Bundesliga: Yussuf Poulsen wünscht sich Werner-Verbleib bei RB Leipzig

11/21

2009: FSV MAINZ 05 (Halbfinale): Die Mainzer, die in dieser Saison in die Bundesliga aufstiegen, schalteten im Viertelfinale Spitzenteam Schalke 04 aus und unterlagen in der Vorschlussrunde Bayer Leverkusen im Elfmeterschießen. Den Cup holte sich Bremen.