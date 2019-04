FC Schalke 04 vor Derby gegen BVB: Bentaleb-Verbannung für Stevens alternativlos

Der FC Schalke 04 muss im Revierderby bei Borussia Dortmund am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) auf fünf Profis verzichten. Außerdem äußerte sich Huub Stevens auf der Pressekonferenz am Donnerstag zur erneuten Strafversetzung von Nabil Bentaleb in die Schalker U23.

"Ich gehe nicht in Details. Aber glauben sie mir, dass es nicht umsonst ist. Wir mussten diese Maßnahme ergreifen. Ich finde es schade, dass ich es tun muss. Ich konnte nicht anders. Aber es ist ein Mannschaftssport, es geht nicht um einen Spieler", erklärte Stevens. Verschiedene Medien hatten gemutmaßt, dass Bentaleb den verpflichtenden Deutsch-Kurs geschwänzt habe.

Stevens sagte aber noch etwas zu ersten Verbannung des Algeriers Mitte März: "Ich habe gelesen, dass Nabil bei einem Spiel, bei dem er gefehlt hat, bei seiner schwangeren Frau im Krankenhaus gewesen sein soll. Das war am Samstag. Wir haben am Sonntag gefragt, was mit seiner Frau ist - und da war alles in Ordnung. Am Dienstag oder Mittwoch sind wir nach Sevilla gereist und dann sind seine Kinder am Donnerstag auf die Welt gekommen. Seine Frau ist am Mittwoch ins Krankenhaus gegangen. Ich habe ihm als einem der Ersten gratuliert."

Schalke 04 ohne fünf Profis ins Derby beim BVB

Während Stevens also erneut aus sanktionären Gründen auf Bentaleb verzichtet, muss er im 175. Derby gegen den BVB gezwungenermaßen auf Sascha Riether, Steven Skrzybski, Jewgeni Konopljanka, Alessandro Schöpf und Mark Uth verzichten.

"Es sind genügend Spieler für das Derby einsatzfähig", sagte der Niederländer, der die angespannte Personalsituation beim abgestürzten Vizemeister nicht groß thematisieren wollte.

Die Knappen sind seit fast sieben Jahren ohne Auswärtssieg beim schwarz-gelben Erzrivalen. Der bis dato letzte Coub gelang den Königsblauen am 20. Oktober 2012. Auch damals war Stevens beim 2:1-Sieg der Schalker Trainer.