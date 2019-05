Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen FSV Mainz 05 heute im LIVETICKER

Am 33. Spieltag der Bundesligasaison 2018/19 kommt es heute zum Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem FSV Mainz 05. Hier könnt ihr die Partie im LIVETICKER verfolgen.

Eintracht Frankfurt gegen den FSV Mainz 05 im LIVETICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Geleitet wird die Partie heute vom Schiedsrichtergespann um Harm Osmers.

Vor Beginn: Nach dem bitteren Europa-League-Aus im Elfmeterschießen hat die Eintracht die Chance, durch einen Sieg gegen Mainz auf Champions-League-Rang vier vorzurücken und sich somit doch noch für die Königsklasse zu qualifizieren.

Vor Beginn: Aufgrund des Europa-League-Halbfinals der Frankfurter wurde die Partie auf Sonntagabend verschoben. Anstoß ist um 18 Uhr in der Frankfurter Commerzbank-Arena.

Eintracht Frankfurt gegen Mainz heute live im TV und auf DAZN

Die Partie könnt ihr heute ab 18 Uhr auf dem Pay-TV-Sender Sky verfolgen. Die Übertragung beginnt um 18 Uhr auf Sky Bundesliga 1 HD. Für Sky-Abonnenten, die das Spiel heute nicht vor dem Fernseh-Bildschirm verfolgen können, bietet Sky auch einen Livestream in der Sky Go-App an.

Falls ihr Frankfurt gegen Mainz heute nicht live verfolgen könnt, habt ihr die Möglichkeit, schon 40 Minuten nach Abpfiff die ausführlichen Highlights der Partie auf der Streaming-Plattform DAZN nachzuschauen.

Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - G. Fernandes - da Costa, Rode, Gacinovic, Kostic - Paciencia, Rebic

Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - G. Fernandes - da Costa, Rode, Gacinovic, Kostic - Paciencia, Rebic Mainz: F. Müller - Brosinski, Niakhaté, A. Hack, Aaron - Gbamin - Ri. Baku, Latza - Boetius - Mateta, Quaison

Frankfurt gegen Mainz: Die letzten fünf direkten Duelle

Das Hinspiel in Mainz endete mit 2:2, dennoch konnte die Eintracht die vergangenen zwei Heimspiele jeweils mit 3:0 für sich entscheiden.

Datum Heim Auswärts Ergebnis 19.12.18 FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt 2:2 17.03.18 Eintracht Frankfurt FSV Mainz 05 3:0 27.10.17 FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt 1:1 13.05.17 FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt 4:2 20.12.16 Eintracht Frankfurt FSV Mainz 05 3:0

Bundesliga: Die Ergebnisse des 33. Spieltags

Durch ein 0:0 des FC Bayern München gegen RB Leipzig wird die Meisterschaft erst am letzten Spieltag entschieden. Dortmund tritt dann in Mönchengladbach an, die Bayern zuhause gegen Frankfurt.

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts 11.05. 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim 0:1 Werder Bremen Borussia Dortmund 3:2 Fortuna Düsseldorf Bayer Leverkusen 1:1 Schalke 04 RB Leipzig 0:0 Bayern München VfB Stuttgart 3:0 VfL Wolfsburg FC Augsburg 3:4 Hertha BSC Hannover 96 3:0 SC Freiburg 1. FC Nürnberg 0:4 Mönchengladbach 12.05. 18 Uhr Eintracht Frankfurt -:- 1. FSV Mainz 05

Bundesliga: Die Tabelle vor dem Sonntagsspiel des 33. Spieltags

Bayer Leverkusen hat durch das 1:1 gegen den FC Schalke 04 wichtige Punkte im Kampf um die Königsklasse liegengelassen, deshalb kann die Eintracht durch einen Sieg heute an der Werkself und Mönchengladbach vorbeiziehen.