Am letzten Spieltag der Bundesliga können sowohl der FC Bayern als auch Borussia Dortmund noch Meister werden. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Fernduell um den Titel live in der Konferenz sehen könnt.

Bundesliga heute live - Meisterkonferenz mit Bayern und BVB im TV und LIVE-STREAM sehen

Das enge Meisterschafts-Rennen im Kampf um den Titel der Bundesliga-Saison 2018/19 geht in die letzte Runde.

Angesichts des spannenden Liga-Zweikampfs zwischen dem FCB und BVB hat sich der Pay-TV-Sender Sky entschieden, das Fern-Duell in einer Meister-Konferenz zu übertragen.

Mit der Live-Berichterstattung zum Fern-Duell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund geht es knapp 20 Minuten vor Anpfiff los. Ab 15.10 Uhr geht folgendes Sky-Duo in der Meisterkonferenz live auf Sendung:

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt, Kommentator: Wolff-Christoph Fuss

Borussia M'Gladbach - Borussia Dortmund, Kommentator: Frank Buschmann

Sky strahlt die Meisterkonferenz auf Sky Sport Bundesliga 2, Sky Sport Bundesliga 2 HD sowie per Livestream auf Sky Go aus.

Bundesliga, 34. Spieltag live: Alle Spiele im TV/LIVESTREAM

Neben der Meisterkonferenz überträgt Sky auch alle Spiele in der gewohnten Sky-Konferenz. Diese läuft - wie üblich - auf Sky Sport Bundesliga 1 und ist im Livestream bei Sky Go abrufbar. Die Vorberichterstattung beginnt am 34. Spieltag um 13.30 Uhr. Folgende Besetzung meldet sich anderthalb Stunden vor Anpfiff des letzten Bundesliga-Spieltags aus dem Sky-Studio:

Moderator: Michael Leopold Experten: Christoph Metzelder & Reiner Calmund

Das Live-Einzelspiel FCB - SGE wird auf Sky Sport Bundesliga 3, die Partie BMG - BVB auf Sky Sport Bundesliga 4 ausgestrahlt. Beide Begegnungen sind außerdem bei Sky Go verfügbar.

Bundesliga-Konferenz heute im LIVETICKER

Selbstverständlich begleitet SPOX alle Spiele der Bundesliga im Liveticker. Zum Live-Spiel FC Bayern - Eintracht Frankfurt geht's hier entlang. Das Gastspiel von Borussia Dortmund in Mönchengladbach könnt ihr hier im Liveticker mitverfolgen.

Alle neun Live-Begegnungen sind hier in der Live-Konferenz bei SPOX verfügbar.

Bundesliga: Aktuelle Lage an der Tabellen-Spitze

