielverlauf aber extrem hüftsteif im Zweikampf und ging häufig zu früh auf den Boden. Gewann nur rund ein Viertel seiner Zweikämpfe. Note: 5,5. © getty 9/28 Davy Klaassen: Fiel das erste Mal mit seinem groben Einsteigen gegen Witsel auf (33.). Offensiv kaum ein Faktor. Spielte einige Fehlpässe. Vergab kurz vor der Halbzeit die Chance aufs 1:2. Note: 4,5. © getty 10/28 Yuya Osako: War als Sturmspitze völlig abgeschnitten vom Spielgeschehen. Sammelte bis zu seiner Auswechselung in der 60. Minute nur 18 Ballkontakte. Gab immerhin zwei Torschüsse ab. Note: 4,5. © getty 11/28 Max Kruse: Versuchte das Spiel anzukurbeln, es fehlte seinen Aktionen jedoch an Zielstrebigkeit, was aber auch der fehlenden Bewegung seiner Kollegen geschuldet war. Im zweiten Durchgang verbessert. Note: 3. © getty 12/28 Milot Rashica: Auffälligster Offensivmann auf Seiten des SVW. Führte 17 Zweikämpfe und gewann starke 70 Prozent davon. Schlug 12 Flanken und war an 6 Torschüssen beteiligt. Vergab die Chance aufs 3:2 (87.). Note: 2,5. © getty 13/28 Claudio Pizarro: Kam für die letzten 30 Minuten in die Partie. War sofort präsent. Erzielte den Ausgleichstreffer. Hatte sogar noch die Chance auf den Siegtreffer in der Nachspielzeit, drückte seinen Kopfball aber neben das Tor. Note: 2,5. © getty 14/28 Kevin Möhwald: Ersetzte nach 60 Minuten den schwachen Sahin und brachte mehr Stabilität und Punch ins Bremer Spiel. Erzielte dank gütiger Mithilfe von Bürki den Anschlusstreffer (70.). Note: 2,5. © getty 15/28 ROMAN BÜRKI: Musste im ersten Durchgang kein einziges Mal eingreifen, patzte dann aber schwer und ebnete Bremen durch den geschenkten Anschlusstreffer den Weg zurück in die Partie. Beim Ausgleich machtlos. Note: 5. © getty 16/28 MANUEL AKANJI: Gute erste Halbzeit mit Offensivdrang auf der ungewohnten Rechtsverteidigerposition, allerdings mit ein paar Defiziten in den Zweikämpfen und mit einem schweren, wie verhängnisvollen Aussetzer vor dem Ausgleich. Note: 4,5. © getty 17/28 JULIAN WEIGL: Selten gefordert, aber wenn, dann löste er seine Aufgaben mit gutem Stellungsspiel und Timing. War dem Tempo von Rashica nicht immer gewachsen, klärte dann aber in höchster Not vor Pizarro (72.). An den Gegentreffern unbeteiligt. Note: 3. © getty 18/28 ABDOU DIALLO: Wackelte bei einem fehlerhaften Rückpass auf Bürki (16.), gewann in Halbzeit eins keinen seiner fünf Zweikämpfe und vergab kurz vor der Pause die Riesenchance auf das 3:0. Nach der Pause etwas verbessert, beim 2:2 aber zu spät. Note: 4. © getty 19/28 RAPHAEL GUERREIRO: Hatte mit Abstand die meisten Ballaktionen im BVB-Spiel und schaltete sich immer wieder über links in die Offensive mit ein, wenn Pulisic oder Sancho ins Zentrum einrückten. Es fehlte jedoch an der Effizienz. Note: 3. © getty 20/28 AXEL WITSEL: Gewohnt zweikampfstark, extrem passsicher und auch immer wieder mit Szenen in der Offensive. Verlieh dem BVB-Spiel eine gute Struktur und leistete sich kaum einen Fehler. Nach dem Bremer Anschluss, aber nicht der erhoffte Leader. Note: 3. © getty 21/28 THOMAS DELANEY: Gedankenschnelle Weiterleitung auf Pulisic vor dem 1:0, defensiv mit dem ein oder anderen Wackler beim Abspiel, aber sehr zweikampfstark. Starker Schuss in der 54. Minute. Note: 2,5. © getty 22/28 JADON SANCHO: Wechselte immer wieder mit Pulisic die Seiten und überforderte sowohl Friedl als auch Augustinsson mit seinem Tempo. Manchmal noch etwas zu verspielt im letzten Drittel und nicht ganz so zielstrebig wie Pulisic. Note: 3. © getty 23/28 MARIO GÖTZE: Variabel im Positionsspiel und immer wieder mit guten Ideen, dazu auch zweikampfstark. Toller Abschluss aus der Drehung, der von Pavlenka noch rausgekratzt wurde (14.). Ein guter Auftritt des 26-Jährigen. Note: 2,5. © getty 24/28 CHRISTIAN PULISIC: Auffälligster BVB-Akteur mit guten Dribblings, viel Tempo und dem Führungstreffer nach feinem Solo. Holte außerdem den Freistoß zum 2:0 raus und bestritt mit Abstand die meisten Zweikämpfe (67 Prozent). Note: 2. © getty 25/28 PACO ALCACER: Hatte nach 30 Sekunden den ersten Abschluss, tauchte dann aber ab. Hatte die wenigsten Ballaktionen aller BVB-Spieler, sorgte mit einer davon aber per Traumfreistoß für das 2:0. Leistete sich in Halbzeit eins keinen Abspielfehler. Note: 3. © getty 26/28 MAHMOUD DAHOUD: Kam nach dem Ausgleich für Delaney und sollte noch einmal mit offensive Impulsen die Wende schaffen. Das gelang nicht. Note: Keine Bewertung. © getty 27/28 JACOB BRUUN LARSEN: Sollte nach seiner Einwechslung für Mario Götze die Offensive mit seinem Tempo wiederbeleben. Ohne Erfolg. Note: Keine Bewertung. © getty 28/28 MAXIMILIAN PHILIPP: Favres letzte Patrone in der Offensive. Kam in der 90. Minute für Innenverteidiger Abdou Diallo, ohne jedoch für Gefahr zu sorgen. Note: Keine Bewertung.

Watzke über Akanji: "Eins der größten Innenverteidiger-Talente Europas"

Diese entscheidende Situation - generell das Spiel in Bremen - war ein Sinnbild für die Saison des Manuel Akanji und somit auch von Borussia Dortmund: ein Auf und Ab. Lediglich 18 Gegentreffer kassierte der BVB bis zur Winterpause. Akanji war der gefeierte Abwehrchef, der legitime Nachfolger von Mats Hummels. Doch genau diese überflügelnden Leistungen blieben in der Rückrunde immer wieder aus.

Vorstandsboss Hans-Joachim Watzke ist trotzdem immer noch begeistert von Akanji, wie er vor einem Monat im Interview mit SPOX und Goal erklärte: "Es war klar, dass er eines der größten Innenverteidiger-Talente Europas ist und diese Erwartung hat er komplett erfüllt." Für das Talent legte der BVB immerhin fast 22 Millionen Euro auf den Tisch. Zorc nennt ihn "einen kompletten Verteidiger".

Nach den Verkäufen von Sokratis und Co. kristallisierte sich Akanji als absoluter Stammspieler heraus. Als Chef des sogenannten Kinderriegels. In Bremen war Akanji sogar Kapitän, da mit Marco Reus der reguläre Spielführer gesperrt fehlte. Kein Bürki oder Götze, sondern eben Akanji führte die Borussen an. Er trug die Binde, aber die Entwicklung zum Führungsspieler ist die fehlende Stufe seiner noch jungen Karriere. Für diesen Schritt fehlt ihm aber noch einiges.

BVB kollabiert im Meisterschaftskampf: Die Geschichte eines Nervenzusammenbruchs © getty 1/18 60 Minuten dominiert, dann folgte beim BVB der nächste unerklärliche Kollaps gegen Bremen. Durch das 2:2 hat Dortmund wohl die letzten Titelchancen verspielt. Es war nicht das erste Mal, dass der BVB im Laufe eines Spiels in sich zusammenfiel. © getty 2/18 Insgesamt elf Punkte verspielte der BVB in dieser Saison nach Führung und gab ausgerechnet in der so wichtigen Rückrunde viermal noch das Heft aus der Hand. SPOX wirft einen Blick zurück. © getty 3/18 27. Oktober 2018: Der BVB startet furios in die Saison, trifft oft in letzter Sekunde zum Sieg und steht nach acht Spieltagen überraschend an der Tabellenspitze. Am 9. Spieltag empfängt der BVB die Hertha aus Berlin. © getty 4/18 Gegen die Berliner bringt Jadon Sancho die Schwarz-Gelben zweimal in Führung, dominiert über weite Strecken nach Belieben, nutzt aber nicht die Chancen zur Vorentscheidung. Hertha meldete sich mit einer Schlussoffensive zurück. © getty 5/18 Der Last-Minute-Ausgleich von Salomon Kalou beschert den Hauptstädtern einen nicht unverdienten Punkt. Der Patzer gegen Berlin schärft jedoch die Sinne. Der BVB fährt sechs Siege in Folge ein und zementiert dadurch die Tabellenführung. © getty 6/18 02. Februar 2019: Mit drei Siegen in Folge im Rücken reist der BVB zur Frankfurter Eintracht und führt nach einer durchwachsenen Anfangsphase mit 1:0 durch einen Treffer von Marco Reus. Chancen zum 2:0 und 3:0 vergab Dortmund jedoch. © getty 7/18 Luka Jovic trifft vor der Pause zum Ausgleich und der BVB lässt Punkte liegen. Weil zeitgleich der FC Bayern gegen Leverkusen verlor, bauten die Dortmunder den Vorsprung lediglich um einen Punkt und nicht um drei Punkte aus. © getty 8/18 09. Februar 2019: Auf das Pokal-Aus gegen Werder Bremen folgt am 21. Spieltag der erste echte Kollaps der Dortmunder. Gegen Hoffenheim führte der BVB bis zur 75. Minute mit 3:0, ehe er zahlreiche Großchancen besonders nach Standards zulässt. © getty 9/18 Belfodil (75./87.) und Kaderabek (83.) treffen Dortmund ins Herz und zum 3:3-Endstand. Bayern gewinnt wenige Stunden später gegen Schalke und verkürzt den Vorsprung des BVB. © getty 10/18 Auf den Kollaps gegen Hoffenheim folgen ein Remis gegen Nürnberg, eine Niederlage gegen Augsburg und das 0:5-Debakel gegen den FC Bayern, der den BVB vor dem Saisonendspurt von der Spitze stößt. © getty 11/18 13. April 2019: Dennoch ist der BVB auch am 29. Spieltag noch dicht dran und empfängt im heimischen Westfalenstadion den FSV Mainz 05. Der BVB gibt in den ersten 45 Minuten die richtige Antwort auf die herbe Pleite in München in der Vorwoche. © getty 12/18 Sancho schnürt schon in der ersten Halbzeit einen Doppelpack und der BVB sieht wie der sichere Sieger aus. Doch es folgt der erneute und unerklärliche Bruch im Spiel. In der Schlussphase dominiert M05 und kommt zum Anschluss. © getty 13/18 BVB-Keeper Roman Bürki sichert mit einer sensationellen Dreifachparade kurz vor Spielende den Sieg. Das Spiel wirft jedoch erneut Fragen bezüglich der psychischen Verfassung der Mannschaft von Lucien Favre auf. © getty 14/18 27. April 2019: Zwei Wochen später folgt der nächste bittere Patzer im Titelrennen. Der BVB verliert das Revierderby gegen Schalke 04 mit 2:4 und dazu noch Kapitän Reus und Rechtsverteidiger Marius Wolf, die beide glatt Rot sehen. © getty 15/18 Ein Videobeweis-Elfmeter kurz nach dem hochverdienten BVB-Führungstor, der Ausgleich und die Schalker Führung durch Sane aus dem Nichts sind zu viel für das schwarz-gelbe Nervenkostüm. Favre erklärt den Titelkampf anschließend für beendet. © getty 16/18 Weil aber der FC Bayern nur einen Tag später gegen Kellerkind Nürnberg nicht über ein 1:1 hinauskommt, hat der BVB auch nach dem Derby-Kollaps nur zwei Zähler Rückstand und immer noch eine Chance auf den Titel. © getty 17/18 04. Mai 2019: Doch nur eine Woche später verspielt der BVB wohl auch diese letzte Chance. Gegen Bremen schenkt der BVB nach 60 dominanten und starken Minuten eine 2:0-Führung her. Erst patzt Keeper Bürki, dann Abwehrchef Akanji. © getty 18/18 Durch die Punkteteilung hat der BVB nun vier Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel wurde nie ein Vier-Punkte-Rückstand nach dem 32. Spieltag noch aufgeholt.

Akanji: Positionsrochaden und Verletzungsprobleme

"Ich muss mehr coachen als früher", findet Akanji. Lautstarkes Pushen und mitreißende Aggressivität ließ Akanji vor allem dann, wenn es nicht so gut lief, vermissen. Wie mit der Mannschaft ging es auch mit Akanji bergab. Bis zur Winterpause gewann er knapp zwei Drittel seiner Zweikämpfe, seitdem nur noch rund 56 Prozent - in Bremen sogar nur 48. Das sind keine schlechten Werte, zeigt aber auch, dass seine Form-Kurve nach unten ging.

Aufgrund der zugespitzten Personalsituation musste Akanji auf unterschiedlichen Positionen aushelfen. Er wechselte von rechts nach links, von links in die Mitte und von der Mitte wieder nach rechts. Das verunsichert, vor allem einen jungen Spieler. Hinzu kam seine Verletzungspause. Anfang der Rückrunde fehlte Akanji wegen einer Hüftverletzung.

Als er wieder fit war, kehrte er mangels Alternativen direkt in die Startelf zurück. Vielleicht alles ein bisschen zu viel für ihn, ein bisschen zu schnell. Für den 23-jährigen Akanji ist es schließlich erst seine zweite volle Saison als Stammspieler in einer ersten Liga. Beim FC Basel verpasste er einst große Teile einer Saison wegen einer Kreuzbandverletzung, zuvor spielte er noch in der zweiten Liga.

Das bisschen Ab nach viel Auf ist in einer Entwicklung ganz normal.

Manuel Akanji im Steckbrief