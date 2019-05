Borussia Mönchengladbach - BVB (Dortmund) heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Im Fernduell um die Meisterschaft bleibt Borussia Dortmund nichts anderes übrig als zu siegen und zu hoffen. Borussia Mönchengladbach braucht selbst drei Punkte für die Champions League. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie der Fohlen gegen den BVB im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Mit Biegen und Brechen hat sich der BVB zu einem 3:2-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf gedrungen und damit die letzten Hoffnungen auf die Meisterschaft am Leben gehalten. Weniger als ein Sieg darf es auch in Gladbach nicht sein, wenn man seinen Teil zum Titelgewinn beitragen will. Die andere Borussia steht ihrerseits auch nicht ohne Druck da. Mönchengladbach hält aktuell Tabellenplatz vier und damit den letzten Platz, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt.

Borussia Mönchengladbach - BVB heute live im TV und Livestream

Das Duell der beiden Borussias wird heute vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Das Spiel kann gleich über drei Wege verfolgt werden, so zeigt Sky die Begegnung im Einzelspiel, im Rahmen einer Meisterschafts-Konferenz und in der traditionellen Konferenz.

Kommentar Einzelspiel: Marcus Lindemann

Die Begegnung kann auch über die SkyGo-App im Livestream verfolgt werden.

Gladbach gegen Borussia Dortmund im LIVETICKER

Für die Fans, die nicht die Gelegenheit haben, das Spiel im Fernsehen mitzuerleben, gibt es bei SPOX gewohnterweise den LIVETICKER. Dieser deckt minütlich alle Entwicklungen im spannenden Meisterschaftskampf auf.

BMG vs. BVB: Die Highlights auf DAZN

Um kurz nach 18 Uhr können alle Fans, die das Spiel nicht live im TV verfolgen haben können, die Spielzusammenfassung der Partie Gladbach gegen Dortmund sehen. DAZN zeigt die Highlights der Bundesligabegegnungen nämlich schon 40 Minuten nach Abpfiff.

DAZN präsentiert die Zusammenfassungen der Bundesliga und der 2. Liga sowie internationalen Fußball aus den wichtigsten Ligen Europas und der Welt live. Außerdem zeigt die Streaming-Plattform auch das Finale der Champions League und der Europa League.

Idealerweise bietet sich hierfür die Nutzung des kostenlosen Probemonats an. Nach Ablauf von diesem fällt für das monatlich kündbare Abonnement eine Gebühr von lediglich 9,99 Euro pro Monat an.

Borussia gegen Borussia: Anstoß, Austragungsort und Schiedsrichter

Der Borussiapark erwartet die elektrisierende Begegnung mit Traditionscharakter um 15.30 Uhr. Das ist auch die Uhrzeit, zu der alle acht weiteren Begegnungen am letzten Spieltag angepfiffen werden.

Folgendes Gespann wird die Partie in Mönchengladbach leiten:

Schiedsrichter: Manuel Gräfe

Manuel Gräfe Assistenten: Guido Kleve, Markus Sinn

Guido Kleve, Markus Sinn Vierter Offizieller: Harm Osmers

Harm Osmers VAR: Bastian Dankert

Borussia Mönchengladbach: Alles auf Sieg?

2015 durfte sich Borussia Mönchengladbach in der Champions-League-Gruppenphase mit Manchester City, Juventus und dem FC Sevilla messen. Seit dem warten die Fohlen auf Fußball in der Königsklasse.

Nun soll es wieder soweit sein. Damit Dieter Hecking der Borussia aber das größtmögliche Abschiedsgeschenkt machen kann, sollte ein Sieg her. Punktgleich mit Mönchengladbach liegt nämlich Bayer Leverkusen auf Platz fünf und Eintracht Frankfurt ein Punkt dahinter auf sechs.

Dementsprechend kann die Borussia nur bei einem Sieg gegen Dortmund von der Champions League träumen. Und selbst der könnte nicht reichen. Bayer würde mit einem um zwei Tore höher ausfallendem Sieg an Gladbach vorbeiziehen.

Die Form von Borussia Mönchengladbach in den letzten fünf Pflichtspielen

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 11.05. Bundesliga 1. FC Nürnberg Borussia M'Gladbach 0:4 04.05. Bundesliga Borussia M'Gladbach TSG 1899 Hoffenheim 2:2 27.04. Bundesliga VfB Stuttgart Borussia M'Gladbach 1:0 20.04. Bundesliga Borussia M'Gladbach RB Leipzig 1:2 13.04. Bundesliga Hannover 96 Borussia M'Gladbach 0:1

BVB: Siegen, warten und auf den Meistertitel hoffen

Das Jahr des BVB war nichts anderes als eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Endet sie jedoch tatsächlich noch einmal mit einem Hoch? Dafür verantwortlich ist man selbst nur zum Teil.

Während der BVB nämlich beim Gastauftritt in Gladbach unter allen Umständen gewinnen muss, soll es mit dem ersten Titelgewinn seit 2012 wieder etwas werden, muss der FC Bayern München gleichzeitig daheim gegen Eintracht Frankfurt verlieren. Allzu viel spricht also nicht für den BVB.

Die Borussia tat sich in der vergangenen Wochen gehörig schwer. Vor allem die Niederlage im Revierderby gegen Schalke 04 war ein herber Rückschlag. In diesem holte sich Marco Reus die Rote Karte ab. Der steht nun erstmals seit der 2:4-Niederlage wieder zur Verfügung und kann bei der Mission Wunder-Meisterschaft mitwirken.

Die Form von Borussia Dortmund in den letzten fünf Pflichtspielen

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 11.05. Bundesliga Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf 3:2 04.05. Bundesliga Werder Bremen Borussia Dortmund 2:2 27.04. Bundesliga Borussia Dortmund FC Schalke 04 2:4 21.04. Bundesliga SC Freiburg Borussia Dortmund 0:4 13.04. Bundesliga Borussia Dortmund FSV Mainz 05 2:1

Bundesliga: Der 34. Spieltag im Überblick

Der Meisterschaftskampf zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund elektrisiert das Land. Der Kampf um Europa ist ebenfalls von sehr großer Bedeutung. In diesem nehmen neben Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg, TSG Hoffenheim und Werder Bremen teil.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 18.05. 15.30 Uhr Hertha BSC Bayer Leverkusen Borussia M'Gladbach Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf Hannover 96 SC Freiburg 1. FC Nürnberg FSV Mainz 05 TSG 1899 Hoffenheim Werder Bremen RB Leipzig FC Schalke 04 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg FC Augsburg FC Bayern Eintracht Frankfurt

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag

Im Abstiegskampf ist derweil alles klar. Für den VfB Stuttgart heißt es demnächst Relegation. Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg finden sich in der kommenden Saison in der 2. Liga wieder.