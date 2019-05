Bayern München heute live: FCB bei der SpVgg Lindau im TV und Livestream sehen

Kurz vor der Sommerpause steht für die Spieler des FC Bayern München ein letztes Testspiel an. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie des Meisters und Pokalsiegers bei der Spielvereinigung Lindau im TV und Livestream verfolgen könnt.

Anlässlich des 100. Geburtstages der Spielvereinigung gastiert der frisch gebackene Double-Sieger zum letzten Spiel vor der wohl verdienten Pause am Bodensee. Werner Mang, bekannter Schönheitschirurg und gleichzeitig Präsident des Kreisligisten, stellte über seinen Freund Franz Beckenbauer den Kontakt zum FCB her und ermöglichte so das Spiel.

SpVgg Lindau vs. FC Bayern heute live: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Freundschaftsspiel zwischen Lindau und Bayern findet am heutigen Mittwoch um 18 Uhr statt. Austragungsort ist das Stadion in der Reutiner Straße in Lindau. Die 8.000 verfügbaren Tickets für die Partie sind längst vergriffen.

Lindau gegen Bayern München heute live: TV, Livestream, Übertragung

Der FC Bayern München zeigt das Spiel beim Drittplatzierten der Kreisliga A (Staffel Bodensee) auf mehreren Kanälen: Neben der frei empfangbaren Übertragung auf der Homepage - hier ist im Anschluss auch eine Zusammenfassung zu sehen -, ist die Begegnung auch auf dem klubeigenen YouTube- und Facebook-Channel sowie im FC Bayern-TV live und in voller Länge zu sehen.

FC Bayern München: Die letzten Spiele der Saison 2018/19

Nach dem perfekten Saisonabschluss in der Liga und dem Pokal reiste der FC Bayern bereits am Montag zu einem Retterspiel zum 1. FC Kaiserslautern. Robert Lewandowski traf im Fritz-Walter-Stadion zum 1:1. Auch zahlreiche Spieler aus der zweiten Reihe erhielten gegen den Drittligisten Einsatzzeiten.

Wettbewerb Datum Gegner Ergebnis Freundschaftsspiel 27. Mai 2019 1. FC Kaiserslautern 1:1 DFB-Pokal 25. Mai 2019 RB Leipzig 3:0 Bundesliga 18. Mai 2019 Eintracht Frankfurt 5:1 Bundesliga 11. Mai 2019 RB Leipzig 0:0 Bundesliga 4. Mai 2019 Hannover 96 3:1

FC Bayern - mögliche Zu- und Abgänge: Gerüchte um Dybala PAULO DYBALA: Wie der "Corriere dello Sport" berichtet, bereiten die Bayern ein 80-Millionen-Euro-Angebot für den Juventus-Stürmer vor. Drei Probleme gibt es dabei: Laut der Zeitung müsste der FCB mindestens 100 Millionen Euro auf den Tisch legen. Außerdem erklärte Dybala erst kürzlich, dass er in Turin bleiben möchte. Auch Juve will den Spieler halten. LEROY SANE: Die Münchner haben ja längst bestätigt, dass sie versuchen wollen, Leroy Sane von Manchester City an die Isar zu lotsen. Nun gab FCB-Präsident Uli Hoeneß in der "SportBild" ein Update: "Ich denke, dass der finanzielle Rahmen sehr schwierig wird. Das ganze Paket ist schwierig." Heißt: Ein Sane-Transfer ist unter dem Strich womöglich zu teuer. JEROME BOATENG: Hoeneß hat dem Innenverteidiger nahegelegt, sich einen neuen Verein zu suchen. Laut "Bild" gibt es Kontakt zu Inter Mailand. Außerdem werden in unterschiedlichen Medien Juventus Turin, Manchester United, der FC Arsenal, Paris St. Germain und sogar Real Madrid als mögliche Abnehmer gehandelt. MAX KRUSE: Laut "Sport1" beschäftigt sich der FC Bayern mit Kruse, der seinen auslaufenden Vertrag bei Werder nicht verlängert. Die "Bild" berichtet derweil, dass der Stürmer ein Angebot von Fenerbahce vorliegen habe. CALLUM HUDSON-ODOI: Obwohl der Chelsea-Youngster nach Informationen von SPOX und Goal ein Transfergesuch bei den Blues eingereicht hatte und einen Wechsel zum FC Bayern forderte, kam es im Winter nicht zum Transfer. Eine Verlängerung seines bis 2020 datierten Vertrags lehnte er ab. Die Blues beharren laut der "Times" jedoch auf den Kontrakt und würden einen ablösefreien Abgang in Kauf nehmen. Schließlich verhindert Chelseas Transfersperre mögliche Ersatz-Einkäufe. Am Ostermontag dann der Schock: Hudson-Odoi riss sich im Spiel gegen Burnley die Achillessehne und fällt wohl mindestens sechs Monate aus. Das könnte erheblichen Einfluss auf die Bemühungen des FCB um den Youngster haben. Nach Informationen von SPOX und Goal will Chelsea trotz der Verletzung mit Hudson-Odoi verlängern. Das Vertragsangebot soll ein wöchentliches Gehalt von rund 115.000 Euro für den Nationalspieler vorsehen, was einem Jahresgehalt von 6 Mio. Euro entspräche. Bayern-Boss Rummenigge sagte nun bei "Sky" zu diesem Thema: "Er muss jetzt erstmal wieder gesund werden. Ich möchte nicht so sehr über Spieler reden, die noch einen Vertrag bis zum 30.6.2020 haben." JANN-FIETE ARP: "Ich gehe zu Bayern München. Es ist für alle Beteiligten die beste Lösung", erklärte der 19 Jahre alte Stürmer nach dem 3:0-Sieg des HSV über Absteiger Duisburg: "Ich denke, dass mir ein Tapetenwechsel gut tun wird." RODRIGO: Nach Lucas Hernandez könnten die Bayern noch ein weiteres Atletico-Juwel abgreifen. "ESPN" berichtet, dass der FCB auch bei Rodrigo in den Transfer-Poker eingestiegen ist. Der 22-Jährige hat sich diese Saison bei den Madrilenen im Mittelfeld etabliert. Er kam letzten Sommer für 25 Millionen Euro zu Atletico. Doch Bayern ist nicht alleiniger Rodrigo-Interessent. Die AS berichtet, dass Manchester City dem Mittelfeldspieler ein formelles Angebot unterbreitet hat. Ab 70 Millionen Euro ist er durch seine Ausstiegsklausel zu haben. NICOLAS PEPE: Mit 20 Toren und elf Vorlagen ist der Ivorer der Shooting-Star der Ligue 1. OSC Lille kann den Flügelspieler nicht halten, einen Abgang im Sommer bestätigte der Verein bereits. Wohin ist aber noch offen. "Wir befinden uns in Verhandlungen. Eine Entscheidung wurde noch nicht getroffen", sagte Pepes Berater Khiat dem Radio RTL: "Bayern oder ein anderer Klub. Nicolas wird nicht einfach irgendwo hingehen. Wir haben uns noch nicht für eine Liga entschieden." Der FCB hat laut beIN Sports bereits vor einigen Wochen ein Angebot in Höhe von 80 Mio. Euro für Pepe abgegeben. Die Verhandlungen sind aber offenbar im Sand verlaufen. Wie die SportBild am 9. Mai vermeldete, ist Pepe kein Thema mehr beim FC Bayern. TIMO WERNER: Könnte ebenfalls im Sommer 2019 zum FC Bayern München wechseln. Wie die Sport Bild berichtet, ist sich der Rekordmeister schon länger mit Werner einig, will Werner aber nun schon im Sommer holen, statt auf sein Vertragsende 2020 zu warten. Leipzig hofft aber weiter, mit Werner zu verlängern. Neu-Coach Nagelsmann sagte in der "Sport Bild": "Wir wünschen uns alle, dass er bleibt. Wenn er nicht verlängert, ist es schwierig, dass solch ein Spieler ablösefrei geht." HAKIM ZIYECH soll ganz besonders im Fokus des FC Bayern stehen. Dies berichtet die SZ und spricht von "intensiven" Bemühungen seitens des Rekordmeisters. Ziyech hatte kürzlich betont, dass er sich einen Wechsel im Sommer vorstellen könne. Bei Ajax mit Vertrag bis 2021 ausgestattet wird Ziyech allerdings teuer. "Wir haben Hakim bei seiner Ankunft versprochen, einem guten Transfer zuzustimen", sagte Sportdirektor Overmars zuletzt dem Telegraaf. KAI HAVERTZ: "Kai wird im Sommer definitiv bleiben", sagt Bayer-Sportdirektor Rudi Völler immer dann, wenn er auf die zahlreichen europäischen Schwergewichte angesprochen wird, die ein bis zwei Augen auf Havertz geworfen haben sollen. Ein Jahr später könnte das "Jahrhunderttalent" (Völler) aus der Bayer-Jugend, das von Barca, ManCity, Real Madrid und PSG beobachtet wird, den Verein verlassen. Die Bayern haben nach Angaben der "Sport Bild" einen Transfer für 2020 ins Auge gefasst. Dem Blatt zufolge erwägt der FCB 75 Millionen Euro zu zahlen. Die Ablöse könnte der Knackpunkt werden, da Leverkusen offenbar 100 Millionen Euro fordert und Havertz keine Ausstiegsklausel besitzt. Zuletzt verkündete Reiner Calmund in der "Bild": "Kai Havertz wird im nächsten Jahr zum FC Bayern gehen, nicht in diesem Jahr. Da wird er nicht wechseln." Die Zukunft von JAMES RODRIGUEZ bleibt ungewiss. Bisher deuteten viele Zeichen auf einen Verbleib in München. Die Pläne der Bayern scheinen jedoch andere zu sein. Wie die "Marca" berichtet, hat James weder beim FCB noch bei Real eine Zukunft. Der Spieler habe in den Vorstellungen von Kovac einfach keinen Platz. Abnehmer gäbe es reichlich. Neben Napoli soll unter anderem auch der FC Arsenal, PSG und Juventus zum engeren Interessenten-Kreis gehören. RAFINHA: Der 33-Jährige wird den FCB im Sommer verlassen. Wohin, ist noch unklar. Bei Fox sprach er von "Top-Angeboten": "Ich habe nicht erwartet, dass solche Angebote kommen. Es war nicht nur eines, sondern drei. Von großen Klubs, die in der CL spielen." FRANCK RIBERY: Der Franzose wird seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Ribery wird gemeinsam mit Arjen Robben 2020 ein großes Abschiedsspiel bekommen. "Der Abschied wird nicht leicht werden, aber wir dürfen nie vergessen, was wir zusammen erreicht haben", sagte Ribery. Und Rummenigge meinte: "Wir werden Franck und Arjen einen großartigen und emotionalen Abschied bereiten." Wie es für den 36-Jährigen weitergeht, ist unklar. Er würde aber gerne weiterspielen. Ein Ex-Klub bemüht sich offenbar um eine Rückkehr von FR7. Laut Bild will Galatasaray Ribery zurückholen. Dort spielte er von Januar bis Juli 2005. Nach Angaben der Zeitung könne sich Ribery eine Rückkehr gar vorstellen. Er genießt große Beliebtheit in Istanbul. ARJEN ROBBEN: Der 35-Jährige erklärte bereits in der Winterpause, dass er den FCB im Sommer verlassen werde. Wohin? Das ist noch offen. Im Gespräch: Robbens Jugendklub Groningen und PSV Eindhoven. Auch Inter Mailand und der FC Toronto sind offenbar im Rennen. Doch auch ein Karriereende scheint nicht ausgeschlossen. Von einem Angebot müsse er "wirklich zu 100 Prozent" überzeugt sein.

FC Bayern München: Transfers zur neuen Saison

Bereits seit Längerem steht fest, dass die Routiniers Franck Ribery, Arjen Robben und Rafinha den FC Bayern verlassen werden. Demgegenüber stehen die Transfers von Lucas Hernandez und Benjamin Pavard, die die Abwehr verstärken sollen. Gerüchte kursieren unter anderem um Jerome Boateng und Leroy Sane.