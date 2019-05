Der FC Bayern kann am 33. Spieltag der Bundesliga-Saison 2018/19 die Meisterschaft gegen RB Leipzig vorzeitig klarmachen. Hier erfahrt ihr, bei welchen Ergebnissen die Münchner schon vor dem letzten Spieltag jubeln dürfen.

Bundesliga: So wird der FC Bayern München heute Meister

Die siebte Meisterschaft in Folge ist für den FC Bayern München nach dem Unentschieden von Borussia Dortmund in der letzten Woche in greifbare Nähe gerückt. Die Bayern führen zwei Spieltage vor Schluss mit vier Punkten vor dem BVB die Tabelle an.

Der FC Bayern München tritt am Samstag bei RB Leipzig an, Borussia Dortmund spielt zuhause gegen Düsseldorf. Der FC Bayern wird Meister, wenn...

die Münchner in Leipzig gewinnen.

München und Dortmund beide nur einen Punkt holen.

München und Dortmund verlieren.

Selbst wenn die Bayern in Leipzig verlieren sollten und Dortmund gegen Düsseldorf nur einen Punkt holt, ist der FC Bayern so gut wie sicher Meister. Der FCB hätte dann vor dem letzten Spieltag zwar nur noch drei Zähler Vorsprung auf den BVB, aber trotzdem eine deutlich bessere Tordifferenz.

FC Bayern München: Meisterschaft aus eigener Kraft sichern

Die Chancen auf die Meisterschaft sind für den FC Bayern sehr gut, trotzdem möchte der FC Bayern München natürlich aus eigener Kraft die Meisterschaft sicherstellen. Das Hinspiel konnte der deutsche Rekordmeister in der Allianz-Arena mit 1:0 für sich entscheiden, auch die Form der Münchner spricht klar für den FCB.

In den letzten fünf Ligaspielen konnte München viermal als Sieger vom Platz gehen, nur im Bayern-Derby gegen den 1. FC Nürnberg mussten die Münchner Federn lassen und kamen nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Da Borussia Dortmund in den letzten Spielen aber öfters mal Punkte liegen ließ, konnte Bayern den Vorsprung seit dem 28. Spieltag kontinuierlich ausbauen.

Die Form des FC Bayern München in den letzten fünf Ligaspielen

Datum Gegner Ergebnis Sa., 06.04.19 Borussia Dortmund (H) 5:0 So., 14.04.19 Fortuna Düsseldorf (A) 4:1 Sa., 20.04.19 Werder Bremen (H) 1:0 So., 28.04.19 1. FC Nürnberg (A) 1:1 Sa., 04.05.19 Hannover 96 (H) 3:1

FC Bayern München: Das Restprogramm in der Bundesliga

Damit Borussia Dortmund Meister werden würde, müsste der BVB seine letzten beiden Saisonspiele gewinnen, während Bayern aus den Spielen gegen Leipzig und nächste Woche gegen Frankfurt maximal zwei Punkte holt.

Datum Uhrzeit Gegner Hinspiel-Ergebnis Sa., 11.05.19 15.30 Uhr RB Leipzig (A) 1:0 Sa., 18.05.19 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt (H) 3:0

Bundesliga: Der 33. Spieltag im Überblick

Während Bayern und Dortmund um die Meisterschaft kämpfen, haben gleich sechs Mannschaften noch die Möglichkeit, in der kommenden Saison international zu spielen.

Datum Uhzeit Heim Auswärts 11.05. 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim Werder Bremen Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf Bayer Leverkusen Schalke 04 RB Leipzig Bayern München VfB Stuttgart VfL Wolfsburg FC Augsburg Hertha BSC Hannover 96 SC Freiburg 1. FC Nürnberg Mönchengladbach 12.05 18 Uhr Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05

Bundesliga: Die Tabelle nach 32 Spieltagen

18 Tore und vier Punkte Vorsprung auf den Verfolger aus Dortmund: Der FC Bayern hat eine sehr gute Ausgangsposition vor den letzten beiden Spieltagen.