Bundesliga, 2. Liga, 3. Liga: Übertragung der Relegation 2019 im Free-TV

Die drei Relegations-Rückspiele in Liga eins, zwei und drei stehen auf dem Programm. Abgesehen von einer Begegnung werden alle Rückspiele live im Free-TV übertragen. SPOX verrät euch, welche Partien live im Free-TV gezeigt werden.

Hol' dir jetzt deinen DAZN-Gratismonat und genieße alle Highlights des Relegations-Rückspiels Union Berlin - VfB Stuttgart kurz nach Abpfiff auf DAZN.

Relegation 2019: Alle Relegations-Paarungen im Überblick

Das erste Rückspiel der diesjährigen Relegation findet bereits am Sonntag statt. Am späten Nachmittag stehen sich die beiden Reserve-Teams des FC Bayern und des VfL Wolfsburg in München gegenüber. Dabei muss der FC Bayern II einen Zwei-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen.

Schon am Montag steigt das Relegations-Rückspiel zwischen Union und VfB Stuttgart. Während die Berliner um den ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte kämpfen, geht es für die Schwaben um den Klassenerhalt.

Im letzten Entscheidungsspiel, am Dienstag, kommt es zum Duell eines Zweitligisten gegen einen Drittligisten.

Alle anstehenden Relegationsspiele der 1., 2. Bundesliga und 3. Liga im Überblick:

Tag/Datum Anstoß Heim Gast Spielort So., 26.05.19 16.00 Uhr FC Bayern II VfL Wolfsburg II Stadion an der Grünwalder Straße, München Mo., 27.05.19 20.30 Uhr Union Berlin VfB Stuttgart Stadion an der Alten Försterei, Berlin Di., 28.05.19 18.15 Uhr FC Ingolstadt Wehen Wiesbaden Audi-Sportpark, Ingolstadt

Bundesliga-Relegation 2019: Union Berlin - VfB Stuttgart im Free-TV?

Eine Free-TV-Übertragung von der Bundesliga-Relegation 2019 wird es nicht geben. Diese wird ausschließlich und damit exklusiv von Eurosport übertragen.

Eurosport zeigt das Spiel zum einen im Pay-TV auf Eurosport 2 HD Xtra. Zum anderen ist die Partie live und in voller Länge im Stream via Eurosport Player zu sehen.

Der Eurosport Player ist lediglich kostenpflichtig abrufbar und sowohl im monatlichen Jahres Pass (4,99€/Monat), Monats-Pass (6,99€/Monat) als auch im Jahres-Pass (49,99€/Jahr) erhältlich.

Relegation live im Free-TV: Übertragung der Relegationsspiele der 2. und 3. Liga

Im Gegensatz zur Bundesliga-Relegation, die ausschließlich von Eurosport gezeigt wird, werden die Relegations-Rückspiele der 2. sowie 3. Liga im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Für Live-Bilder sorgen zwei öffentlich-rechtliche TV-Sender. Die Zweitliga-Relegation wird im ZDF ausgestrahlt, während das Aufstiegsspiel der 3. Liga live im BR zu sehen sein wird.

Hier ein Überblick zu allen Free-TV-Übertragungen der Relegation:

Datum Übertragungs-Beginn Heim Auswärts Live-Übertragung 26.05.19 16.00 Uhr FC Bayern II VfL Wolfsburg II BR 28.05.19 18.00 Uhr FC Ingolstadt Wehen Wiesbaden ZDF

FC Bayern II - VfL Wolfsburg II, Ingolstadt - Wehen Wiesbaden im LIVESTREAM

Beide oben genannten Live-Begegnungen werden selbstverständlich auch via Livestream verfügbar sein.

Das Duell der beiden Regionalligisten FC Bayern II und VfL Wolfsburg II wird live auf MagentaSport.de und im BR-Livestream übertragen.

Die Zweitliga-Relegation, also das Spiel Ingolstadt - Wehen Wiesbaden, wird live und in voller Länge vom öffentlich-rechtlichen ZDF-Livestream begleitet. Darüber hinaus bietet Eurosport einen kostenpflichtigen Livestream mittels des Eurosport Players an.

Relegation 2019: Hinspiel-Ergebnisse in der Übersicht

Alle Hinspiel-Ergebnisse in der Übersicht (Bundesliga-Relegation, Zweitliga-Relegation, Drittliga-Playoffs):

Relegation Heim-Team Auswärts-Team Ergebnis Bundesliga VfB Stuttgart Union Berlin 2:2 2. Liga Wehen Wiesbaden FC Ingolstadt 1:2 3. Liga VfL Wolfsburg FC Bayern II 3:1