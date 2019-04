BVB droht wohl Ausfall von Paco Alcacer

Tabellenführer Borussia Dortmund droht für den Bundesliga-Gipfel bei Bayern München am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) ein Ausfall von Paco Alcacer.

Der Stürmer, der den BVB zuletzt gegen den VfL Wolfsburg (2:0) zurück an die Spitze schoss, hat sich der Bild zufolge in diesem Spiel bei einem Sturz schwerer am Arm verletzt als befürchtet. Möglicherweise könne der Spanier aber mit einer Spezialschiene spielen.

Im Training am Mittwoch und Donnerstag hatte Alcacer gefehlt. Am Samstag geht der BVB mit zwei Punkten Vorsprung in das Duell beim FC Bayern. Alcacer ist für den BVB in dieser Saison beinahe unverzichtbar, hat in bisher 21 Saisonspielen 16 Tore erzielt und gilt als einer der effizientesten Spieler der Liga.