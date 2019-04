BVB-Präsident Reinhard Rauball: "Man gönnt uns den Sieg gegen die Bayern"

Reinhard Rauball von Borussia Dortmund sieht die Sympathien vor dem Duell mit dem FC Bayern München (Sa., 18.30 Uhr) klar verteilt. Der BVB-Präsident will nach der bislang starken Saison nun auch nach dem Titel greifen.

"Ich spüre, dass mich eine enorme Anzahl von Personen anspricht und uns den Sieg gönnt", sagte Rauball am Montagabend im Deutschen Fußballmuseum. Der BVB-Präsident blickt dem Duell mit dem FC Bayern gespannt entgegen. Nicht zuletzt, weil es vielleicht eine Vorentscheidung in der Meisterschaft bedeutet.

Was für Dortmund lange ein Tabu war, wird inzwischen frei ausgesprochen: "Wenn man in dieser Ausgangsposition ist, dann bleibt einem natürlich nichts anderes übrig, als zu sagen: Wir wollen am Ende natürlich auch da stehen, wo wir jetzt stehen", erklärte Rauball. Mit zwei Punkten Vorsprung geht der BVB in das Spitzenduell.

Trikot-Leak - Reiht sich dieses BVB-Jersey in die Dortmunder Historie ein? © getty 1/22 Die Webseite Footy Headlines lüftet regelmäßig Geheimnisse um die neuen Jerseys. Nun hat sie das voraussichtliche Trikot von Borussia Dortmund für die Saison 2019/20 gezeigt. SPOX zeigt die Geschichte der Dortmunder Trikots. © getty 2/22 Saison 1999/2000 - Platzierung: 11., Punkte: 40, DFB Pokal: 3. Runde, Europa (UEFA Cup): 3. Runde. © getty 3/22 Saison 2000/01 - Platzierung: 3., Punkte: 58, DFB Pokal 2. Runde, Europa: nicht qualifiziert. © getty 4/22 Saison 2001/02 - Platzierung: Meister, Punkte: 70, DFB Pokal: 2. Runde, Europa (UEFA Cup): Finale. © getty 5/22 Saison 2002/03 - Platzierung: 3., Punkte: 58, DFB Pokal: 2. Runde, Europa (Champions League): 2. Runde. © getty 6/22 Saison 2003/04 - Platzierung: 6., Punkte: 55, DFB Pokal: 2. Runde, Europa (UEFA Cup): 2. Runde. © getty 7/22 Saison 2004/05 - Platzierung: 7., Punkte: 55, DFB Pokal: 3. Runde, Europa: nicht qualifiziert. © getty 8/22 Saison 2005/06 - Platzierung: 7., Punkte: 46, DFB Pokal: 1. Runde, Europa: nicht qualifiziert. © getty 9/22 Saison 2006/07 - Platzierung: 9., Punkte: 44, DFB Pokal: 2. Runde, Europa: nicht qualifiziert. © getty 10/22 Saison 2007/08 - Platzierung: 13., Punkte: 40, DFB Pokal: Finale, Europa: nicht qualifiziert. © getty 11/22 Saison 2008/09 - Platzierung: 6., Punkte: 59, DFB Pokal: Achtelfinale, Europa (UEFA Cup): 1. Runde. © getty 12/22 Saison 2009/10 - Platzierung: 5., Punkte: 57, DFB Pokal: 3. Runde, Europa: nicht qualifiziert. © getty 13/22 Saison 2010/11 - Platzierung: Meister, Punkte: 75, DFB Pokal: 2. Runde, Europa (Europa League): Vorrunde. © getty 14/22 Saison 2011/12 - Platzierung: Meister, Punkte: 81, DFB Pokal: Sieger, Europa (Champions League): Vorrunde. © getty 15/22 Saison 2012/13 - Platzierung: 2., Punkte: 66, DFB Pokal: Viertelfinale, Europa (Champions League): Finale. © getty 16/22 Saison 2013/14 - Platzierung: 2., Punkte: 71, DFB Pokal: Finale, Europa (Champions League): Viertelfinale. © getty 17/22 Saison 2014/15 - Platzierung: 7., Punkte: 46, DFB Pokal: Finale, Europa (Champions League): Achtelfinale. © getty 18/22 Saison 2015/16 - Platzierung: 2., Punkte: 78, DFB Pokal: Finale, Europa (Champions League): Viertelfinale. © getty 19/22 Saison 2016/17 - Platzierung: 3., Punkte: 64, DFB Pokal: Sieger, Europa (Champions League): Viertelfinale. © getty 20/22 Saison 2017/18 - Platzierung: 4., Punkte: 55, DFB Pokal: Achtelfinale, Europa (Europa League): Achtelfinale. © getty 21/22 Saison 2018/19 nach 26 Spielen - Platzierung: 2., Punkte: 60, DFB Pokal: Achtelfinale, Europa (Champions League): Achtelfinale. © getty 22/22 Ist das das neue Trikot von Borussia Dortmund zur Saison 2019/20? Jedenfalls nach der Webseite Footy Headlines soll es so sein. Die Fortsetzung der schwarz-gelben Trikot-Geschichte.

Reinhard Rauball vertraut auf BVB-Trainer Lucien Favre

Sein Vertrauen legt Rauball in die Arbeit von Trainer Lucien Favre: "Ich bin mir sicher, dass unsere Mannschaft top vorbereitet dort antreten wird." Zweifel an den Ambitionen der Spieler hat er nicht: "Ich weiß, dass die Mannschaft gewinnen will. Sie will das Ziel erreichen, dass viele schon heimlich für sich formuliert, bisher aber noch nicht ausgesprochen haben."

Am 27. Spieltag hatte Borussia Dortmund mit dem 2:0-Sieg über den VfL Wolfsburg die Tabellenspitze zurückerobert, während der zuvor punktgleiche FC Bayern gegen den SC Freiburg nicht über ein 1:1-Unentschieden hinauskam.