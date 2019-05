Bundesliga-Relegation: Wer kommentiert heute VfB Stuttgart gegen Union Berlin?

Im Hinspiel der Relegation um die erste Bundesliga ist der VfB Stuttgart heute gegen Union Berlin gefordert. Hier bei SPOX verraten wir euch, wer das Spiel live kommentiert.

Wer kommentiert heute Stuttgart gegen Union?

Die Live-Übertragung der Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin übernimmt der Sender Eurosport auf dem Pay-TV-Kanal Eurosport 2 HD xtra und im Livestream im Eurosport Player. Dort wird die Begegnung ab 19.30 Uhr übertragen.

Den Vorbericht bis zum Anstoß um 20.30 Uhr gestalten Experte Matthias Sammer und Moderator Jan Henkel.

Das komplette Spiel wird anschließend von Sportreporter Robert Hunke moderiert. Dieser ist bei dem Sender seit 2018 für den Kommentar von Bundesliga- und Eishockeyspielen zuständig.

Die Übertragung der Bundesliga-Relegation:

Datum Übertragung Heim Gast Sender/Stream 23. Mai, 20.30 Uhr Live VfB Stuttgart Union Berlin Eurosport 2/Eurosport Player 23. Mai, ca. 23.00 Uhr Highlights VfB Stuttgart Union Berlin DAZN

Die Highlights der Relegation zwischen VfB und Union

Wer sich das Heimspiel von Stuttgart gegen Union Berlin nicht live ansehen kann, für den hat DAZN das passende Paket im Angebot. Denn beim Streamingdienst werden circa 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Partie zu sehen sein.

Stuttgart gegen Union im Liveticker

Wollt ihr das Relegation-Hinspiel auch ohne Bildmaterial live verfolgen, dann könnt ihr das im Liveticker von SPOX tun. Alle wichtigen Szenen kann man hier während des Spiels mitlesen und so immer auf dem aktuellen Stand der Dinge bleiben.

VfB Stuttgart erstmals in der Relegation

Erstmals in der Vereinsgeschichte muss sich der VfB Stuttgart in der Relegation beweisen. Im Hinspiel hat der Bundesligist das Heimrecht auf seiner Seite und wird versuchen, sich eine möglichst komfortable Ausgangslage vor dem Rückspiel am 27. Mai zu erarbeiten.

VfB-Trainer Nico Willig weiß allerdings, dass heute noch lange keine Vorentscheidung getroffen werden kann. "Beide Spiele in Summe sind wichtig. Das werden wir klar so planen und während der Heimpartie so steuern. Gerade die beiden Halbfinals in der Champions League haben gezeigt, dass es nicht nur mit einem Spiel getan ist", sagte der Coach vor der Partie.

Die Relegation im Überblick:

Datum Uhrzeit Heim Gast Do., 23. Mai 20.30 Uhr VfB Stuttgart Union Berlin Mo., 27. Mai 20.30 Uhr Union Berlin VfB Stuttgart

Union träumt vom Aufstieg

Für den direkten Bundesliga-Aufstieg waren es in dieser Saison sechs Tore zu wenig. Nach zehn Jahren in der zweiten Liga soll die gewonnene Stabilität jetzt für den Durchbruch ins Oberhaus sorgen. Dabei hat Union-Stürmer Joshua Mess bereits jetzt historisches im Sinn, wie er im Interview nach dem letzten Ligaspiel gegen Bochum verlauten ließ: "Für die Stuttgarter geht es ums Überleben, für uns darum, Geschichte zu schreiben."