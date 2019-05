Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund (BVB) heute live im LIVE-TICKER

Im Kampf um die Meisterschaft tritt der BVB am 34. Spieltag der Bundesliga in Mönchengladbach an. Das Team von Lucien Favre ist zum Siegen verdammt, wenn man noch am FC Bayern vorbeiziehen will. Gladbach will seinerseits den Champions-League-Einzug perfekt machen.

Borussia Mönchengladbach vs. BVB im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Im Duell der Borussen muss der BVB am Samstag in Gladbach antreten. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr im Borussia-Park.

Gladbach vs. Dortmund heute live: TV-Übertragung, Livestream

Das Duell zwischen Mönchengladbach und dem BVB wird heute vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Das Spiel kann gleich über drei Wege verfolgt werden, so zeigt Sky die Begegnung im Einzelspiel, im Rahmen einer Meisterschafts-Konferenz und in der traditionellen Konferenz.

Kommentar Einzelspiel: Marcus Lindemann

Die Begegnung kann auch über die SkyGo verfolgt werden.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltage