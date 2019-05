BVB (Borussia Dortmund) gegen Fortuna Düsseldorf: Der 33. Spieltag der Bundesliga im LIVE-TICKER

Am 33. Spieltag der Bundesliga treffen der BVB aus Dortmund und Fortuna Düsseldorf aufeinander. Während es für die Fortuna nach einer hervorragenden ersten Saison nach dem Aufstieg um nichts mehr geht, schielt der BVB trotz der zuletzt erlittenen Tiefschläge gegen Schalke und Bremen noch mit einem Auge auf die Meisterschaft. Hier bei SPOX könnt ihr die Partie im LIVE-TICKER mitverfolgen.

Borussia Dortmund vs. Fortuna Düsseldorf im LIVE-TICKER: Vor Spielbeginn

Vor Spielbeginn: Im Hinspiel siegte die Fortuna durch ein Traumtor von Jean Zimmer verdient mit 2:1 und fügte dem damals noch ungeschlagenen BVB die erste Saisonniederlage zu.

Vor Spielbeginn: Auf der Gegenseite dümpelt die Fortuna im grauen Mittelfeld der Tabelle umher. Das Saisonziel, den Abstieg aus der Bundesliga zu vermeiden, haben die Düsseldorfer sensationell mit dem kleinsten Etat der Liga bereits gemeistert - mit den internationalen Plätzen hatte man jedoch zu keinem Zeitpunkt etwas zu tun.

Vor Spielbeginn: Doch nicht nur die eigenen Hausaufgaben muss die Mannschaft von Trainer Lucien Favre erledigen. Aufgrund des immensen Torverhältnis-Vorsprungs von +18 Toren reichen den Bayern nämlich schon zwei Punkte, um den siebten Titel in Folge perfekt zu machen. Ein Ausrutscher der Münchner wäre in Dortmund daher mehr als willkommen.

Vor Spielbeginn: Nach dem vermeidbaren Unentschieden am vergangenen Wochenende gegen Werder Bremen ist die Ausgangslage für den BVB mehr als eindeutig: Holt man gegen Düsseldorf und Mönchengladbach keine sechs Punkte, ist der erträumte Meistertitel wohl Geschichte.

Vor Spielbeginn: Herzlich willkommen zur Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf. Gespielt wird ab 15.30 Uhr im Dortmunder Signal Iduna Park. Schiedsrichter der Partie ist Tobias Stieler.

Dortmund gegen Düsseldorf: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Dem BVB fehlt ausgerechnet auf der Zielgeraden einer turbulenten Saison sein Kapitän. Marco Reus muss nach wie vor aufgrund einer Rotsperre zusehen und kehrt erst am letzten Spieltag in Gladbach zurück in den Kader. Vor dem Heimspiel gegen die Fortuna plagen Favre jedoch noch weitere Personalsorgen. Neben dem ebenfalls rotgesperrten Marius Wolf fallen im Defensivverbund wohl auch Keeper Roman Bürki und Abdou Diallo aus.

Borussia Dortmund : Hitz - Piszczek, Weigl, Akanji, Guerreiro - Witsel, Delaney - Sancho, Götze, Pulisic - Alcacer

: Hitz - Piszczek, Weigl, Akanji, Guerreiro - Witsel, Delaney - Sancho, Götze, Pulisic - Alcacer Fortuna Düsseldorf: Rensing - Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Suttner - Raman, Stöger, Bodzek, Kownacki - Lukebakio, Hennings

BVB - Fortuna: Die Übertragung im TV

Die heutige Begegnung wird live und in voller Länge auf Sky übertragen. Dabei kann zwischen der Samstagskonferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und dem Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 3 HD gewählt werden. Ab 13.30 geht Sky auf Sendung. Via SkyGo gibt es auch einen Livestream.

Borussia Dortmund vs. Fortuna Düsseldorf: Die Highlights

40 Minuten nach Spielende stehen die Highlights des Spiels außerdem per Abruf auf DAZN zur Verfügung.

BVB - Düsseldorf: Das Restprogramm

Am 34. Spieltag muss der BVB zum Saisonabschluss nach Mönchengladbach. Die Fortuna empfängt den aktuellen Tabellenletzten aus Hannover.

Borussia Dortmund

Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft 33 11.05.19 15.30 Uhr Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf 34 18.05.19 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund

Fortuna Düsseldorf

Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft 33 11.05.19 15.30 Uhr Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf 34 18.05.19 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf Hannover 96

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Mit vier Punkten Rückstand auf den Tabellenführer aus München hat der BVB rechnerisch noch eine Chance auf den Meistertitel. Fortuna Düsseldorf steht mit 41 Punkten im Niemandsland der Tabelle auf Rang zehn.