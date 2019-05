Bundesliga: Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER

Zum Abschluss des 32. Spieltags empfängt Bayer Leverkusen die Frankfurter Eintracht. Mit einem Sieg wäre die SGE der Qualifikation für die Champions League ganz nah. Holt die Werkself jedoch die drei Punkten, ist sie zwei Spieltage vor Schluss mittendrin im Kampf um die Königsklasse. SPOX begleitet das Duell um Europa am Sonntagabend hier im LIVETICKER.

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt: Das Duell um Europa im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Doch das Leben in der Bundesliga findet bekanntermaßen nicht im Konjunktiv statt. "Entscheidend is' immer noch auf'm Platz", sagte schon Alfred "Adi" Preißler. Denn mit Bayer Leverkusen wartet ein echter Prüfstein auf die SGE. Während Frankfurt durch die Doppelbelastung in der Europa League und dem knallharten Hinspiel-Fight im Halbfinale gegen den FC Chelsea kräftemäßig auf dem Zahnfleisch geht, kommt die Werkself mit der breiten Brust von drei Siegen in Folge und der Hoffnung auf die Champions League ins Spiel.

Vor Beginn: Die Ausgangslage vor dem Spiel ist klar: Die Frankfurter Eintracht hat heute nach dem Remis zwischen Gladbach und Hoffenheim die Chance, einen Riesenschritt in Richtung Champions-League-Qualifikation zu machen. Bei einem Sieg hätte die SGE zwei Spieltage vor Schluss fünf Punkte Vorsprung auf die Gladbacher. Aufgrund des klar besseren Torverhältnisses gegenüber Wolfsburg und der Elf vom Niederrhein würde ein Punkt aus den noch ausstehenden Spielen gegen Mainz und Bayern für die Königsklasse reichen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum abschließenden Spiel des 32. Spieltags in der Fußball-Bundesliga zwischen Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Anstoß der Partie ist um 18 Uhr in der Leverkusener BayArena. Der Unparteiische der Begegnung ist Robert Hartmann.

Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt: Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt geht aufgrund der Doppelbelastung mit Europa League und Bundesliga kräftemäßig auf dem Zahnfleisch. Der Hinspiel-Fight gegen den FC Chelsea im Halbfinale hat nochmals an den Kräften gezehrt. "Bei Seppl Rode war es glaube ich am Schlimmsten", sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem Spiel in Leverkusen.

"Der hat sich schon vor der Pause den rechten Zeh verstaucht, dann kriegt er einen Schlag aufs Auge, hat ein blaues Auge. Dann Dopingkontrolle bis in die frühen Morgenstunden. Wenn man ihn heute anschaut, glaubt man, er war im Boxring und musste über zwölf Runden gehen", sagte Hütter. Trotz seines Zustands nach dem Spiel gegen Chelsea dürfte Rode aber gegen Leverkusen in der Startelf stehen.

Anders liegt der Fall bei Sebastien Haller, der seit Wochen an einer mysteriösen Bauchmuskelverletzung laboriert. "Die Therapie ist gut angeschlagen. Wir haben intern diskutiert und sind sehr zuversichtlich, dass er in dieser Saison noch einmal spielt. Für Leverkusen ist er kein Thema, aber vielleicht reicht es schon fürs Rückspiel gegen Chelsea", sagte Hütter.

Während die Eintracht also mit ein paar personellen Dellen nach Leverkusen reist, kann Bayer-Trainer Peter Bosz fast auf die gesamte Kaderbreite zurückgreifen. Lediglich Karim Bellarabi (Muskelsehnenverletzung), Leon Bailey (Muskelverletzung) und der Langzeitverletzte Joel Pohjanpalo fehlen. So könnten Hütter und Bosz ihre Mannschaften am Sonntag spielen lassen:

Bayer Leverkusen: Hradecky - Tah, S. Bender, Wendell - Aranguiz, Baumgartlinger - Weiser, Havertz, Brandt, Volland - Alario

Hradecky - Tah, S. Bender, Wendell - Aranguiz, Baumgartlinger - Weiser, Havertz, Brandt, Volland - Alario Eintracht Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - G. Fernandes - da Costa, Kostic - Rode, Gacinovic - Jovic, Rebic

Bayer 04 vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV oder LIVE-STREAM

Das abschließende Duell des 32. Spieltags am heutigen Sonntag zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt wird ausschließlich im Pay-TV zu sehen sein. Sky hat die eklusiven Übertragunsgrechte für diese Partie. Lediglich die Freitags- und Montagsspiele, sowie ein optionales frühes Sonntagsspiel überträgt der Sportsender Eurosport.

Neben der herkömmlichen Ausstrahlung im TV bietet Sky seinen Kunden via Sky Go auch einen Livestream zum Spiel an. Eine halbe Stunde vor Anpfiff der Begegnung startet der Pay-TV-Sender mit der Vorberichterstattung.

Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt: Highlights zum Spiel

Alle Highlights des Duells um Europa zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt sind bereits 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN abrufbar. Der Streaming-Dienst bietet darüber hinaus zu allen Partien des 32. Spieltags die Highlights sowie ein Matchday-Feature mit exklusiven Stimmen an.

Bundesliga-Tabelle: SGE und B04 im Kampf um Europa

Neben Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen dürfen sich noch drei andere Teams berechtigte Hoffnungen auf die Champions-League-Qualifikation machen. Borussia Mönchengladbach und die TSG 1899 Hoffenheim nahmen sich am 32. Spieltag durch ein 2:2 jedoch gegenseitig die Punkte weg, während Wolfsburg dei Punkte gegen Nürnberg einfuhr und wieder mitten drin im Kampf um die Königsklasse ist.

Werder Bremen kam gegen Borussia Dortmund zwar zu einem achtbaren Unentschiedenm, hat allerdings zwei Spieltage vor Schluss vier Punkte Rückstand auf die Europa-League-Ränge und wohl keine Chance mehr, noch einzugreifen.