Bundesliga: Enkel von Franz Beckenbauer winkt Profivertrag bei Hannover 96

Luca Beckenbauer winkt offenbar ein Profivertrag bei Hannover 96. Der Enkel von Fußball-Legende Franz Beckenbauer ist derzeit Kapitän von Hannovers U19 und hat sich in dieser Rolle augenscheinlich für höhere Aufgaben empfohlen.

"Er braucht natürlich noch Zeit. Aber perspektivisch wird Luca Beckenbauer so eingeschätzt, dass er für einen Profivertrag infrage kommt", sagte 96-Präsident Martin Kind gegenüber der Bild.

Der 18 Jahre alte Innenverteidiger durfte schon mehrfach bei den Profis mittrainieren und soll sich über die U23 in der Regionalliga Nord weiter an die Profimannschaft der Niedersachsen heranarbeiten.

Hannovers Nachwuchschef Michael Tarant gehört zu den größten Förderern des Youngsters und holte ihn vor einem Jahr aus der Jugend des FC Schalke 04 zu den Hannoveranern.

"Der Name ist eine hohe Bürde, jeder denkt gleich an seinen berühmten Opa. Ich habe damals mit dem Franz telefoniert und ihm erklärt, dass 96 ein guter Schritt wäre. Hier kann er sich in Ruhe weiterentwickeln", sagte Taranat der Bild : "Luca ist sehr ehrgeizig, er übernimmt als Kapitän Verantwortung und macht seine Sache sehr gut."

Auch Franz Beckenbauer hofft, dass sein Enkel diese Chance, im Profifußball Fuß zu fassen, ergreift: "Ich würde mich sehr freuen, wenn es klappt. Luca hatte beim FC Bayern und auf Schalke eine tolle Ausbildung, die ihm sicher helfen wird", sagte der Weltmeister von 1974.